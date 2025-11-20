Murió el ex prisionero de guerra de Vietnam protagonista de una foto ganadora del Pulitzer con dos historias detrás

El teniente coronel Robert L. Stirm el 17 de marzo de 1973, al ser recibido por su familia en la Base de la Fuerza Aérea Travis en Fairfield, California, después de cinco años y medio como prisionero de guerra en Vietnam del Norte. Su hija Lorrie, en primer plano, es seguida por los otros hijos, Robert, Cynthia y Roger, y su esposa, Loretta (Sal Veder/Associated Press)

El coronel retirado Robert L. Stirm, piloto de la Fuerza Aérea cuya vuelta a casa tras más de cinco años de cautiverio en Vietnam del Norte fue el tema de una jubilosa fotografía ganadora del Premio Pulitzer —una imagen que ocultaba la dolorosa verdad sobre el final de su matrimonio—, murió el 11 de noviembre en Fairfield, California. Tenía 92 años.

Su muerte, ocurrida en una residencia para adultos mayores, fue confirmada por su hija, Lorrie Stirm Kitching.

El 17 de marzo de 1973, entonces teniente coronel Stirm llegó a casa junto a otros 19 ex prisioneros de guerra a la Base de la Fuerza Aérea Travis en Fairfield, a unos 80 kilómetros (50 millas) al noreste de San Francisco. Lorrie, que tenía 15 años en ese momento y era su hija mayor, corrió hacia él en la pista en un momento inmortalizado por un fotoperiodista. Sonriendo con éxtasis, tenía los brazos extendidos para abrazarlo y los pies en el aire, como si levitara.

“Fue como cuando eres un niño pequeño y sabes que va a venir Santa Claus, y sabes que va a ser increíble pero no sabes cuán increíble será”, dijo la señora Stirm Kitching, ahora de 68 años, en una entrevista.

Su hermana y dos hermanos también se apresuraron hacia su padre, sonriendo, al igual que su madre, Loretta, quien llevaba un gran ramillete para la ocasión.

Slava Veder, un fotógrafo de Associated Press conocido como Sal, estaba asignado para cubrir los reencuentros y corrió a un cuarto oscuro improvisado dentro de un baño de mujeres en la base después de que fotógrafos rivales de United Press International ocuparan el baño de hombres.

“Fue un momento increíble y, en ese instante, te atrapa”, dijo el señor Veder, que ahora tiene 99 años. “Fue abrumador”.

Su fotografía publicada, titulada “Estallido de alegría”, apareció en periódicos de todo el país y fue galardonada con el Premio Pulitzer de fotografía de reportaje en 1974. El coronel Stirm, en su uniforme militar, de espaldas a la cámara y con el rostro oculto, sirvió como representante de todos los militares que regresaron con sus seres queridos de Vietnam, dijo el señor Veder a la revista Smithsonian en 2005.

Donald M. Goldstein, coautor de “La guerra de Vietnam: la historia y las fotografías” (1997), describió el momento a la revista como “una bienvenida de héroe para muchachos que no siempre fueron vistos o tratados como héroes”. Tras una guerra perdida que “nos destrozó”, dijo el señor Goldstein, “finalmente había terminado, y el país podía empezar a sanar”.

Para el coronel Stirm, el alegre regreso a casa captado por la cámara ocultaba la dolorosa realidad para la que se había preparado durante el vuelo de regreso: la disolución de su matrimonio.

Su voluntad de sobrevivir como prisionero de guerra, dijo después, se basaba en los recuerdos de su vida familiar y la esperanza de regresar algún día con su familia. Esos pensamientos lo sostuvieron después de ser derribado y obligado a eyectarse de su F-105 Thunderchief durante una misión de bombardeo sobre Vietnam del Norte el 27 de octubre de 1967, y continuaron sosteniéndolo en los campos de prisioneros, incluido el notorio “Hanoi Hilton”, donde fue sometido a hambre, tortura y simulacros de ejecución.

La familia Stirm en Navidad de 1966. Atrás, de izquierda a derecha, están Robert Jr., Robert Sr. y Lorrie. Al frente, de izquierda a derecha, están Cynthia, Loretta y Roger (Lorrie Kitchning/The New York Times)

Ostentaba el rango de mayor cuando fue capturado y finalmente fue ascendido a coronel. Fue uno de los 591 prisioneros de guerra estadounidenses liberados como parte de la Operación Regreso a Casa después de que los Acuerdos de Paz de París pusieran fin a la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Tres días antes de aterrizar en la Base de la Fuerza Aérea Travis, recibió lo que describió como una carta de ruptura de su esposa.

“He cambiado drásticamente —obligada a una situación en la que finalmente tuve que madurar”, escribió su esposa de 18 años. “Bob, estoy segura de que en tu corazón sabes que no podemos seguir juntos —y no tiene sentido ser infelices cuando puedes hacer algo al respecto. La vida es demasiado corta”.

“Te amo —todos te amamos”, continuó, “pero debes recordar lo infelices que fuimos juntos”.

La señora Stirm Kitching dijo que su madre reconoció, en la carta, haber tenido una aventura durante el cautiverio de su esposo que terminó antes de su regreso.

“Fue una madre realmente excelente”, añadió la señora Stirm Kitching, recordando que lideraba a la familia en oraciones nocturnas por el regreso seguro del coronel Stirm y mantenía viva su memoria para los niños explicando, cuando se le preguntaba, la fecha, lugar y circunstancia de cada fotografía de él que colgaba en la sala familiar.

La aventura, dijo la señora Stirm Kitching, fue “algo triste y desafortunado”.

“Conoció a alguien que la cortejó, la llamaba y le enviaba flores”, dijo. “Sentía que, ‘Vaya, he sido esta madre, solo cuidando a mis hijos, asegurándome de que estén bien y crezcan bien, y de repente alguien quiere prestarme atención’”.

A pesar de la dolorosa carta a su esposo, Loretta Stirm se ofreció a intentar salvar su matrimonio, según su hija.

El coronel Stirm dijo después a Associated Press que le resultó imposible perdonar a su esposa por la aventura. Días después de un amargo divorcio en 1974 que fue noticia, ambos se volvieron a casar. El coronel Stirm guardó varias copias de la foto autografiadas por el señor Veder, pero, mientras sus hijos las exhibían, él no lo hacía.

Robert Lewis Stirm nació el 22 de marzo de 1933 en San Francisco y creció en Hillsborough, California. Su padre, H. Glenn Stirm, era dueño de una empresa de fabricación de acero. Su madre, Virginia (Lewis) Stirm, se encargaba del hogar.

Ingresó al programa de cadetes de aviación de la Fuerza Aérea en 1953, se graduó de la Universidad de Colorado en 1954 con una licenciatura en ingeniería mecánica y obtuvo sus alas de piloto en 1959. Tras numerosos destinos y entrenamientos avanzados, sirvió como piloto de F-105 en el 333º Escuadrón de Cazas Tácticos en la Real Fuerza Aérea Tailandesa de Takhli, en Tailandia, desde agosto de 1967 hasta que fue derribado ese octubre.

Habló poco sobre Vietnam tras regresar a casa, dijo la señora Stirm Kitching, pero contó una historia sobre un compañero prisionero de guerra, John S. McCain, el piloto de la Marina y futuro senador estadounidense, quien le contó un chiste golpeando la pared en código al coronel Stirm en una celda adyacente. “Mi papá dijo que fue la primera vez que se rió en la cárcel”, añadió, “me gustaría saber cuál era el chiste”.

El coronel Stirm se retiró de la Fuerza Aérea en 1977 y trabajó como piloto corporativo y en la empresa familiar de fabricación de acero. Sus condecoraciones militares incluyeron tres medallas Estrella de Plata, así como dos medallas de la Legión al Mérito y la Cruz de Vuelo Distinguido.

Sus matrimonios con Loretta Mrosko y Nancy Smith terminaron en divorcio.

Además de su hija Lorrie, le sobreviven otros dos hijos, Cynthia Pierson y Roger Stirm; tres hermanas, Virginia Hall, Marjorie Stirm y Nancy Stirm Bronstein; un hermano, John Stirm; nueve nietos y ocho bisnietos. Su hijo, el Dr. Robert “Bo” Stirm Jr., odontólogo, murió en 2023.

En 2005, la señora Stirm Kitching dijo a Smithsonian que, al mirar la fotografía ganadora del Pulitzer, se sentía afortunada porque muchas familias no se reunieron durante o después de la guerra de Vietnam.

Hoy, dijo, siente “alegría y felicidad” al verse a sí misma, siempre corriendo a abrazar a su padre, a quien llamaba su héroe. Conserva la foto en el vestíbulo de su casa cerca de San Francisco. Cuando llegan invitados, dijo, le gusta decirles: “Esta es mi manera de darte la bienvenida; estoy tan feliz de que estés aquí”.

