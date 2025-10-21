Daniel Naroditsky, gran maestro de ajedrez, muere a los 29 años

El ajedrecista obtuvo el título más importante del mundo en esta disciplina a los 17 años y se forjó una carrera como consumado profesor de ajedrez, comentarista y autor.

Daniel Naroditsky, un gran maestro de ajedrez, el título más alto otorgado a los competidores por la Federación Internacional de Ajedrez, y un popular comentarista de ajedrez y realizador de transmisiones en directo, ha muerto. Tenía 29 años.

El Centro de Ajedrez de Charlotte, una academia de ajedrez de Charlotte, Carolina del Norte, donde Naroditsky era entrenador jefe, informó sobre su muerte el lunes en un comunicado en las redes sociales. No citó la causa ni dijo dónde había fallecido.

En su corta carrera, Naroditsky, a quien se conocía como Danya, se convirtió en uno de los jugadores más consumados del juego y en un profesor muy respetado y perspicaz comentarista, alabado por su conocimiento del juego, su ingenio y su capacidad para explicar fácilmente conceptos difíciles.

Daniel Naroditsky nació el 9 de noviembre de 1995 en San Mateo, California, hijo de Lena Schuman y Vladimir Naroditsky. Daniel Naroditsky recordaba en una entrevista concedida en 2022 a The New York Times que tenía 6 años cuando su hermano mayor, Alan, lo introdujo en el ajedrez en una fiesta de cumpleaños.

Alan, que estaba familiarizado con el juego, pero todavía era un principiante, enseñó a Daniel a jugar y le ganó con regularidad durante los primeros seis meses, más o menos. Daniel mejoró, pero no se dio cuenta inmediatamente de que había encontrado su vocación, dijo.

"Creo que mucha gente quiere imaginar que fue amor a primera vista y que mi hermano no podía apartarme del tablero", dijo Naroditsky al Times. "Fue más bien un proceso gradual, donde el ajedrez se fue incorporando poco a poco a nuestra rutina de pasatiempos. Muchos de mis mejores recuerdos son simplemente de hacer cosas con mi hermano".

Naroditsky ocupó el puesto número uno en Estados Unidos cuando solo tenía 9 años. Cuando estaba en quinto grado, se convirtió en la persona más joven en ganar el Campeonato K-12 del Norte de California, según Chess.com. En noviembre de 2007, fue nombrado Campeón Mundial Juvenil de Ajedrez sub-12.

Recibió el título de maestro internacional en 2011 y obtuvo el de gran maestro en 2013 en un torneo celebrado en Villa de Benasque, España. Tenía 17 años y aún no había terminado el bachillerato.

Se graduó de la Universidad de Stanford en 2019 con una licenciatura en Historia. Aunque sus padres querían que siguiera una carrera corporativa, Naroditsky dedicó su vida al ajedrez y se mudó a Charlotte para ser gran maestro residente y entrenador jefe en el Centro de Ajedrez de Charlotte.

Aunque era un gran maestro de talento, también era un jugador de categoría mundial de ajedrez bullet, una de las formas más rápidas de ajedrez en la que cada jugador dispone de un minuto o menos para realizar sus jugadas. Ocupaba el puesto 22 del mundo en el momento de su muerte, según Chess.com, para el que se convirtió en un popular comentarista de ajedrez durante torneos de alto nivel.

"Era muy solicitado porque era ingenioso y rápido en sus apreciaciones", dijo Dylan Loeb McClain, antiguo columnista de ajedrez del Times.

Levy Rozman, que dirige el canal de YouTube Gotham Chess, dijo que Naroditsky podía desafiar a los mejores jugadores del mundo, incluido Magnus Carlsen, y aun así tenía la capacidad de "explicar el juego a una hormiga".

"Era un individuo realmente inteligente que estaba en la encrucijada perfecta de ser capaz de jugar el juego a un nivel brillante y explicarlo a un nivel brillante", dijo Rozman.

La personalidad en línea de Naroditsky contribuyó a elevar su perfil al tiempo que hacía el ajedrez más accesible. Utilizó sus canales de Twitch y YouTube, cada uno con más de 300.000 seguidores, para retransmitir partidas en directo y guiar a los espectadores a través de jugadas notables.

"Únete a mi stream para disfrutar de un ajedrez fantástico, buena música y una comunidad increíble". Escribió Naroditsky en la sección Sobre mí de su perfil de Twitch.

Su padre falleció en 2019. La información sobre quién le sobrevive no estaba disponible de inmediato.

Cuando tenía 14 años, Naroditsky combinó dos de sus pasiones --la escritura y el ajedrez-- para publicar un libro sobre el juego llamado Mastering Positional Chess. También escribió sobre ajedrez para el Times como columnista en 2022. Sus contribuciones incluyeron un rompecabezas interactivo llamado "Chess Replay", basado en partidas de ajedrez históricas.

En la entrevista de 2022 con el Times, Naroditsky describió el ajedrez como un juego que nunca deja de enseñar.

"Incluso a mi nivel", dijo, "puedo seguir descubriendo cosas hermosas sobre el juego cada vez que entreno, enseño, juego o soy comentarista en un torneo".