Trump suspende la estrategia diplomática con Venezuela

La medida allana el camino para una posible escalada militar contra los narcotraficantes o el gobierno de Nicolás Maduro.

El presidente Donald Trump ha suspendido los esfuerzos para alcanzar un acuerdo diplomático con Venezuela, según funcionarios estadounidenses, lo que allana el camino para una posible escalada militar contra los narcotraficantes o el gobierno de Nicolás Maduro.

Richard Grenell, enviado presidencial especial y director ejecutivo del Centro Kennedy, había estado dirigiendo las negociaciones con Maduro y otros altos cargos venezolanos. Pero el jueves, durante una reunión con mandos militares de alto rango, Trump llamó a Grenell y le dio instrucciones de que cesara todo contacto diplomático, incluidas sus conversaciones con Maduro, dijeron el lunes los funcionarios.

Trump ha sentido una creciente frustración ante el hecho de que Maduro no haya accedido a las exigencias estadounidenses de abandonar el poder voluntariamente y por la continua insistencia de los funcionarios venezolanos en que no tienen nada que ver con el narcotráfico.

Funcionarios estadounidenses han dicho que el gobierno de Trump ha elaborado diversos planes militares para una escalada. Esas operaciones también podrían incluir planes diseñados para obligar a Maduro a dejar el poder. Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense y asesor de Seguridad Nacional, ha calificado a Maduro de líder "ilegítimo" y ha citado reiteradamente una acusación de Estados Unidos contra él por cargos de narcotráfico.

Rubio había descrito a Maduro como un "fugitivo de la justicia estadounidense", y Estados Unidos aumentó la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump estaba dispuesto a utilizar "todos los elementos del poder estadounidense" para impedir la entrada de drogas en Estados Unidos y que había sido claro en sus mensajes a Maduro para que pusiera fin al narcotráfico venezolano.

Grenell declinó hacer comentarios, al igual que un alto funcionario venezolano.

Rubio y sus aliados en el gobierno de Trump han estado impulsando una estrategia para expulsar a Maduro del poder. Funcionarios estadounidenses afirman que Maduro dirige a los cárteles de la droga que operan en Venezuela, acusación que el gobierno venezolano niega.

El viernes, el ejército estadounidense atacó otra embarcación en aguas internacionales cerca de Venezuela, un ataque en el que cuatro hombres murieron, según anunció el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Fue el cuarto ataque del que se tenga conocimiento por parte de las fuerzas militares estadounidenses contra embarcaciones que, según el gobierno, traficaban con narcóticos.

Grenell lleva meses negociando con Maduro, aunque esas conversaciones se intensificaron en las últimas semanas cuando el ejército estadounidense empezó a atacar las embarcaciones.

El mes pasado, Maduro escribió una carta a Trump en la que negaba que su país traficara con drogas y se ofrecía a seguir negociando con Estados Unidos a través de Grenell.

Grenell ha intentado llegar a un acuerdo que evite un conflicto mayor y permita a las empresas estadounidenses acceder al petróleo venezolano.

Pero Rubio y sus aliados han llegado a considerar que los esfuerzos de Grenell eran inútiles y creaban confusión, según una persona informada sobre el asunto.

En una notificación al Congreso la semana pasada, el gobierno de Trump dijo que Estados Unidos estaba implicado en un "conflicto armado" formal con los cárteles de la droga. Los cárteles del narcotráfico, decía la notificación, eran organizaciones terroristas, y los miembros de los cárteles que traficaban con drogas eran considerados "combatientes ilegales".

Junto con la decisión de suspender la diplomacia, el aviso parecía una señal de que Estados Unidos planeaba intensificar las operaciones militares. Algunos funcionarios actuales y anteriores dijeron que Trump podría autorizar ataques contra objetivos de los cárteles de la droga dentro de México, aunque no está claro si el presidente lo ha hecho o qué plan militar podría aprobar.

El ejército estadounidense ha afirmado que sus ataques contra embarcaciones que transportan narcóticos se han producido en aguas internacionales. A los defensores de la diplomacia dentro del gobierno de Trump les preocupa que cualquier nueva expansión de la campaña antidroga hacia la propia Venezuela, o cualquier esfuerzo directo para obligar a Maduro a abandonar el poder, supondría el riesgo de involucrar a Estados Unidos en una guerra más grande.

Los partidarios de la diplomacia han dicho que ampliar la campaña contra Venezuela hasta convertirla en una operación de cambio de régimen entraña el riesgo de incluir a Estados Unidos en el tipo de guerra prolongada que Trump prometió evitar.

Pero Grenell ha estado en desacuerdo con Rubio sobre varias cuestiones de este gobierno, entre ellas cómo conseguir que Maduro libere a los estadounidenses retenidos en Venezuela.

Julie Turkewitz colaboró con reportería desde Bogotá.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre al presidente Trump y su gobierno.

Maria Abi-Habib es corresponsal de investigación y cubre América Latina desde Ciudad de México.

