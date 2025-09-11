The New York Times

Una explosión de gas en Ciudad de México causa la muerte de 3 personas

Reportajes Especiales - News

Por Emiliano Rodríguez Mega

Hasta ahora, las autoridades informaron que se trató de un accidente. La explosión fue en Iztapalapa, una comunidad de clase trabajadora y la más poblada de la capital, con 1,8 millones de habitantes.

Una nube de gas que se escapaba de un camión provocó una enorme explosión bajo un paso elevado de una autopista en Ciudad de México el miércoles por la tarde, lo que causó la muerte de tres personas y ha resultado en al menos 70 heridos, dijeron las autoridades mexicanas.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la ciudad, publicó en redes sociales una lista de las personas que resultaron heridas al estallar el incendio, varias de las cuales sufrieron quemaduras graves. A primera hora del día, Brugada había dicho a los periodistas que al menos 19 personas se encontraban en estado crítico, pero por la noche del miércoles no estaba claro si esa cifra había cambiado.

"Es un lamentable accidente. La fiscalía está empezando las investigaciones para determinar qué fue lo que pasó", dijo Brugada en el lugar de los hechos.

El conductor del camión fue trasladado a un hospital, según Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México. Dijo que seguía con vida, pero aclaró que su estado era grave.

La explosión envolvió en llamas los vehículos cercanos y provocó el caos en Iztapalapa, una comunidad de clase trabajadora y la demarcación más poblada de la capital, con 1,8 millones de habitantes.

Los videos de las consecuencias mostraban a algunas personas caminando doloridas con la ropa carbonizada.

El miércoles por la tarde, los bomberos habían extinguido el incendio, pero seguían intentando controlar la fuga del camión cisterna, que se calculaba aún contenía unos 20.000 litros de combustible, unos 5300 galones, según Judith Rodríguez Vargas, portavoz del cuerpo de bomberos de la capital.

Horas después, habían podido quemar el gas restante y vaciar el camión cisterna sin que se produjeran más incidentes. Brugada dijo que las autoridades habían retirado el camión del lugar.

Miriam Castillo colaboró con reportería desde Ciudad de México.

Emiliano Rodríguez Mega es un investigador reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe.

