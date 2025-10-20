Trump y Petro se enfrentan en redes sociales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Estados Unidos de asesinato por la muerte de un pescador en un ataque en el Caribe la semana pasada.

El presidente Donald Trump intercambió ataques con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a través de las redes sociales el domingo, en los que lo acusaba de no hacer lo suficiente para frenar la producción de drogas ilegales y amenazaba con suspender los pagos y las subvenciones, o algo peor.

"Petro, un líder mal valorado y muy impopular, con insolencia hacia Estados Unidos, más le vale que cierre estos campos de exterminio inmediatamente, o Estados Unidos los cerrará por él, y no lo hará de forma amable", escribió Trump, horas después de que Petro acusara a Estados Unidos de matar a un pescador inocente en su campaña contra barcos que, según dice, transportaban drogas en el Caribe.

Trump y el presidente colombiano ya se han enfrentado anteriormente, pero el episodio más reciente comenzó el sábado por la noche, cuando Petro acusó a Estados Unidos de asesinar al pescador a mediados de septiembre, después de que su embarcación se averiara y activara una señal de socorro.

Aquel ataque fue el segundo de una serie de ataques de las fuerzas estadounidenses que han matado a decenas de personas a bordo de embarcaciones que, según publicaciones de Trump, transportaban drogas a Estados Unidos. El gobierno no ha aportado pruebas que respalden esta afirmación, aparte de descripciones de evaluaciones de los servicios de inteligencia y videos desclasificados de partes de los ataques.

Pero Petro dijo que el hombre muerto en el ataque de mediados de septiembre, Alejandro Carranza, era un "pescador de toda la vida" cuya embarcación había sufrido daños y estaba a la deriva, probablemente en aguas colombianas, en el momento del ataque.

"Funcionarios del gobierno de los EE. UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales", escribió Petro. También instó a la fiscalía general de Colombia a ayudar a la familia de Carranza a presentar demandas contra Estados Unidos. Los medios de comunicación colombianos informaron que Carranza tenía 40 años y residía en Santa Marta.

Aunque la campaña estadounidense se ha dirigido principalmente contra personas sospechosas de ser narcotraficantes venezolanos, los ataques han matado o herido a personas de otros países.

Petro sugirió que la familia Carranza presentara reclamaciones en colaboración con una familia trinitense que también afirma que un pariente murió en otro ataque estadounidense.

Otro colombiano, Jeison Obando Pérez, de 34 años, fue alcanzado por el sexto ataque aéreo estadounidense de este tipo la semana pasada, junto con un ciudadano de Ecuador. Ambos sobrevivieron.

Estaban a bordo de un semisumergible que fue atacado el jueves, y fueron rescatados por fuerzas estadounidenses y tratados inicialmente a bordo de un buque de la Marina estadounidense en el Caribe, el Iwo Jima.

Obando Pérez fue repatriado el sábado y hospitalizado en Colombia con traumatismo cerebral y debía respirar con un respirador artificial, dijo Armando Benedetti, ministro colombiano del Interior, en una publicación en las redes sociales el sábado por la noche. Una vez despierto, será "procesado por la justicia por tráfico de drogas", dijo Benedetti.

La otra persona que sobrevivió al ataque del jueves regresó a Ecuador el sábado y estaba siendo sometida a una evaluación médica.

Genevieve Glatsky es una reportera del Times radicada en Bogotá.

Zolan Kanno-Youngs es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre al presidente Donald Trump y su gobierno.