4 sismos fuertes sacuden Venezuela

Reportajes Especiales - News

Por John Yoon

Los sismos y otras réplicas menores sacudieron ciudades de Venezuela y Colombia durante la noche. No hubo informes inmediatos de bajas.

Varios sismos fuertes sacudieron el noroeste de Venezuela en una agitada noche de temblores que continuó hasta el jueves por la mañana, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por su sigla en inglés).

Los movimientos se propagaron a través de la frontera y también se sintieron en Colombia.

Comenzaron el miércoles a las 6:21 p. m. con un terremoto de magnitud 6,2 en el estado venezolano de Zulia, que sacudió unos 24 kilómetros al este de Mene Grande, ciudad cercana a Maracaibo, centro de la industria petrolera de Venezuela, dijo el USGS. No hubo informes iniciales de bajas.

Luego siguieron un sismo de magnitud 4,9 a las 10:42 p. m. en Zulia, otro de magnitud 6,3 a las 11:51 p. m. en el estado de Trujillo y otro de magnitud 5,8 el jueves a las 2:55 a. m., también en Trujillo. Todos los sismos se produjeron a una profundidad inferior a 14 kilómetros, lo que significa que era probable que causaran daños, dijo el USGS.

[Imágenes a continuación. Una cámara de seguridad captó los temblores de dos sismos en el estado venezolano de Zulia. La marca de tiempo de las imágenes indica que ocurrieron con cinco horas y media de diferencia]

Venezuela fue sacudida por otras dos decenas de sismos menores y réplicas durante la madrugada, dijo Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en una entrevista en la televisión estatal a primera hora del jueves. Añadió que el país estaba en alerta máxima, pero que no había noticias de muertes.

Luis Gerardo Caldera, gobernador de Zulia, dijo en las redes sociales que las autoridades estaban evaluando los daños, también en la iglesia de Santa Bárbara de Maracaibo.

Imágenes y videos difundidos en las redes sociales parecían mostrar que los sismos habían dañado edificios y carreteras, y habían obligado a la población a evacuar sus hogares en Zulia.

En parte de Colombia se sintieron fuertes sacudidas, según el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, ciudad del noroeste de Colombia situada a unos 640 kilómetros de los epicentros de los sismos. Dijo que no había informes inmediatos de daños.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, ciudad del centro-norte de Colombia, dijo en las redes sociales que había puesto a las autoridades en alerta máxima por si era necesario realizar rescates.

John Yoon es reportero del Times en Seúl, quien cubre las noticias de último momento y de tendencia.

