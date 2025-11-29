Trump declara cerrado el espacio aéreo de Venezuela

El presidente Trump dijo días antes que la campaña de Estados Unidos de ataques letales en el mar a personas sospechosas de narcotráfico podría ampliarse "muy pronto" a atacar territorio venezolano.

El presidente Donald Trump advirtió el sábado a aerolíneas y pilotos que el espacio aéreo cercano a Venezuela estaba cerrado, con lo que se intensifica lo que su gobierno ha caracterizado como una guerra contra los cárteles de la droga.

En un mensaje en las redes sociales "a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas", el presidente escribió que el espacio aéreo "sobre y alrededor de Venezuela" debía considerarse "cerrado en su totalidad".

Trump no entró en más detalles en su mensaje, pero este se produjo después de que el jueves por la noche Trump advirtiera que los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones que se cree que transportan drogas en aguas de Venezuela podrían ampliarse "muy pronto" a objetivos dentro del propio país. Los ataques estadounidenses a embarcaciones han causado la muerte de más de 80 personas desde principios de septiembre.

Como presidente de Estados Unidos, Trump no tiene autoridad sobre el espacio aéreo venezolano. Pero los gobiernos extranjeros y las compañías aéreas suelen seguir el ejemplo de Estados Unidos. A principios de este mes, un puñado de compañías aéreas extranjeras cancelaron sus vuelos a Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación emitiera una advertencia de seguridad sobre el país. Por ahora, varios centenares de vuelos de otros países a Venezuela siguen programados para diciembre, la mayoría de ellos operados por compañías aéreas más pequeñas de la región, según Cirium, una empresa de datos de aviación.

El cierre del espacio aéreo tendrá probablemente un efecto limitado en los viajes aéreos entre Estados Unidos y Venezuela. No hay vuelos directos programados operados por ninguna compañía aérea entre ambos países, según Cirium. Los vuelos directos desde Estados Unidos a otros destinos sudamericanos suelen evitar el espacio aéreo venezolano.

Estados Unidos ha desarrollado una importante presencia militar en el Caribe para presionar a Venezuela. Funcionarios del gobierno estadounidense han dicho que su objetivo es disuadir el contrabando de drogas, pero también han dejado claro que quieren que Maduro deje el poder, posiblemente por la fuerza.

Algunas personas informadas de las deliberaciones del gobierno de Trump sobre el ataque a Venezuela han dicho que los objetivos iniciales podrían ser instalaciones relacionadas con el narcotráfico, incluidas instalaciones de producción o almacenamiento utilizadas por los cárteles colombianos que envían cocaína a través de Venezuela. Las agencias de espionaje estadounidenses han facilitado al ejército información sobre la ubicación de dichas instalaciones tanto en Venezuela como en Colombia.

No está claro si Trump planea llevar a cabo ataques de forma inminente, pero las acciones y amenazas tienen el efecto de aumentar la presión sobre Maduro y su gobierno.

El viernes, The New York Times informó de que Trump había hablado por teléfono la semana pasada con Nicolás Maduro, el mandatario venezolano, y discutido una posible reunión entre ambos, incluso mientras Estados Unidos seguía amenazando con una acción militar contra Venezuela.

La conversación tuvo lugar a finales de semana, dijeron dos personas con conocimiento de la conversación. En ella se habló de un posible encuentro en Estados Unidos entre ambos hombres, según las personas conocedoras del asunto, que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a tratar el asunto públicamente. Por el momento no hay planes para tal reunión, dijo una de las personas.

La llamada telefónica entre Trump y Maduro de la semana pasada, en la que participó el secretario de Estado Marco Rubio, se produjo días antes de que el Departamento de Estado designara oficialmente a Maduro como líder de lo que el gobierno considera que es un cártel de la droga y una organización terrorista extranjera, el Cártel de los Soles.

Los funcionarios militares estadounidenses han desarrollado una serie de objetivos para Trump, entre ellos unidades militares venezolanas que apoyan a Maduro o que se cree que obtienen ganancias del tráfico de drogas.

Otras opciones han incluido instalaciones relacionadas con el petróleo. Esos ataques podrían justificarse como parte de una iniciativa antidroga, aunque probablemente serían un intento de debilitar el poder de Maduro cortando el acceso a su financiación y aumentando drásticamente la presión sobre él.

Trump ha hablado constantemente de Venezuela como una fuente de drogas y migración ilegal en Estados Unidos.

La historia de la migración es complicada. Un gran número de venezolanos ha llegado a Estados Unidos, pero muchos lo han hecho huyendo del gobierno autoritario de Maduro. Aunque el gobierno de Trump ha acusado a una banda de presos venezolanos de alimentar la violencia, ha hecho caso omiso de las evaluaciones que afirman que Maduro no controla el grupo, Tren de Aragua, y en su lugar ha intentado manipular la inteligencia.

En realidad, Venezuela solo desempeña un pequeño papel en el tráfico de drogas en América, según los expertos en drogas y las evaluaciones del gobierno estadounidense. La cocaína producida en Colombia sí pasa por Venezuela, pero la mayor parte va a Europa. La cocaína colombiana que se dirige a Estados Unidos se exporta a través del océano Pacífico. Y las agencias estadounidenses han determinado que el fentanilo se produce casi en su totalidad en México, no en Venezuela, con productos químicos importados de China.

Desde el principio, los ataques a las embarcaciones han sido criticados por los demócratas, quienes han dicho que no están autorizados, que son ilegales y que equivalen a asesinatos o ejecuciones extrajudiciales. Y el sábado, los críticos de la campaña dijeron que el cierre del espacio aéreo equivalía a una amenaza de uso de la fuerza.

"Las amenazas de uso de la fuerza, y no digamos un ataque real contra Venezuela, violarían la Carta de la ONU", dijo Brian Finucane, abogado que trabajó para el Departamento de Estado, quien es especialista en las leyes de los conflictos armados. "Cualquier ataque de este tipo carecería también de autorización del Congreso".

Las críticas republicanas han sido mucho más moderadas. Sin embargo, el viernes por la noche, el presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado, el senador Roger Wicker, por Mississippi, dijo que investigaría los ataques a las embarcaciones.

El jueves, The Washington Post informó que para el primer ataque, el 2 de septiembre, el secretario de Defensa Pete Hegseth dio la orden verbal de matar a todos los que estuvieran en el barco. Y CNN informó que, después de que los militares detectaran supervivientes, se llevó a cabo un segundo ataque para matarlos.

En septiembre, The New York Times informó que hubo múltiples ataques durante la primera operación. El Times también informó que la embarcación que fue atacada había alterado su rumbo y parecía haber dado la vuelta antes de que comenzara el ataque porque, al parecer, las personas que iban a bordo habían divisado un avión militar que la acechaba.

En una declaración, el Pentágono denunció el informe del Post, pero dijo que los oficiales habían dejado claro en todas las operaciones que estaban diseñadas para ser "ataques letales y cinéticos".

Aunque Hegseth ha dejado claro que ordenó "ataques letales", las órdenes en torno a los ataques posteriores no están claras, como tampoco lo está si Hegseth o un oficial militar ordenó directamente un ataque para matar a los supervivientes en el agua. En una operación posterior, el 16 de octubre, dos supervivientes fueron rescatados y trasladados a sus países de origen.

En una declaración conjunta, Wicker y el principal demócrata de la comisión, el senador Jack Reed por Rhode Island, dijeron que examinarían los ataques posteriores que el ejército había llevado a cabo.

"El comité ha dirigido preguntas al departamento y llevaremos a cabo una supervisión enérgica para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias", decía la declaración.

John Ismay y Niraj Chokshi colaboraron con la reportería.

Helene Cooper es corresponsal del Pentágono. Anteriormente fue editora, corresponsal diplomática y corresponsal de la Casa Blanca.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.

