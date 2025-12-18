'Las locuras del emperador' cumple 25 años y los milénials aún aman a Kronk

Este secuaz bonachón empezó como un personaje secundario, pero ahora es el favorito de muchos.

"¡Es una fábrica de memes!", dijo David Reynolds, el guionista de Las locuras del emperador, sobre Kronk, el secuaz atractivo, tonto y de buen corazón de la película animada que ahora es muy popular y cumple este mes 25 años.

Interpretado por el actor Patrick Warburton, el apuesto Kronk ha sido la clave del estatus de culto de la película entre los milénials. Cuando se estrenó en 2000, la película recaudó 169 millones de dólares en todo el mundo, y desde entonces, una nueva generación la ha descubierto en formato para ver en casa y en internet.

Las locuras del emperador empezó como una epopeya musical titulada El reino del sol, inspirada en el Imperio inca. Pero después de que se replanteara una producción llena de desafíos, el director de la película, Mark Dindal, solo tuvo 18 meses (en lugar de los múltiples años que conlleva un largometraje de animación) para reimaginarla como una comedia alocada.

Sigue a Kuzco (con voz de David Spade), un joven emperador que es convertido en llama por su malévola consejera y jefa de Kronk, Yzma, a quien puso voz la extraordinaria diva Eartha Kitt.

"Kronk parecía un secuaz reticente a quien le gustaba cocinar. No tiene nada de malvado", dijo Warburton en una entrevista. "Le di esa voz estrafalaria, dulce, más grave, pero no amenazadora".

Los hilos de Reddit y los videos de YouTube dedicados a Kronk ejemplifican su perdurable atractivo (uno titulado "Kronk siendo una leyenda icónica durante 5 minutos seguidos" tiene 3,7 millones de visitas). Y si buscas memes de Kronk, la variedad es tan imponente como el tamaño de este secuaz.

Kronk, que originalmente no formaba parte del reparto, evolucionó a partir de un boceto de un guardia de palacio que admiraba su abdomen marcado dibujado por el artista de guiones gráficos Chris Williams.

Desde el momento en que Reynolds vio el graciosísimo dibujo, su mente lo llevó al personaje de Puddy, el atractivo pero poco inteligente mecánico que Warburton interpretaba en Seinfeld.

"Cuando lo estaba escribiendo, lo único que oía era la voz de Patrick Warburton", dijo Reynolds.

Reynolds pensó que esta comedia podría beneficiarse de que una genio malvada como Yzma tuviera que lidiar con un compañero que no está totalmente de acuerdo con sus planes malvados. "Kronk no es malvado, y eso es lo peor cuando intentas dar un golpe de Estado o cometer un asesinato", dijo riendo.

Primero, el equipo tuvo que convencer a Thomas Schumacher, quien era presidente de Walt Disney Feature Animation. El apretado calendario para completar el proyecto hizo que algunos altos cargos vacilaran a la hora de añadir más personajes.

A partir de una idea de Dindal, Reynolds escribió una escena en la que Kronk se preocupa más por no quemar sus bocadillos de espinacas que por seguir el plan de Yzma. Al día siguiente se la entregó a Dindal, quien pidió a Williams que hiciera un guion gráfico. A los pocos días estaban delante de Schumacher y Peter Schneider, jefe de los Estudios Disney en aquel momento.

"Tenía poco que la escena había empezado, cuando Peter Schneider estalla en carcajadas y dice: 'Dios mío, está preocupado por la cena'", dijo Reynolds. Warburton hizo entonces una audición para darle vida.

"Te dan solo unas pocas páginas porque Disney es muy reservado con su material, así que todo lo que tengo son cuatro páginas de un Kronk y una Yzma, en ese momento ni siquiera sé lo que es un Kronk. Quizá sea un monstruo o un ogro", dijo Warburton, que era nuevo en la interpretación de voces.

Como la producción de Las locuras del emperador funcionó sin un guion formal --el equipo ideó secuencias y las animó sobre la marcha--, Kronk sirvió como un personaje cómico maleable que podían utilizar para rellenar cualquier hueco.

"Su dulzura contradice a quien crees que sería si vieras a alguien con esa complexión", dijo Dindal.

Cuando necesitaron que el personaje Bucky la ardilla transmitiera información sobre el paradero de Kuzco, hicieron que Kronk hablara la lengua de las ardillas con fluidez. Y cuando ESPN (una división de Disney) necesitó promocionar un campeonato de salto de cuerda, añadieron una escena en la que Kronk brincaba dos al mismo tiempo. "A medida que avanza la historia, es más polifacético y tiene más talentos que nadie en toda la película", dijo Reynolds. "Todos los demás son bastante unidimensionales".

En 2005, Kronk incluso tuvo su propia película, pero fue un lanzamiento directo a video llamado Las locuras de Kronk. Y aunque ni Dindal ni Reynolds participaron en ella (Disney tenía una división distinta para los títulos que solo salían en video), habla del atractivo duradero del fortachón.

"Soy uno de esos actores de doblaje que no son camaleónicos", dijo Warburton. "Siempre se nota cuando pongo voz a un personaje".

Ha sido un gran año para Warburton, quien sigue interpretando a cierto tipo de figura masculina musculosa. Hace poco puso voz al papel del alcalde Brian Winddancer, un caballo musculoso y antiguo héroe de acción, en la recién estrenada Zootopia 2. Sus otros personajes incluyen al ingenuo agente de policía Joe Swanson en la longeva comedia animada Padre de familia, y protagoniza y produce la película indie de ciencia ficción The Unearthly.

Sin embargo, Kronk sigue ocupando un lugar importante en su carrera, y en su casa.

"Los productores de la película me dieron una maqueta de Kronk que utilizaron los animadores, y venía con unos papeles que tenías que firmar diciendo que nunca la venderías", dijo Warburton. "Es una posesión muy especial".