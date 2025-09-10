Apple presenta un nuevo iPhone, más delgado, pero con menos innovaciones

El gigante de Silicon Valley también presentó actualizaciones de sus celulares tradicionales, así como de sus AirPods y Apple Watch.

Con el aumento de la inflación, algunas empresas han prosperado vendiendo más por menos. Pero con su nuevo iPhone, Apple está adoptando el enfoque opuesto al ofrecer menos por más.

El martes, la empresa presentó un nuevo iPhone más delgado y pequeño que los modelos anteriores. El teléfono inteligente con carcasa de titanio es un tercio menos grueso que los modelos anteriores, pero tiene menos cámaras y menos tiempo de batería que sus predecesores. Se llama iPhone Air y cuesta 999 dólares.

La única cámara tiene un segundo teleobjetivo y utiliza inteligencia artificial para darles nitidez a las imágenes, lo que le permite ofrecer las mismas prestaciones fotográficas que los modelos anteriores, dijo Apple. También dispone de software para conservar la batería, de modo que puede ofrecer autonomía para todo el día.

"Es una paradoja que hay que sostener para creer", dijo Abidur Chowdhury, diseñador industrial que presentó el dispositivo durante un evento de una hora de duración desde la sede de la empresa en Cupertino, California.

El dispositivo lideró un evento que estuvo lleno de anuncios de subidas de precio de algunos de sus iPhone más populares, con el costo de los modelos Pro y Pro Max aumentado en 100 dólares, hasta alcanzar 1099 y 1199 dólares.

Y en un movimiento que aumenta los márgenes de ganancia del iPhone 17 Pro para Apple, la empresa sustituyó el material de titanio de los anteriores teléfonos Pro por aluminio, un material más barato. En un video de mercadeo, Apple dijo que había tenido que volver al aluminio porque había rediseñado el hardware del teléfono.

Richard Kramer, analista financiero de Arete Research, dijo que Apple había empezado a subir los precios de su producto más vendido para aumentar sus ventas totales en un momento en que el número de teléfonos iPhone que vende se ha estancado. La empresa, que vende unos 200 millones de celulares iPhone al año, realizó por última vez una importante subida de precios en los iPhone en 2017 y aumentó las ventas un 18 por ciento al año siguiente, aunque vendió el mismo número de teléfonos.

"Son como los zapatos de Manolo Blahnik", dijo Kramer sobre el nuevo iPhone Air, comparándolo con la marca de calzado de lujo. Y añadió: "Ha pasado mucho tiempo desde que se podía sacar el teléfono en una fiesta y la gente decía: 'Guau, qué increíble'. Al menos durante un tiempo, el iPhone Air será así".

Hacer que el iPhone sea más delgado es el último intento de Apple de persuadir a los consumidores para que adquieran un nuevo dispositivo. Pero la subida de precios podría poner en entredicho esos esfuerzos. Alrededor del 60 por ciento de los estadounidenses dijeron en una encuesta realizada por WalletHub, un sitio de finanzas personales, que el aumento de los precios de los teléfonos impulsado por los aranceles y la inflación les haría aferrarse a sus dispositivos actuales durante más tiempo.

En los últimos años, Apple mejoró el diseño de sus iPhone para simplificar las reparaciones y las sustituciones de batería, lo que podría llevar a algunas personas a mantener sus dispositivos como hacen con los coches.

Las actualizaciones de los productos se produjeron durante un año turbulento para Apple. En marzo, la empresa dijo que posponía el lanzamiento prometido de algunas de sus características de inteligencia artificial (IA) porque los esfuerzos por mejorar su asistente virtual Siri no funcionaron tan bien como la empresa esperaba. Más tarde, su negocio se vio trastornado por los aranceles del presidente Donald Trump a China, donde fabrica muchos de sus productos.

Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, ha respondido a los aranceles de Trump prometiendo aumentar las inversiones de la empresa en Estados Unidos. En agosto, apareció junto a Trump en la Casa Blanca y prometió gastar 600.000 millones de dólares para traer al país una mayor parte de la cadena de suministro de la empresa. También le obsequió a Trump un regalo de oro de 24 quilates y lo colmó de elogios.

La empresa también desveló actualizaciones de sus modelos tradicionales de iPhone. El iPhone 17 contará con una cámara mejorada, mayor duración de la batería y carga más rápida, mientras que el iPhone 17 Pro, su modelo de gama alta, presentará un nuevo diseño con una protuberancia rectangular que sujeta la cámara cubriendo el ancho del producto.

Thomas Husson, analista tecnológico de Forrester, una empresa de investigación, dijo que las modestas actualizaciones de Apple en los iPhone subrayaban la urgente necesidad de que la empresa se pusiera al día en IA tras posponer el lanzamiento de Siri.

"Me temo que el enfoque de innovación incremental de Apple con el iPhone 17 empezará a alcanzar sus límites, sobre todo para quien está ansioso de más innovación", dijo Husson en una declaración enviada por correo electrónico.

Apple también presentó actualizaciones de su línea de relojes inteligentes. Su nuevo Apple Watch Ultra, un modelo diseñado para atletas de resistencia y entusiastas de los deportes de aventura, tendrá una pantalla más grande, conectividad por satélite y 42 horas de batería. Su costo es de 799 dólares.

La empresa dijo que sus Apple Watch Series 11 y SE 3 ofrecen una mayor duración de la batería y un nuevo software, incluida una función que ayuda a realizar un seguimiento del sueño y proporciona a los usuarios una puntuación del sueño basada en su descanso durante la noche.

Uno de los productos más vendidos de Apple en las últimas décadas han sido sus AirPods. El martes, la empresa trató de insuflar nueva vida al producto actualizando los AirPods Pro con un nuevo diseño de estuche, inteligencia artificial y funciones de salud.

La empresa dijo que los AirPods Pro serían capaces de traducir idiomas extranjeros en tiempo real, convirtiendo el producto en algo similar a los auriculares que se usan en las reuniones de las Naciones Unidas. También ha añadido un sensor de frecuencia cardiaca al dispositivo que permitirá a los usuarios hacer un seguimiento de sus entrenamientos, de forma similar a como lo hacían antes con un Apple Watch.

La empresa dijo que había mejorado el rendimiento de audio del producto y duplicado su capacidad de cancelación de ruido. También ha aumentado el número de auriculares para mejorar el ajuste. El producto costará 249 dólares, el mismo precio que los modelos anteriores.

Los AirPods representan unos 14.000 millones de dólares de los casi 400.000 millones de ventas anuales de Apple. Pero la mayor parte del volumen de ventas de la empresa procede del modelo de menor precio, más que de los AirPods Pro.

Tripp Mickle informa sobre Apple y Silicon Valley para el Times y está radicado en San Francisco. Su enfoque en Apple incluye lanzamientos de productos, problemas de fabricación y desafíos políticos. También escribe sobre tendencias en toda la industria tecnológica, incluidos despidos, la IA generativa y taxis autónomos.

Brian X. Chen es el principal columnista de tecnología de consumo para el Times. Reseña productos y escribe Tech Fix, una columna sobre las implicaciones sociales de la tecnología que utilizamos.