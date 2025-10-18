The New York Times

Voluntarios de Wikipedia desarman a un hombre en una conferencia y evitan una tragedia

Por Andy Newman

Después de que un hombre armado subiera a un escenario de la Feria Mundial Wiki y amenazara con suicidarse, dijeron los testigos, dos miembros del público saltaron para detenerlo.

El hombre armado se acercó dando zancadas por el pasillo en una conferencia para editores de Wikipedia el viernes por la mañana en Manhattan, dijeron varios testigos.

El hombre, envuelto en una bandera multicolor, subió al escenario y se colocó junto a Maryana Iskander, jefa de la organización sin fines de lucro que dirige Wikipedia, e interrumpió su discurso. Anunció que iba a suicidarse. Sostuvo una pistola cerca de su propia cabeza y la apuntó hacia el techo.

El público, compuesto por más de cien personas, entró en pánico.

"La gente empezó a gritar: '¡Al suelo, al suelo!' y la gente empezó a agacharse detrás de sus sillas", dijo Bill Adair, profesor de periodismo que estaba allí y que está escribiendo un libro sobre Wikipedia.

Un hombre con una sudadera naranja se abalanzó sobre el escenario. No pertenecía a las fuerzas del orden, sino que era colaborador de Wikipedia en el "equipo de confianza y seguridad" de la conferencia: Richard Knipel, "Wikimedista residente" de la Universidad Municipal de Nueva York. Sujetó al hombre armado por detrás.

Otro wikipedista del equipo de confianza y seguridad, Andrew Lih, había estado vigilando el pasillo y también se abalanzó sobre el escenario.

"Vi cómo el arma que empuñaba pasaba de apuntar al techo a barrer hacia abajo, hacia la sala, y cuando se dirigió hacia mí dije: '¡Dios mío!', y me agaché, pero seguí avanzando", dijo Lih, estratega digital que trabaja con museos y bibliotecas.

"Lo sujeté por el brazo", continuó. "Seguía sosteniendo el arma con fuerza. Le aparté los dedos de ella, se la quité de las manos y la dejé en el suelo".

El arma estaba cargada, según un funcionario de alto rango de las fuerzas de seguridad que habló bajo condición de anonimato para hablar de una investigación en proceso.

En cuestión de segundos, se había evitado un posible baño de sangre en la WikiConferencia de Norteamérica, celebrada en el Civic Hall de Union Square, posiblemente se había salvado una vida y dos editores voluntarios de una enciclopedia en línea se habían convertido en unos héroes improbables.

Otros editores de Wikipedia respondieron al valeroso acto de Knipel otorgándole varias "Wikiestrellas", las muestras oficiales de agradecimiento del sitio. "¡Tienes agallas, amigo!", escribió un usuario que le concedió la Estrella de la Diligencia. Knipel no respondió a la solicitud de comentarios.

Las motivaciones del hombre armado no estaban claras. Pero llevaba un cartel colgado del cuello que decía "pedófilo no infractor anti-contacto" y le dijo al público que iba a suicidarse para protestar contra lo que denominó la política de Wikipedia de "no preguntes, no digas" sobre los pedófilos.

El sitio tiene una norma según la cual los editores "que se identifiquen como pedófilos serán bloqueados y vetados indefinidamente".

Los agentes detuvieron al hombre y permanecía bajo custodia el viernes por la tarde, dijo un portavoz de la policía, y añadió que no se habían presentado cargos y que la investigación continuaba. La policía no reveló el nombre del hombre.

El tema de la conferencia de cuatro días de este año es "La Feria Mundial de Wiki". Tras la conmoción de la mañana, se canceló el resto de actos programados para el viernes. Pero Iskander, cuyo discurso fue interrumpido por el hombre armado, se dirigió brevemente al público para darles las gracias a los colaboradores que habían sujetado al hombre y la pistola, dijo Adair.

"Richard y Andrew han estado muy ocupados", dijo Iskander a la multitud, según Adair. "Les doy las gracias por salvarme la vida".

Wikipedia es famosa por sus entradas históricas en tiempo real sobre catástrofes en desarrollo, y la página de la WikiConferencia de Norteamérica en inglés ya ha sido actualizada: "El viernes por la mañana de la conferencia de 2025, un hombre empuñó un arma mientras amenazaba con suicidarse, antes de que un colaborador de Wikipedia en la conferencia lo sujetara. No se efectuaron disparos".

Si tienes pensamientos suicidas, llama o envía un mensaje de texto al 988 para ponerte en contacto con el 988 Suicide and Crisis Lifeline o visita SpeakingOfSuicide.com/resources para consultar una lista de recursos adicionales. Ve aquí para ver recursos fuera de Estados Unidos.

Miles G. Cohen y Chelsia Rose Marcius colaboraron con la reportería. Noam Cohen colaboró con la investigación.

Andy Newman escribe sobre los neoyorquinos que se enfrentan a situaciones difíciles, como la falta de techo, la pobreza o la enfermedad mental. Ha sido periodista por más de tres décadas.

