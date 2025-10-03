Taylor Swift se apasiona con el amor (y con sus enemigos) en 'Showgirl'

En su duodécimo álbum original, la superestrella del pop parece hambrienta de abrazar su futuro, pero primero se ocupa de algunos asuntos pendientes.

Para hacerte una idea de lo que ha estado animando a Taylor Swift últimamente, avanza rápido hasta un par de canciones ágiles, coquetas y propicias para la transpiración de la segunda mitad de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl.

Primero está "Actually Romantic", una lasciva oda a un enemigo cuya atención es tan absoluta, tan concentrada, que no puede evitar sentirse como una forma de lujuria. "Sonaba desagradable, pero parece como si estuvieras coqueteando conmigo", canta Swift sobre una estridente línea de guitarra, antes de concluir con un jadeo: "Como que me excita".

Un par de canciones más tarde llega "Wood", una oda casi bobalicona a un amante de confianza. Tras una extasiada introducción de guitarra inspirada en gran medida en "I Want You Back" de los Jackson 5, Swift recorre una decena de sonrojantes metáforas antes de cantar con dulzura: "No es difícil de ver / su amor fue la llave / que abrió mis muslos".

Es decir, Swift está hambrienta, hambrienta de dejar atrás las batallas de su pasado y abrazar su futuro.

Este sentimiento está presente en su duodécimo álbum original, un conjunto de canciones aparentemente modestas sobre la fachada de la fama y lo que se necesita para rasparla y superarla. Swift ha sido la figura alfa del pop durante más de una década, un lugar al que se ha aferrado sin piedad. Showgirl no es precisamente un adiós a todo eso, pero lanza una mirada cautelosa a su pasado mientras saluda a su futuro con un regocijo que roza lo desenfrenado.

También sirve como colofón implícito a la carrera de Swift hasta la fecha. En los 18 meses transcurridos desde el lanzamiento de su último álbum, The Tortured Poets Department, Swift ha puesto fin a su gira Eras Tour después de 149 conciertos en cinco continentes, lo que la convierte en la gira de mayor éxito económico de la historia; ha recuperado el control de todas sus grabaciones maestras en un acuerdo por valor de 360 millones de dólares y, posteriormente, ha puesto fin al proyecto de regrabar sus primeros álbumes; y ha anunciado su compromiso con la estrella del fútbol americano Travis Kelce.

Cada uno de estos acontecimientos marca la conclusión de una importante narración de Swift: The Life of a Showgirl sugiere cómo podría estar avanzando, cuando no entierra con firmeza huesos viejos. Es un álbum pegadizo y sustancioso, pero sin estridencias, que toma la intimidad compositiva de su época de Folclor / Evermore y la interpreta con más claridad y fuerza. Está hecho íntegramente con Max Martin y Shellback, los magos suecos del pop a los que ya había recurrido anteriormente para éxitos que restablecieron su carrera, como "We Are Never Ever Getting Back Together" y "I Knew You Were Trouble" de Red, y gran parte de su gran triunfo pop 1989, como "Shake It Off" y "Bad Blood". Pero aquí, no se trata tanto de crear un mundo como de señalar puntos, subrayando sin esfuerzo la juguetona y tensa forma de componer de Swift, que se mantiene en buena forma.

Showgirl se presenta como la banda sonora de la felicidad romántica emergente de Swift, y las tres primeras canciones se centran intensamente en ese sentimiento. La tranquilamente extática "The Fate of Ofelia" promete devoción eterna a quien "me sacó de la tumba y / salvó mi corazón del destino de Ofelia". (El debate de Swift sobre Hamlet en el pódcast New Heights de Kelce en agosto fue, por supuesto, una pista).

Le sigue la melodramática "Elizabeth Taylor", en la que vincula su historia romántica a una figura de Hollywood que fue amada de manera legendaria, dejada de amar y amada de nuevo. Después viene la implacablemente brillante "Opalite", una de las canciones más clásicas de Swift-Martin, con destellos de Fleetwood Mac y armonía de grupo de chicas, y Swift mirándose cruelmente en su espejo --"Tenía la mala costumbre de echar de menos a los amantes del pasado / mi hermano solía llamarlo 'comer de la basura'"-- antes de regocijarse en un amor que la rescató de "bailar entre los rayos".

Una vez expuesto su punto de vista sobre el futuro de Swift, Showgirl vuelve la vista atrás para ajustar cuentas, cosechar recuerdos resbaladizos y poner los ojos en blanco ante el tipo de vida glamorosa que se espera que las estrellas persigan y encarnen. Si el principio del álbum es un envoltorio, el resto es un desprendimiento.

La eliminación de enemigos comienza con "Father Figure", un desmantelamiento sorprendentemente alegre pero decidido de alguien --quizás Scott Borchetta, el antiguo jefe de la discográfica de Swift, quien vendió las grabaciones maestras de Swift en primer lugar-- que intentó apalancarse en su poder y experiencia, solo para que se invirtieran los papeles. Swift la canta con descaro, como una asesina que alcanza su objetivo y se jacta: "Resulta que la tengo más grande". (El guiño de la canción a George Michael, acreditado como escritor, es rítmicamente sutil, no literal).

"Actually Romantic" quizá sea una réplica al supuesto ataque de Charli XCX a Swift en "Sympathy Is a Knife" (o, si el tono saturado de la guitarra lo delata, quizá a la caprichosa hija de Swift, Olivia Rodrigo). Incluso "Honey", la canción más acaramelada del álbum --un guiño a una de sus canciones de amor que más quitan el aliento, "New Year's Day"--, se centra más en la gente cruel que esgrimía apodos como armas mucho antes de que alguien en quien Swift confiaba los utilizara como un abrazo.

En la medida en que Swift se preocupa por la herencia musical, da a conocer su lealtad con la única invitada del álbum, Sabrina Carpenter, que ofrece una simpatía de tipo country en la canción que da título al álbum, deleitándose y lamentándose alternativamente de cómo la fama exige versiones endurecidas de uno mismo. Dado que es la imagen motriz del ciclo del álbum, parece una idea de última hora añadida como canción final.

No obstante, es coherente con gran parte del resto de Showgirl, en el que el enemigo es la propia celebridad: la meditativa "Eldest Daughter" es una balada irónica sobre lo que es cool en línea. "No soy una mala tipa", canta Swift en el estribillo, una de sus voces más convincentes del álbum. Esa libertad para ser básica también da color a "Wish List", la canción más pop del álbum, arrullada sobre un lecho de sintetizadores chispeantes.

La única nota falsa es "Cancelled!", que es un zapateado malhumorado en el que Swift se alinea con los villanos de la vida pública: "Al menos sabes exactamente quiénes son tus amigos / Son los que tienen cicatrices iguales". Es una llamada a una versión de Swift más centrada en las víctimas de la década de 2010, cuando hizo de la tensión entre la realidad de la fama y su imagen el centro de su trabajo. En este contexto, sin embargo, suena casi cómicamente teatral, una protesta exagerada de antaño.

Showgirl no es un giro brusco como Red o Reputation , álbumes arriesgados en su momento que ampliaron la paleta musical de Swift. Desde el punto de los temas, es más parecido a Reputation, pero sus colaboradores no la cubren de brillo ni de skronk, sino que dejan respirar a sus composiciones. También es algo así como un Eras Tour en miniatura: "Cancelled!" suena como un fragmento de Reputation; "Ruin the Friendship", sobre una conexión adolescente perdida, recuerda al aturdido "Fearless". En ese sentido, Showgirl es una forma de caos más convincente que los dos álbumes anteriores de Swift, Midnights y The Tortured Poets Department , que eran complicados y sin centro.

La felicidad conyugal y la resolución de todos los asuntos pendientes de Swift pueden ofrecer la oportunidad de un álbum más centrado en el futuro. Swift parece anhelarlo en "Wish List": "Le decimos al mundo que nos deje en paz [improperio], y lo hacen". Showgirl deja entrever cómo podría sonar un álbum de Swift sobre el amor correspondido, pero por ahora no ha superado el sabor de la sangre.

Taylor Swift The Life of a Showgirl (Republic)