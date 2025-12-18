The New York Times

EE. UU. anuncia el más reciente ataque a una embarcación

El Comando Sur dijo que el ataque tuvo como objetivo una lancha que navegaba por una "conocida ruta del narcotráfico" y que en ella habían muerto cuatro hombres "narcoterroristas".

El ejército estadounidense anunció el miércoles que atacó a primera hora del día una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Pacífico oriental, ocasionando la muerte de cuatro personas.

En un mensaje publicado en las redes sociales, el Comando Sur de Estados Unidos dijo que el ataque, dirigido por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había tenido como objetivo una embarcación que navegaba por una "conocida ruta del narcotráfico" y que habían muerto cuatro hombres "narcoterroristas". The New York Times no pudo verificar de manera independiente el ataque ni los datos de inteligencia citados por el ejército.

El ataque, el número 26 anunciado por el ejército estadounidense, eleva al menos a 99 el número total de muertos desde que el gobierno de Donald Trump comenzó a bombardear embarcaciones en septiembre. Los ataques han provocado la ira de expertos jurídicos y de muchos miembros del Congreso, quienes sostienen que equivalen a ejecuciones extrajudiciales y, potencialmente, a crímenes de guerra.

El ataque del miércoles es el más reciente de una escalada cada vez mayor entre Estados Unidos y Venezuela. Estados Unidos ha desplegado miles de soldados y decenas de buques de guerra en el mar Caribe. En los últimos días, anunció un bloqueo dirigido contra la industria petrolera venezolana, y Venezuela ordenó a su armada que escoltara a los petroleros procedentes de sus puertos.

El miércoles, en el Congreso, la Cámara de Representantes rechazó una medida liderada por los demócratas que habría intentado frenar la campaña del gobierno de Trump contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

Adam Sella cubre noticias de última hora para el Times en Washington.

