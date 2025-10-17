Ace Frehley, mítico guitarrista de Kiss, ha muerto a los 74 años

Ace Frehley, el guitarrista principal original de la banda Kiss, quien a menudo actuaba con la cara maquillada de blanco y plata y vendió millones de discos durante sus dos etapas con la banda --de 1973 a 1982, y luego de 1996 a 2002-- murió el jueves en Morristown, Nueva Jersey. Tenía 74 años.

Un comunicado de su familia dijo que la causa fue una reciente caída en su domicilio.

Consumado showman, como todos los miembros de Kiss, Frehley era conocido por tocar guitarras equipadas con efectos pirotécnicos y por su peculiar personalidad en el escenario: le llamaban "el Hombre del Espacio" o "As del Espacio" por las estrellas plateadas que llevaba en la cara. También diseñó el logotipo del grupo (con la ayuda del guitarrista Paul Stanley).

Con Stanley, el bajista Gene Simmons y el baterista Peter Criss, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2014.

"De los cuatro miembros fundadores de Kiss, sin duda he sido el artista en solitario con más éxito", alardeó Frehley en una entrevista en 2024 con el sitio web Antihero. Esto se debe en gran parte a su canción de 1978 "New York Groove", un himno perdurable del glam-rock. Sus otros proyectos en solitario incluyeron la banda Frehley's Comet.

Paul Daniel Frehley nació en el Bronx el 27 de abril de 1951 y empezó a tocar la guitarra a los 13 años. A los 16 años, el baterista de una de sus primeras bandas le puso el apodo de Ace, en agradecimiento por haberle conseguido citas con personas atractivas. En los primeros días de Kiss, Frehley empezó a utilizar el apodo a tiempo completo para evitar confusiones con Stanley.

Durante el tiempo que Frehley formó parte de Kiss, el grupo publicó 11 álbumes, tanto de estudio como en directo, que llegaron a ser discos de oro o de platino en Estados Unidos.

Le sobreviven su esposa, Jeanette; su hija, Monique; su hermano, Charles; y su hermana, Nancy Salvner.

Próximamente se publicará un obituario completo.