Reseña de 'El conjuro 4': una despedida decepcionante

La franquicia de terror más taquillera a nivel mundial aumenta el sentimentalismo para el último episodio con los Warren.

Cuando El conjuro se estrenó en 2013, su director, James Wan, revivió el tipo de thriller de casa embrujada que la audiencia había extrañado la década anterior cuando el terror de material grabado encontrado (Actividad paranormal) y las películas de tortura (Saw) estaban de moda.

La película fue un éxito de taquilla, y además estaba sorprendentemente bien hecha: tenía un diseño de sonido ingenioso y un trabajo de cámara paciente y fluido que te atrapaba cuando menos te lo esperabas. Ambientada en la década de 1970 (igual que El exorcista y Terror en Amityville), sus protagonistas, versiones ficcionalizadas de los investigadores paranormales de la vida real Ed y Lorraine Warren, eran un poco estrambóticos. Pero los actores Patrick Wilson y Vera Farmiga los interpretaron de forma convincente y lograron equilibrar los aspectos más caricaturescos de la película con una gravedad inesperada y un realismo terrenal.

Desde entonces y hasta El conjuro: Últimos ritos, la cuarta y última película de la saga, dirigida por Michael Chaves, se ha producido un descenso significativo de la calidad, a pesar de que la franquicia --en la que están incluidas sus mediocres películas derivadas como La monja y las películas de Annabelle-- sigue haciendo dinero. El universo de El conjuro ahora es la franquicia deterror más taquillera en el mundo, aunque cada película parece menos terrorífica que la anterior.

[Video: Watch on YouTube.]

Incluso diría que Últimos ritos es extrañamente acogedora porque convierte la cacería de fantasmas de los Warren en una cuestión de familia. Al inicio nos remontamos a los primeros años de la pareja y al nacimiento de su hija Judy, que coincidió con su primer y único caso sin resolver: un espejo maldito. Años después, el espejo reaparece en la casa de una familia en Filadelfia cuyos miembros están aterrorizados por un ogro que empuña un hacha y una bruja pálida.

Los Warren están técnicamente jubilados --Ed tiene problemas de corazón--, pero el caso en Filadelfia introduce a una veinteañera Judy (Mia Tomlinson) al negocio familiar. Judy es la protagonista de Annabelle vuelve a casa (2019), donde descubre que se parece a su madre en su capacidad para percibir fenómenos paranormales. En Últimos ritos, sus visiones vuelven a aumentar justo cuando se prepara para casarse con su prometido, Tony (Ben Hardy).

Como la mayoría de las películas de terror tradicionales, la franquicia de El conjuro es conservadora. Son los Warren, buenos y temerosos de Dios, contra las fuerzas demoníacas, y Últimos ritos añade una domesticidad más sana a la fórmula. Como esta es la última película de Ed y Lorraine, el director aumenta el sentimentalismo y satura el tiempo de duración de la película con desviaciones cursis (como un asado de cumpleaños en el que aparecen personajes de anteriores películas de la franquicia) y conversaciones filiales con afirmaciones morales entre madre e hija, así como entre el padre y su ansioso yerno. Pero los sustos mediocres y las criaturas espeluznantes que se vislumbran al borde del encuadre no contribuyen mucho a mejorar el estado de ánimo. Los cambios vistosos a realidades alternativas han sustituido los astutos juegos de luz y oscuridad que hacían tan espeluznante a la original.

Aun así, es divertido existir en el universo de El conjuro, sobre todo porque su nostalgia estrafalaria --sus juguetes antiguos y sus trajes retro, como las patillas cómicamente grandes de Ed-- va acompañada de engendros bobalicones que dan algo de risa. En Últimos ritos hay una dimensión subestimada relativa a la violencia doméstica --la otra cara del grupo feliz de los Warren-- que podría haber añadido oscuridad a la historia. Pero tal como está, la película es una despedida decepcionante; más un excéntrico drama familiar que una auténtica película de terror.

El conjuro 4: Últimos ritos

Clasificada R por sustos sobrenaturales, horror corporal sangriento, sugerencias de suicidio y violencia doméstica. Duración: 2 horas y 15 minutos. En cines.

Guionistas: Ian Goldberg, Richard Naing, David Leslie Johnson-McGoldrick, James Wan, Chad Hayes

Protagonistas: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Elliot Cowan, Ben Hardy, Beau Gadsdon

Clasificación: R

Duración: 2 h 15 m

Géneros: Terror, Misterio, Suspense