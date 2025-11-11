Un portaaviones se desplaza al Caribe y EE. UU. aumenta su presencia militar cerca de Venezuela

Con el traslado del portaaviones estadounidense a aguas latinoamericanas se suman más de 15.000 efectivos militares, la mayor acumulación militar estadounidense en la región en décadas.

El portaaviones de la Armada de Estados Unidos más grande y avanzado, el Gerald R. Ford, se trasladó el martes a la región del Caribe, con lo que la capacidad estadounidense para atacar barcos sospechosos de transportar drogas u objetivos en tierra firme en Venezuela aumenta, mientras el gobierno de Donald Trump sopesa nuevas medidas militares para derrocar al presidente del país, Nicolás Maduro.

En un comunicado, la Marina de Estados Unidos únicamente identificó el Atlántico occidental como la ubicación del Ford y de los tres buques de guerra que lo acompañaban. Pero un militar de alto rango dijo que los buques se habían desplazado a la región del Caribe, casi tres semanas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenara abruptamente que el portaaviones saliera del Mediterráneo oriental y se dirigiera a aguas en Latinoamérica, lo que representa una escalada sustancial del poderío militar estadounidense en el área.

La noticia de la llegada del Ford se dio un día después de que Hegseth anunciara que el domingo habían muerto seis personas en otros dos ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en el este del océano Pacífico. Los ataques más recientes aumentaron la cifra de muertos en la ofensiva a 76 personas en 19 ataques en el Pacífico y el mar Caribe desde principios de septiembre.

La llegada del Ford y de tres destructores de la Armada estadounidense que pueden disparar misiles suma unos 5500 militares a una fuerza de 10.000 soldados que ya está en la región; aproximadamente la mitad de esa fuerza está en tierra en Puerto Rico y la otra mitad a bordo de ocho buques de guerra. Con más de 15.000 efectivos militares, la acumulación estadounidense es la mayor en la región en décadas.

Los portaaviones ya han recorrido antes las aguas del Caribe y de Latinoamérica, en lo que la Marina estadounidense denomina giras de "buena voluntad". Pero acortar por varios meses el despliegue previsto del Ford en el Mediterráneo y redirigirlo a la región para una posible misión de combate es algo muy inusual, dijeron oficiales y exoficiales de la Marina.

Sean Parnell, portavoz jefe del Pentágono, dijo en un comunicado el martes que las "fuerzas reforzarán la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar e interrumpir a los actores y actividades ilícitos que vulneran la seguridad y prosperidad del territorio nacional de Estados Unidos y nuestra seguridad en el hemisferio occidental".

Funcionarios del gobierno de Trump han aportado pruebas escasas de sus afirmaciones de que las personas que han fallecido en las embarcaciones traficaban con narcóticos. Los funcionarios afirman que estas se encontraban en aguas internacionales.

Un grupo variado de especialistas en las leyes que rigen el uso de la fuerza han denunciado las muertes como acciones ilegales debido a que el ejército estadounidense no está autorizado a atacar intencionadamente a civiles que no sean una amenaza de violencia inminente, ni siquiera a los sospechosos de ser delincuentes. El gobierno afirma que los ataques son legales porque el presidente Trump ha "determinado" que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado formal con los cárteles de la droga.

Los especialistas jurídicos no son los únicos que cuestionan la justificación del gobierno. El Reino Unido ha dejado de compartir información de inteligencia con Estados Unidos sobre buques sospechosos de tráfico de drogas en el Caribe porque no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses y cree que los ataques son ilegales, según un funcionario occidental de alto rango, que habló bajo condición de anonimato para hablar de asuntos diplomáticos y de inteligencia.

Estados Unidos obtiene información de una variedad de fuentes, por lo que la pérdida de información del Reino Unido no afectará gravemente las operaciones estadounidenses en la región, señalaron varios funcionarios estadounidenses.

Sin embargo, la decisión del Reino Unido, de la que informó previamente CNN, representa un distanciamiento significativo de uno de sus aliados más cercanos, y resalta el escepticismo generalizado que rodea la justificación legal de los ataques del gobierno estadounidense.

El Reino Unido, que ha controlado por décadas varios territorios en el Caribe, ha proporcionado información de inteligencia a Estados Unidos para ayudar a identificar embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Las tripulaciones de los guardacostas podían entonces actuar basándose en esa información para detener los barcos sospechosos, abordarlos, incautar cualquier droga ilícita y detener a las tripulaciones.

Sin embargo, poco después de los primeros ataques estadounidenses a principios de septiembre, el Reino Unido suspendió el flujo de información de inteligencia a la Fuerza Operativa Conjunta Interagencial Sur del Pentágono, con base en Cayo Hueso, Florida, que incluye a representantes de varios países asociados y trabaja para reducir el tráfico ilícito de drogas, dijo el alto funcionario occidental.

El Pentágono señaló en un comunicado el martes que no hablaba de asuntos de inteligencia.

La llegada del Ford, que cuenta con más de 75 aviones de ataque, vigilancia y apoyo, incluidos cazas F/A-18, tiene implicaciones que van más allá de los ataques estadounidenses a barcos sospechosos de transportar drogas.

El gobierno de Trump también ha desarrollado una serie de opciones de acción militar en Venezuela, incluidos ataques directos contra unidades militares que protegen al presidente Nicolás Maduro y maniobras para tomar el control de los campos petrolíferos del país, según varios funcionarios estadounidenses.

Maduro ha sido imputado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. Funcionarios del gobierno de Trump aseguran que el venezolano no es un dirigente de una nación extranjera, sino un "fugitivo de la justicia estadounidense", como ha dicho Marco Rubio, secretario de Estado y asesor interino de Seguridad Nacional.

Trump aún no ha tomado una decisión sobre si proceder o no. Funcionarios señalaron que Trump era reacio a aprobar operaciones que pudieran poner en peligro a los soldados estadounidenses o que pudieran convertirse en un fracaso vergonzoso. Pero muchos de sus principales asesores están presionando a favor de una de las opciones más agresivas: sacar a Maduro del poder.

Con el portaaviones ya desplegado en la zona, funcionarios del gobierno reconocen que aumentará la presión para utilizar la amenaza de la fuerza para negociar algún tipo de acuerdo diplomático para destituir a Maduro. O para utilizar la enorme potencia de fuego del portaaviones, y las fuerzas militares que lo rodean, para hacerlo.

Una vez posicionados en un nuevo sitio, dijeron los oficiales de la Marina, los aviones de ataque del portaaviones suelen tardar solo unos días en actualizar sus operaciones de despegue y aterrizaje.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Lleva más de tres décadas cubriendo asuntos militares y antiterrorismo en Estados Unidos.