Dave Ball, miembro del dúo Soft Cell, muere a los 66 años

Dave Ball, productor y parte del dúo inglés de synth-pop Soft Cell, cuyo sencillo de 1981 "Tainted Love" se convirtió en uno de los éxitos definitorios de la new wave, ha muerto en su casa de Londres. Tenía 66 años.

Marc Almond, compañero musical de Ball en Soft Cell, anunció su muerte el jueves. No se dio una causa, pero Almond dijo en un comunicado publicado en internet que Ball llevaba "enfermo mucho tiempo y su salud había ido en lento declive en los últimos años". Almond dijo que había muerto el martes, mientras que el sitio web de la banda decía que había fallecido el miércoles.

Ball formó Soft Cell con Almond en 1979, cuando ambos eran estudiantes del Politécnico de Leeds, ahora Universidad Leeds Beckett, en Inglaterra. Almond iba un año por delante de Ball.

"Me había oído hacer ruidos de pitidos con un sintetizador y me pidió que hiciera música para sus actuaciones", declaró Ball a The Guardian en 2017. "Estas se convirtieron en canciones propiamente dichas".

"Todo el mundo en Leeds estaba metido en asuntos alrededor de la fatalidad, pero nosotros queríamos hacer algo más edificante", dijo.

El álbum debut del grupo en 1981, Non-Stop Erotic Cabaret , incluía la canción exitosa "Tainted Love", una versión de una canción grabada originalmente por Gloria Jones. La canción fue un éxito arrollador en el Reino Unido, donde se certificó como el sencillo más vendido de 1981, y alcanzó el octavo puesto en la lista Billboard 100 de canciones en el verano de 1982.

La banda se separó en 1984, pero se reunió varias veces para hacer giras y grabar nueva música.

Almond, quien llamaba a Ball "el corazón de Soft Cell", escribió el jueves que, a pesar de los problemas de salud de su compañero, "siempre volvía con un espíritu decidido a continuar su trabajo en el estudio".

"Estoy orgulloso de nuestro legado, y tomarnos esos descansos siempre mantuvo el interés del público", escribió Almond. "No estuvimos demasiado tiempo para que la gente se cansara de nosotros".

Ball abordó las largas pausas de la banda en una entrevista con The Guardian en 2023, en la que describió su relación laboral con Almond como "una amistad musical, no un matrimonio musical".

"Somos amigos, pero no amigos de los de: 'Hola, ¿te gustaría ir a comer o a tomar algo?'", dijo. "Hacemos pausas prolongadas, no hacemos nada juntos, y luego decimos: '¿Te gustaría hacer algo más?' Parece que funciona. Tenemos una buena relación creativa y profesional, pero no somos inseparables".

David James Ball nació en Chester, Inglaterra, el 3 de mayo de 1959, y fue adoptado de bebé por Donald y Brenda Ball. Le cambiaron el nombre original de Paul por el de David y lo criaron con su hermana adoptiva, Susan, en Blackpool.

Crecer como niño adoptado influyó en su sentido de identidad, según declaró a The Quietus en 2020.

"Siempre he sido un poco extraño", dijo. "En mi adolescencia, era terriblemente tímido. Me gustaba encerrarme en mí mismo".

David se interesó por la música en la escuela, aprendiendo primero a tocar la guitarra. Pero se pasó al sintetizador tras escuchar "Autobahn" de Kraftwerk. "La primera vez que toqué un sintetizador fue hacia 1972", dijo a The Quietus, "pero cuando oí a Kraftwerk en 1975, cuando salió "Autobahn", ese fue el punto de inflexión".

Durante un descanso de Soft Cell en 1988, Ball creó el dúo de música electrónica dance The Grid, junto al músico y productor Richard Norris. Tuvieron una serie de éxitos en la década de 1990, incluido el éxito a nivel mundial de 1994 "Swamp Thing".

Ball también trabajó como compositor, productor y remezclador con algunos de los artistas más influyentes de las últimas décadas, como David Bowie, Kylie Minogue, Pet Shop Boys y Erasure.

Tuvo cuatro hijos. No se dispuso inmediatamente de información completa sobre sus sobrevivientes.

El sexto y último álbum de estudio de Soft Cell, Danceteria, que lleva el nombre de la discoteca neoyorquina de la década de 1980, se terminó días antes de la muerte de Ball, según una declaración en el sitio web de la banda. Su lanzamiento está previsto para la primavera de 2026.

"En pleno homenaje a Dave y a su reciente racha de composición y producción, los próximos lanzamientos de Soft Cell seguirán según lo previsto", decía el comunicado.

La última aparición de Ball en un gran escenario fue en agosto en el Festival Rewind, cerca de Henley-on-Thames, Inglaterra, donde el dúo fue el grupo principal y tocó ante una multitud de más de 20.000 personas.

Tras aquella actuación, según Almond, Ball "estaba eufórico y recibió un enorme estímulo".

