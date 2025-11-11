'Lux', de Rosalía, es operístico. ¿Pero es ópera?

El nuevo álbum de esta estrella del pop español se anuncia como sinfónico y operístico. Su música toma prestado de ambas, sin comprometerse con ninguna.

A veces la vida se siente como la ópera. Experimentas la pasión como si la hubieras inventado tú y la pérdida como si no pudieras sobrevivir a ella. Es emocionante ser el personaje principal, un papel que la estrella del pop español Rosalía asume con un compromiso maximalista en su nuevo álbum, Lux .

El primer sencillo, "Berghain", es una declaración de gran escala, con una orquesta completa, coros y voces de coloratura. Para añadir autenticidad al espectáculo, toma prestado libremente de la música clásica y la ópera.

Rosalía no cita directamente, pero evoca mucho en los primeros 30 segundos e imprime a los sonidos del pasado un ritmo moderno y musculoso, como la música fusión de Karl Jenkins. Un solo virtuoso de violín podría salir directamente de Las cuatro estaciones de Vivaldi. Y el estribillo suena como una versión acelerada de Carmina Burana de Carl Orff.

Este enfoque global y exhaustivo de la música clásica es representativo del álbum en su conjunto: 18 pistas (en la versión física) que se expanden y adoptan un género tras otro, a menudo dentro de la misma canción, y golpean y se acumulan como una avalancha de sonido y sensación.

De ambición extravagante, Lux se grabó con la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason y con arreglos de la compositora Caroline Shaw, ganadora del Premio Pulitzer.

Pero, ¿qué parte del álbum es realmente música clásica?

Eso no es fácil de responder, aunque Lux se anuncia como sinfónico y operístico. Puede ser. Estas formas de arte son tan abiertas que es casi una pérdida de tiempo intentar decir lo que son y lo que no son. En el nivel más básico, son medios de expresión, mediante instrumentos o la voz, que trascienden el lenguaje.

Sin embargo, no sería preciso decir que Rosalía ha escrito una sinfonía moderna, como sugieren los "cuatro movimientos" de la lista de canciones. Tampoco ha escrito una ópera, que es intrínsecamente teatral. Utiliza ambas formas para transmitir una dimensión y un sentimiento extremos, sin comprometerse con ninguna de ellas. Al fin y al cabo, ha hecho un álbum pop con un gran presupuesto.

Curiosamente, Rosalía no ha mencionado la forma a la que Lux se parece más: las lieder, o canciones artísticas, que pueden contener elementos de música sinfónica y ópera, y a menudo tienen la duración de una canción pop. Cuando se encadenan temática o narrativamente, se convierten en ciclos de canciones como Die Schöne Müllerin y Winterreise de Schubert, obras que hoy podrían pasar por álbumes conceptuales.

Rosalía tiene una formación musical seria. En el álbum de 2018 El mal querer se puede escuchar su dominio del sonido flamenco, su voz soprano cambiante, brillante y limpia en su registro superior y oscura en el inferior. Podría haberse dedicado a ser una artista clásica y escribir un ciclo de canciones sobre hagiografía y misticismo, las ideas que guían Lux.

Quizá eso habría sido demasiado restrictivo, aunque Lux podría beneficiarse de algunos límites. Sea como sea, la resbaladiza manera en la que el álbum se acerca a la música clásica es más un gesto que un esfuerzo genuino, y más evasivo que elusivo, ya que se resiste a la categorización.

Desde la primera pista, "Sexo, Violencia y Llantas", la Sinfónica de Londres se despliega sobre todo para dar textura y color. Los músicos adquieren más protagonismo en "Reliquia", cuyos arreglos proceden en gran medida del mundo sonoro de Shaw, con un lenguaje armónico conmovedor y agradable.

Los aficionados a la música clásica pueden animarse en otros momentos del álbum, como la apertura de "Porcelana", cuyo estado de ánimo y escritura fluyen con naturalidad de los últimos cuartetos de cuerda de Beethoven.

Más adelante en la misma canción, unos acordes pesados en clave menor suenan como si hubieran sido injertados de uno de los conciertos para piano de Mozart.

Es más difícil canalizar la ópera. A lo largo de su historia, esta forma de arte se ha expresado tanto con melodías fluidas como con discursos musicalizados, pero en el pastiche y la cultura pop suele representarse con una pasión exagerada e italianizante.

En su forma abreviada, la ópera puede transmitir una sensación de sentimiento exacerbado, que encaja con la visión maximalista de Rosalía para Lux. Pero corre el riesgo de ser kitsch, incluso con su potencia y belleza vocales, que en "Memória" se parecen más a Celine Dion que a Donizetti.

Rosalía está en su momento más operístico en "Mio Cristo Piange Diamanti", una especie de aria que, como las primeras óperas, se canta en italiano. En su clímax, la canción suena como si hubiera sido escrita para Andrea Bocelli.

No se puede ser más kitsch. Pero quizá Rosalía se reiría con nosotros sobre ese argumento. Rompe continuamente la cuarta pared en el estudio de grabación, y en esta canción dice después del clímax vocal "That's going to be the energy", antes de dar paso a un gran final orquestal.

Se está divirtiendo. Está claro que la música clásica y la ópera no son su hogar. Pero en Lux son su patio de recreo.

Créditos de audio: Réquiem de Karl Jenkins, Orquesta Filarmónica de Kazajstán Occidental (Decca); Las cuatro estaciones de Vivaldi, Janine Jansen (Decca); Carmina Burana de Carl Orff, Robert Shaw y la Orquesta Sinfónica y Coro de Atlanta (Telarc); Die Schöne Müllerin de Schubert, Dietrich Fischer-Dieskau y Gerald Moore (Deutsche Grammophon); Primer ensayo: Nimrod, Cuarteto de cuerda Calidore (Signum); Cuarteto de cuerda n.º 16 de Beethoven, Cuarteto de cuerda danés (ECM New Series); Concierto para piano n.º 20 de Mozart, Mitsuko Uchida y la Orquesta de Cleveland (Decca); "Mio Cristo Piange Diamanti" de Rosalía (Columbia).

