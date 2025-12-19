The New York Times

¿Es resfriado, influenza o covid? Lo que hay que saber sobre los síntomas y las pruebas

Reportajes Especiales - Lifestyle

Guardar

Con síntomas similares, puede ser difícil saber qué enfermedad es cuál. Esto es lo que hay que tener en cuenta.

Los primeros indicios sugieren que esta temporada de influenza, o gripe, podría ser especialmente brutal. Y aunque actualmente las tasas nacionales de covid parecen ser bajas, los investigadores esperan que el virus circule más ampliamente en los próximos meses a medida que la gente se reúna para las fiestas.

William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, dijo que si te sientes mal pero tus síntomas están solo por arriba del cuello (congestión nasal, dolor de garganta), podría tratarse simplemente de un resfriado común.

Pero una tos muy fuerte, dolores musculares y fatiga en todo el cuerpo indican probablemente una infección vírica, como influenza o covid. Incluso los especialistas en enfermedades infecciosas tienen dificultades para saber qué virus es cada uno a partir de los síntomas.

Los síntomas

Tanto la influenza como la covid pueden provocar tos, dificultad para respirar, fatiga, secreción nasal, dolor de cabeza y de cuerpo, dolor de garganta y problemas gastrointestinales como dolor de estómago y diarrea. Ambas enfermedades también pueden alterar el sentido del olfato, aunque en el caso de la influenza suele deberse a la inflamación nasal, mientras que la covid puede afectar a los nervios que ayudan a oler. Ahora hay menos personas que pierden el sentido del olfato a causa de la covid que en los primeros días de la pandemia.

"No puedo darte un indicador claro de que si tu nariz se pone verde" se trate de una cosa o de la otra, dijo Schaffner.

Sin embargo, un factor diferenciador clave es el inicio de los síntomas. La covid se desarrolla gradualmente: un día se te congestiona la cabeza y al siguiente te duele la garganta. Peter Chin-Hong, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California, campus San Francisco, dijo que, en el caso de la influenza, la gente suele tener la sensación de haber sido "atropellada por un camión de basura".

La fiebre puede ser un síntoma de ambas infecciones, pero la temperatura tiende a subir antes durante un cuadro de influenza.

La clave está en las pruebas

La única forma segura de distinguir la covid de la influenza es hacerse una prueba.

En internet y en las farmacias se pueden encontrar muchas pruebas caseras de covid. Recientemente, también hay disponibles pruebas caseras que detectan tanto la covid como la influenza, aunque suelen ser algo más caras. Ambos tipos de pruebas suelen dar resultados en unos 15 minutos.

Las pruebas caseras de covid pueden dar falsos negativos si se realizan demasiado pronto durante un brote de la enfermedad, ya que el organismo tarda en acumular suficiente carga vírica para dar un resultado positivo. Por eso, los médicos recomiendan que, si el resultado es negativo pero sigues teniendo síntomas, te hagas una segunda prueba al menos 48 horas después de la primera.

Es especialmente importante someterse a la prueba si se corre un alto riesgo de enfermar gravemente por cualquiera de las dos enfermedades, para poder considerar el tratamiento adecuado, que podría incluir los medicamentos antivirales Paxlovid o Tamiflu. Las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y las personas con problemas de salud subyacentes, como asma o problemas renales, sanguíneos o hepáticos, tienen más probabilidades de contraer una enfermedad grave.

Y las pruebas solo pueden ayudar a planificar la vida, dijo Preeti Malani, médico especialista en enfermedades infecciosas de University of Michigan Health. El virus de la covid y la influenza tienden a durar más y a ser más graves que otros virus respiratorios comunes, dijo; saber de qué se está enfermo puede ayudar a determinar cuánto tiempo se espera estar de baja en el trabajo o en la escuela, o si se puede estar enfermo el tiempo suficiente para perderse una reunión de fin de año.

Del mismo modo en que ambas enfermedades se parecen, puedes prevenir su contagio de manera similar: lavarse las manos con frecuencia, permanecer en lugares con buena ventilación, evitar las aglomeraciones, usar mascarilla, quedarse en casa cuando se está enfermo y vacunarse.

Los médicos subrayan que no es demasiado tarde para vacunarse contra la influenza o con la vacuna actualizada de la covid.

Dani Blum es reportera de salud para el Times.

Temas Relacionados

New York Times

Últimas Noticias

Cómo elegir un restaurante cuando estás de viaje

Reportajes Especiales - Business

Cómo elegir un restaurante cuando

Las 25 películas más destacadas de 2025

Reportajes Especiales - Lifestyle

Las 25 películas más destacadas

¿Por qué la rosácea empeora con el paso del tiempo?

Reportajes Especiales - Lifestyle

¿Por qué la rosácea empeora

EE. UU. anuncia el más reciente ataque a una embarcación

Reportajes Especiales - News

EE. UU. anuncia el más

Abejas prehistóricas convirtieron huesos milenarios en su colmenar

Reportajes Especiales - Lifestyle

Abejas prehistóricas convirtieron huesos milenarios
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Campaña de salud gratis para

Campaña de salud gratis para este 20 de diciembre: conoce dónde y cuáles son los servicios que se ofrecerán

¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago Gimenez tras la cirugía que lo alejó del Milán?

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de diciembre: estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 se encuentra abierta

Amenazaban con armas, quemaban locales y cobraban millones: así cayó la red de extorsión de Los Coyotes y Los Calibradores

La denuncia de una mujer por supuestos abusos sexuales de Adolfo Suárez ya está en manos de la Justicia: esto es todo lo que se sabe

INFOBAE AMÉRICA
Una terapia experimental con ARN

Una terapia experimental con ARN mensajero de Harvard y el MIT logró rejuvenecer al sistema inmune

El precio del barril de Brent, gráficos

VÍDEO: Arancel, palabra del año 2025 para la FundéuRAE

Sánchez acusa a la Comunidad de Madrid de "asfixia económica" al Círculo de Bellas Artes y reclama cuidar la cultura

Niños de toda España repartirán tres millones y medio de estrellas para felicitar la Navidad en nombre de los misioneros

ENTRETENIMIENTO

Russell Brand se burla de

Russell Brand se burla de la relación de su exesposa Katy Perry con Justin Trudeau: “Ese títere globalista”

“Titanic”, un rodaje a todo o nada: el minuto en el que Di Caprio y Winslet sellaron su química y la perla oculta a James Cameron

“Dime más mentiras” vuelve con drama, saltos en el tiempo y más giros

Snoopy y Charlie Brown se pasan a Sony: la compañía adquiere los derechos de Peanuts con una inversión millonaria

Navidad al estilo Kardashian-Jenner: tradiciones, humor y fiestas inolvidables del clan