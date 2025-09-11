The New York Times

Una explosión de gas en Ciudad de México causa al menos 58 heridos, 19 de ellos con quemaduras graves

Reportajes Especiales - News

Por Emiliano Rodríguez Mega

Guardar

Hasta ahora, las autoridades informaron que se trató de un accidente. La explosión fue en Iztapalapa, una comunidad de clase trabajadora y la más poblada de la capital, con 1,8 millones de habitantes.

Una nube de gas que se escapaba de un camión provocó una enorme explosión bajo un paso elevado de una autopista en Ciudad de México el miércoles por la tarde, hiriendo al menos a 58 personas, dijo Clara Brugada, jefa de gobierno de la ciudad, a la prensa en el lugar de los hechos.

Muchos de los heridos al estallar el incendio sufrieron quemaduras graves, y al menos 19 se encuentran en estado crítico, dijo Brugada.

"Es un lamentable accidente. La fiscalía está empezando las investigaciones para determinar qué fue lo que pasó", dijo Brugada, y añadió que aún no se había informado de ninguna muerte.

La explosión envolvió en llamas los vehículos cercanos y provocó el caos en Iztapalapa, una comunidad de clase trabajadora y la demarcación más poblada de la capital, con 1,8 millones de habitantes.

Los videos de las consecuencias mostraban a algunas personas caminando doloridas con la ropa carbonizada.

Los bomberos habían extinguido el incendio, pero seguían intentando controlar la fuga del camión cisterna, que se calculaba aún contenía unos 20.000 litros de combustible, unos 5300 galones, según Judith Rodríguez Vargas, portavoz del cuerpo de bomberos de la capital.

Miriam Castillo colaboró con reportería desde Ciudad de México.

Emiliano Rodríguez Mega es un investigador reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe.

Miriam Castillo colaboró con reportería desde Ciudad de México.

Temas Relacionados

New York TimesMEXICOGASEXPLOSION

Últimas Noticias

Charlie Kirk, activista de derecha y aliado cercano de Trump, muere a los 31 años

Reportajes Especiales - News

Charlie Kirk, activista de derecha

El activista Charlie Kirk recibió un disparo letal en Utah

Reportajes Especiales - News

El activista Charlie Kirk recibió

La 'adicción al sexo y al amor' no es un diagnóstico, pero puede ser debilitante

Reportajes Especiales - Lifestyle

La 'adicción al sexo y

La OTAN dice que utilizó aviones de combate para derribar drones rusos sobre Polonia

Reportajes Especiales - News

La OTAN dice que utilizó

Se dice que el barco sospechoso de narcotráfico dio la vuelta antes de que EE. UU. lo atacara

Reportajes Especiales - News

Se dice que el barco
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se acabaron los huecos en

Se acabaron los huecos en las vías de Cali: administración realizó inversión histórica en maquinaria para reparar vías

Temperaturas en Barcelona: prepárate antes de salir de casa

El ‘paraíso de los postres’: un mágico destino que está a cuatro horas de Bogotá, así puede llegar

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 10 de septiembre

Con la carretera cerrada, Avianca y Latam toman el mando: así buscan aliviar la crisis en Villavicencio

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Registrado un seísmo de 5,2 en las griegas Ática y Eubea, con temblores en Atenas

Tercer agosto más cálido en el mundo, extremo en el suroeste de Europa

Estados Unidos responsabilizó al régimen de Daniel Ortega por la desaparición del médico Yerri Estrada en Nicaragua

El Congreso de Perú busca declarar persona 'non grata' a Sheinbaum por su apoyo al expresidente Castillo

La UE condena "el uso de la pena capital" contra la disidencia en Irán, que suma 770 ejecuciones este año

ENTRETENIMIENTO

Desde Chris Patt hasta Stephen

Desde Chris Patt hasta Stephen King: las celebridades reaccionaron al asesinato de Charles Kirk

El día que Charlie Sheen y Nicholas Cage causaron pánico en un avión completamente drogados

El amor más allá de la vida: así es Eternity, la nueva comedia romántica que protagonizan Miles Teller y Elizabeth Olsen

“Rock Around the Clock”: el tema que revolucionó el rock desde el cine en 1955

Jon Cryer ganó menos dinero que Charlie Sheen en “Dos hombres y medio” pese a sus escándalos por adicción