¿La animación de Disney puede recuperar su magia?

"¿Permiso para abrazar?".

El oscarizado actor Ke Huy Quan pronunció la frase de seis maneras distintas. Suave. Brillante. Con un poco más de siseo: al fin y al cabo, estaba interpretando a un personaje llamado Gary De'Snake en Zootopia 2.

Por desgracia, hizo falta un séptimo intento. "Prueba a sacar uno por la comisura de los labios", sugirió una voz incorpórea.

Quan se secó el sudor de la nuca con una toalla e hizo lo que pudo.

"¡Oh, qué bien suena!", dijo la voz. "¿Podemos hacer una más con la más leve, leve sonrisa que puedas?".

La persona que le daba instrucciones a Quan en la cabina de grabación aquella mañana de julio fue Jared Bush, quien escribió Zootopia 2 y la dirigió con Byron Howard. En cierto modo, el empeño de Bush por lograr que cada sílaba fuera perfecta concuerda con la meticulosidad habitual de un cineasta. Pero también tenía una razón mucho más importante para luchar por la perfección.

El año pasado, Disney recurrió a Bush para resolver un problema en su estudio de animación de 102 años. Tras más de una década de éxitos ininterrumpidos, Disney Animation había dado un vuelco y producido dos humillantes fracasos seguidos. Un mundo extraño, una aventura sobre un adolescente homosexual y su perro de tres patas, costó al menos 220 millones de dólares en producción y comercialización, y recaudó 74 millones en todo el mundo. La muy criticada Wish: el poder de los deseos, con una protagonista encarnada por la actriz Ariana DeBose, costó unos 300 millones de dólares y recaudó 255 millones. (Disney reparte la venta de entradas con los cines).

Así que Disney tomó medidas, destituyendo a Jennifer Lee como directora creativa de la división y sustituyéndola por Bush, cuyos créditos en Disney Animation incluyen la escritura o coescritura de Moana (2016), Zootopia (2016) y Encanto (2021). Zootopia y Encanto fueron galardonadas en los premios Oscar.

Bush, que tiene 51 años y aparenta 30, se inició en Hollywood escribiendo para comedias de acción real como All of Us . Se incorporó a Disney Animation en 2011. En aquel momento, John Lasseter, el virtuoso de la animación que precedió a Lee como jefe de la división, estaba empezando a cambiar el estudio tras un periodo de estancamiento.

¿El mandato de Bush? Reavivar la creatividad y restablecer la confianza. Dar prioridad a una narrativa clara y atractiva para las masas, que tenga humor y corazón. Reponer el tesoro de propiedad intelectual de la empresa encontrando nuevos éxitos originales.

En otras palabras, hacer que Disney Animation vuelva a brillar como lo hizo bajo el mandato de Lasseter, quien dimitió del estudio en 2018 después de que algunos empleados se quejaran de tocamientos no deseados en el lugar de trabajo. (Lasseter dirigió Disney Animation y Pixar Animation por separado; Pete Docter le sucedió en Pixar, que últimamente ha tenido sus propios problemas creativos).

"Nuestro trabajo es hacer películas que resistan el paso del tiempo", dijo Bush en una entrevista reciente. "Quiero que todo el mundo piense en eso constantemente".

El otoño pasado, Disney Animation estrenó Moana 2. Recibió críticas flojas, pero la demanda reprimida hizo que las ventas mundiales de entradas ascendieran a 1100 millones de dólares. Zootopia 2, que ha recibido críticas muy favorables, llega a los cines el miércoles y espera conseguir el mismo truco.

Luego viene una verdadera prueba para Bush. El próximo otoño, Disney Animation estrenará Hexed, una película original sobre un adolescente torpe que descubre que es un mago. "Se ve arrastrado a un mundo de magia y se da cuenta de que esa es su gente", dijo Bush.

"Puedo adelantar algo", añadió. "La mamá, quien también está intentando descubrirse a sí misma, está ligada a él. Así que es una comedia de madre-hijo".

En 2027, Disney Animation estrenará Frozen III, con Lee como guionista y directora. En 2028, el estudio tiene previsto estrenar otro original. Bush no quiso revelar el título ni el argumento, y solo dijo: "No es un mundo humano. Es un estilo muy diferente de lo que solemos hacer". (¿Quizá inspirado en el anime, como KPop Demon Hunters, el gran éxito de Netflix? Bush no quiso decirlo, aunque sí admitió que piensa "mucho, muchísimo" en la "evolución" de los estilos artísticos).

Los éxitos animados originales son cruciales para Disney porque mantienen la relevancia de la empresa para las familias y refuerzan el famoso "volante de inercia" de la empresa. Ese término se refiere a las formas en que Disney monetiza sus personajes en un bucle sin fin: desde películas a productos de consumo, pasando por servicios de transmisión en continuo y parques temáticos.

En un mensaje de texto, Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment, calificó a Bush como un "hombre de energía, optimismo e ideas sin límites". Bergman añadió: "Tiene un sentido astuto de lo que entusiasma a los cinéfilos y del corazón y el humor que son tan esenciales para la narrativa de Disney Animation".

En persona, Bush hace gala de una jovialidad alocada. En un momento dado, durante una entrevista en la sede de Disney Animation en Burbank, California, insistió en que un periodista probara una pistola de juguete que disparaba billetes falsos de 100 dólares. Alguien la compró para una sesión de intercambio de ideas de Zootopia 2 y se la había dejado.

"Me encanta el niño que lleva adentro", dijo Quan.

Las emociones de Bush a veces afloran, una cualidad por la que también era conocido Lasseter. Bush empezó a lagrimear, por ejemplo, al hablar del subtexto de justicia social en Zootopia 2. Al igual que la primera película, la secuela es una fábula sobre la intolerancia disfrazada de aventura cómica.

Pero Bush también puede ser reservado cuando le conviene, quizá reflejando un rasgo familiar: su padre y su abuelo trabajaron en la Agencia Central de Inteligencia. Bush, por ejemplo, no parecía especialmente dispuesto a hablar de su vida personal (está casado con su novia de la universidad y tiene tres hijos).

En colaboración con Clark Spencer, presidente de Disney Animation, Bush ha cambiado el proceso de evaluación de las películas que aún no se han terminado, celebrando proyecciones periódicas en todo el estudio y pidiendo a todo el mundo que utilice una herramienta en línea llamada Noteworthy para dar valoraciones sinceras. Las conclusiones se recopilan y se presentan a todo el estudio, normalmente a la semana siguiente.

"Esto crea un nivel muy diferente de confianza y compromiso", dijo Bush. "La gente empezó a decir: 'Oh, realmente les importa lo que pensamos. No son palabras vacías'".

Antes de que Quan empezara su sesión de grabación en julio, Bush y otros altos cargos del equipo creativo de Zootopia 2 dedicaron una hora a una sesión de comentarios más detallada. Uno a uno, nueve animadores presentaron un "paquete", un pequeño fragmento de la película que se les había asignado para renderizar.

El primero fue Jesse Cnockaert, quien se unió a la reunión por video desde las instalaciones de Disney Animation en Vancouver, Columbia Británica. Su secuencia de cinco segundos consistía en una patada al estilo kárate de Judy Hopps, una conejita policía. Tras ver lo que se le había ocurrido a Cnockaert, Bush y Howard tomaron notas rápidamente.

Quitar el oso del fondo, demasiado recargado. ¿Y si el búfalo hiciera algo gracioso con la pezuña? Hopps debería tener una sonrisa un poco más torpe.

"¿Alguna pregunta?", dijo Bush.

Cnockaert tenía una. ¿Hopps debería hacer una mueca de dolor tras su patada? Después de todo, ¿no se había hecho daño en la pierna en una escena anterior?

La sala se quedó en silencio.

"¿Sabes qué?", dijo Bush. "Creo que la adrenalina ha hecho que ya no le duela".

Todos se rieron.

Brooks Barnes escribe sobre todos los aspectos de Hollywood. Forma parte del Times desde 2007 y anteriormente trabajaba en The Wall Street Journal.