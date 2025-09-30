Trump dice que las ciudades estadounidenses deben ser 'campos de entrenamiento' para los militares

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, convocaron el martes a más de 800 altos mandos militares del país a una base en Virginia.

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, convocaron el martes a más de 800 altos mandos militares de Estados Unidos a una base en Virginia, en donde han hablado de temas relacionados con las guerras culturales y criticado a un ejército que, dijeron, se había distraído con la corrección política.

La convocatoria, poco frecuente y muy esperada, reúne a mandos militares del país, quienes volaron desde Asia, Europa y otros lugares con poca antelación. El presidente pronunció un discurso inconexo que incluyó críticas y temas conocidos, y Trump también reveló que había dicho a Hegseth que utilizara las ciudades estadounidenses donde había desplegado soldados como "campos de entrenamiento" para los militares.

No quedó claro por qué, ante la inminencia de un cierre del gobierno federal, Trump y su secretario de Defensa necesitaban reunir a los altos mandos militares del país desplegados en el extranjero para decirles en persona que salían directamente del "reparto central", como Trump calificó la reunión.

"Estoy encantado de estar aquí esta mañana para dirigirme a los altos mandos de lo que una vez más se conoce en todo el mundo como el Departamento de Guerra", dijo Trump. (Aunque Trump ha cambiado el nombre del departamento, el Congreso aún no ha aprobado el cambio).

Trump alabó sus políticas arancelarias y fronterizas e insultó al expresidente Joe Biden. Al hablar de sus esfuerzos por enviar soldados a ciudades estadounidenses, dijo: "Deberíamos utilizar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestros militares".

Hegseth habló primero y dijo a los generales y almirantes reunidos que estaba endureciendo las normas de aptitud física y aseo personal, tomando medidas aún más rigurosas contra la "basura woke" y deshaciéndose de los ataques contra el liderazgo "tóxico" que, según dijo, habían ido demasiado lejos.

En su discurso, Hegseth arremetió contra lo que calificó de "normas de enfrentamiento estúpidas" que, dijo, limitan a los soldados y a los mandos sobre el terreno. Defendió el despido de más de una decena de líderes militares, muchos de ellos personas de color y mujeres.

Y aseguró que, a partir de ahora, los ascensos se basarían en el mérito, y se quejó de que, en su opinión, antes no lo eran.

"Ya hemos hecho mucho en este ámbito, pero pronto habrá más cambios", dijo.

Fue el discurso habitual de Hegseth, quien sin duda recibirá críticas por el gasto que supuso trasladar a los comandantes a la zona de Washington en un momento en que se avecina un cierre federal. El presidente Trump reconoció el costo de la reunión mientras subía a un helicóptero para dirigirse a la base del Cuerpo de Marines en Quantico, donde se celebraba la reunión.

"Son nuestros generales, nuestros almirantes, nuestros líderes, y es algo bueno, nunca se había hecho algo así, porque han venido de todo el mundo", dijo el presidente. "Y hay un poco de gasto, no mucho, pero hay un poco de gasto para eso. No nos gusta malgastarlo. Preferimos gastarlo en balas y misiles".

Los generales y almirantes reunidos guardaron silencio casi por completo durante los comentarios de Hegseth y Trump. La tradición es que los militares presenten una postura no partidista.

Cuando Hegseth convocó a los oficiales superiores la semana pasada, no dio ninguna razón para la reunión, que no tiene precedentes en alcance y escala en la historia reciente. Se dijo a los jefes militares que esperaran un discurso del secretario en el que se anunciaría la cultura de los guerreros, como se le ha llamado, que Hegseth ha defendido desde que asumió el cargo, pero apenas se les dio más información.

El acto dio un nuevo giro el domingo, cuando Trump dijo que asistiría. Eso inquietó a algunos especialistas militares por la tendencia del presidente, como comandante en jefe, a utilizar a los soldados estadounidenses como utilería política y las visitas a las bases como ocasiones para atacar a sus rivales políticos, a los demócratas y a los medios de comunicación. Durante un discurso en Fort Bragg, Carolina del Norte, en junio, Trump hizo que los soldados abuchearan a los periodistas y a Biden.

Trump ha intentado restarle importancia a la reunión y el domingo dijo a NBC News: "Es solo una reunión muy agradable para hablar de lo bien que nos va militarmente".

En las últimas semanas, Trump ha ordenado el envío de soldados de la Guardia Nacional a Los Ángeles, Washington y Portland, Oregón, a pesar de las objeciones de los líderes políticos locales, para ayudar en los esfuerzos migratorios y combatir la delincuencia. También ordenó al ejército que atacara barcos en el Caribe que, según dijo, transportaban drogas a Estados Unidos, pero no ofreció ninguna justificación legal detallada.

Los altos mandos combatientes de cuatro estrellas y el Estado Mayor Conjunto suelen reunirse al menos dos veces al año en Washington, y a menudo celebran una cena de trabajo con el presidente. Pero el gran número de generales y almirantes de rango inferior que asistieron a la reunión del martes fue muy inusual, dijeron los oficiales militares.

En los días previos a la reunión, legisladores demócratas y especialistas militares cuestionaron el costo y la interrupción de las operaciones cotidianas que causaría la reunión, así como los riesgos para la seguridad de concentrar a tantos altos mandos militares en un solo lugar. Todo, al parecer, para que Hegseth pudiera aleccionar a líderes militares con décadas de experiencia en combate sobre un "ethos guerrero" mejorado en un foro televisado en directo.

"Parece ser una demostración más de que el secretario Hegseth cree erróneamente que nuestra cúpula militar debe ser dirigida para que se centre en librar guerras", dijo Kori Schake, exfuncionaria de defensa del gobierno de George W. Bush que dirige estudios de política exterior y de defensa en el American Enterprise Institute.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Lleva más de tres décadas informando sobre asuntos militares y antiterrorismo en Estados Unidos.

Helene Cooper es corresponsal del Pentágono para el Times. Antes fue editora, corresponsal diplomática y corresponsal en la Casa Blanca.

Shawn McCreesh es un reportero del Times que cubre el gobierno de Trump.