¿Por qué la rosácea empeora con el paso del tiempo?

P: Mis brotes de rosácea se han vuelto más intensos a partir de los 40 años. ¿Por qué ocurre esto y qué puedo hacer al respecto?

Si tienes rosácea, es posible que notes que, al llegar a los 40 o 50 años, tus síntomas han empeorado, dijo la doctora Julie C. Harper, dermatóloga en Birmingham, Alabama.

El enrojecimiento frecuente, los brotes parecidos al acné y la dilatación de los vasos sanguíneos son síntomas de esta enfermedad, que afecta a más de 14 millones de personas en Estados Unidos.

La rosácea es más frecuente en mujeres y personas de piel clara. Aunque puede diagnosticarse a cualquier edad, dijo Harper, muchas personas no experimentan síntomas hasta después de los 30 años.

Los científicos no están totalmente seguros de qué causa la rosácea ni de por qué tiende a empeorar en la mediana edad. No tiene cura. Pero hay formas de "controlarla muy, muy bien", dijo Harper.

Por qué la rosácea puede empeorar con la edad

La rosácea suele ser hereditaria y se produce cuando el sistema inmunológico reacciona de forma exagerada a factores ambientales. Entre ellos están la exposición al sol, las comidas picantes, el alcohol, el frío y el calor, el estrés, la actividad física y las bebidas calientes, dijo la doctora Marie Leger, dermatóloga en la ciudad de Nueva York.

Además de los síntomas típicos --como el enrojecimiento persistente, los vasos sanguíneos dilatados y los granitos--, la rosácea también puede provocar resequedad, tirantez y ardor en la piel. Puede causar una sensación arenosa o picazón en los ojos y también puede engrosar la piel de la nariz, dijo la doctora Dina Elrashidy, dermatóloga de Northwestern Medicine de Chicago.

Los síntomas suelen "aumentar y disminuir" a lo largo de la vida, a medida que uno encuentra desencadenantes, dijo Elrashidy. Puedes tener brotes periódicos que pueden durar semanas, meses o indefinidamente si no se tratan, dijo Leger.

Si desarrollaste rosácea a los 20 años o antes, suele empeorar entre los 30 y los 50 años, dijo Harper. Los científicos no saben exactamente por qué ocurre esto. Una posible explicación es que años de exposición a los desencadenantes provoquen una inflamación crónica, lo que puede debilitar el tejido que rodea los vasos sanguíneos y, con el tiempo, hacer que se dilaten, lo que intensifica los episodios de rubor y el enrojecimiento persistente, dijo Harper.

Años de inflamación crónica, junto con el envejecimiento normal de la piel y el daño solar, pueden hacer que las fibras de colágeno se adelgacen y pierdan elasticidad, dejando los vasos sanguíneos "permanentemente dilatados y visibles en la superficie de la piel", explicó Harper. Esto también puede provocar un enrojecimiento crónico, añadió.

La piel se adelgaza y se reseca con la edad, lo que a menudo hace que el enrojecimiento y otros síntomas sean más visibles, dijo Elrashidy. Leger añadió que muchas de sus pacientes en perimenopausia y menopausia presentan un recrudecimiento de los síntomas; sin embargo, Harper señaló que los científicos no han establecido una conexión hormonal clara.

Cómo controlarla

Controlar la rosácea suele requerir una combinación de estrategias, dijo Leger.

Evita los desencadenantes. Los detonantes varían de una persona a otra. Identificar los tuyos y evitarlos (por ejemplo, prescindir del alcohol o de los alimentos picantes) puede ayudar a minimizar los brotes, dijo Harper. Pero algunos desencadenantes, como el clima frío, no siempre pueden evitarse, dijo Leger. O bien, puedes decidir que algunas de las causas de tus brotes --como la exposición al sol y al viento si te gusta estar al aire libre-- no vale la pena evitarlas.

Usa productos suaves. Los limpiadores hidratantes, como los que contienen glicerina o dimeticona, pueden ayudar a calmar la piel, dijo Harper. Los limpiadores y cremas con azufre, que tiene efectos antiinflamatorios, también ayudan a controlar los síntomas, dijo Elrashidy. Evita los exfoliantes y los productos con fragancia, que pueden irritar la piel, añadió Leger.

Ponte protección solar. El sol es uno de los desencadenantes más frecuentes de la rosácea. Ponte todos los días un protector solar de amplio espectro con FPS 30 o superior, y reaplícalo cada hora o dos cuando estés al aire libre, dijo Elrashidy. Los protectores solares minerales que contienen óxido de zinc o dióxido de titanio suelen ser más suaves para la piel y mejor tolerados que los químicos, añadió Leger.

Utiliza medicamentos recetados. Medicamentos como el gel de brimonidina y la crema de oximetazolina pueden contraer los vasos sanguíneos debajo de la piel para minimizar el enrojecimiento persistente. Otros tratamientos tópicos como el ácido azelaico, la crema de peróxido de benzoilo encapsulado al 5 por ciento, la crema de ivermectina y el metronidazol pueden ayudar a reducir la inflamación que provoca granos y protuberancias.

Estos medicamentos tópicos pueden utilizarse solos o con dosis bajas de antibióticos orales, dijo Leger, que pueden ayudar con la inflamación, el enrojecimiento y otros síntomas. Los antibióticos pueden tomarse de manera intermitente durante los brotes o durante períodos más prolongados, como varios meses, añadió.

Prueba el tratamiento con láser. La terapia láser utiliza distintas longitudes de onda de luz para contraer los vasos sanguíneos y reducir el enrojecimiento. Los pacientes suelen empezar con uno a tres tratamientos, cada uno con un mes de intervalo, según la gravedad de los síntomas. Suelen repetir la terapia cada seis meses o una vez al año para mantenimiento, dijo Leger. El tratamiento con láser suele recomendarse junto con medicamentos tópicos recetados o antibióticos orales, dijo Elrashidy.

Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para consultar a un dermatólogo si los síntomas de rosácea empeoran o aparecen nuevos, dijo Harper. Los médicos pueden ayudarte a identificar los factores desencadenantes y a elaborar un plan para controlar tu piel, dijo Leger: "Tener una estrategia puede hacer que los pacientes se sientan mucho más en control".