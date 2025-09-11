Una explosión de gas en Ciudad de México causa al menos 58 heridos, 19 de ellos con quemaduras graves

Hasta ahora, las autoridades informaron que se trató de un accidente. La explosión fue en Iztapalapa, una comunidad de clase trabajadora y la más poblada de la capital, con 1,8 millones de habitantes.

Una nube de gas que se escapaba de un camión provocó una enorme explosión bajo un paso elevado de una autopista en Ciudad de México el miércoles por la tarde, hiriendo al menos a 58 personas, dijo Clara Brugada, jefa de gobierno de la ciudad, a la prensa en el lugar de los hechos.

Muchos de los heridos al estallar el incendio sufrieron quemaduras graves, y al menos 19 se encuentran en estado crítico, dijo Brugada.

"Es un lamentable accidente. La fiscalía está empezando las investigaciones para determinar qué fue lo que pasó", dijo Brugada, y añadió que aún no se había informado de ninguna muerte.

La explosión envolvió en llamas los vehículos cercanos y provocó el caos en Iztapalapa, una comunidad de clase trabajadora y la demarcación más poblada de la capital, con 1,8 millones de habitantes.

Los videos de las consecuencias mostraban a algunas personas caminando doloridas con la ropa carbonizada.

Los bomberos habían extinguido el incendio, pero seguían intentando controlar la fuga del camión cisterna, que se calculaba aún contenía unos 20.000 litros de combustible, unos 5300 galones, según Judith Rodríguez Vargas, portavoz del cuerpo de bomberos de la capital.

Miriam Castillo colaboró con reportería desde Ciudad de México.

Emiliano Rodríguez Mega es un investigador reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe.

Miriam Castillo colaboró con reportería desde Ciudad de México.