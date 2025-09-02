Ucrania cree que la acumulación de armas es más potente que cualquier garantía de seguridad ante Putin

En esta imagen, tomada el 19 de agosto de 2025 y distribuida por el servicio de prensa de la 127ma Brigada Separada de Defensa Territorial, soldados de entre 18 y 24 años realizan formación militar cerca de Járkiv, Ucrania. (Anatolii Lysianskyi/127ma Brigada Separada de Defensa Territorial vía AP)

Ucrania busca un aumento multimillonario de armamento, financiado por Europa, considerándolo la mejor oportunidad para asegurar la supervivencia del país a largo plazo, mientras la ayuda estadounidense se agota y las garantías de seguridad occidentales siguen siendo inciertas.

Kiev no solo busca mantener su ejército durante la guerra actual, sino también convertirlo en la columna vertebral de cualquier acuerdo posbélico, con el objetivo de disuadir a Rusia de una nueva invasión. Como lo expresó recientemente Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: «Ucrania debe convertirse en un puercoespín de acero, indigerible para los posibles invasores».

En el centro de estos esfuerzos se encuentra un nuevo sistema de adquisiciones respaldado por la OTAN que canalizará fondos europeos hacia la compra de armas estadounidenses para Ucrania. El presidente Volodímir Zelensky espera que el sistema permita compras mensuales por valor de 1.000 millones de dólares, con especial atención a la adquisición de sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense para ampliar el limitado arsenal de Kiev.

El nuevo sistema ayudaría a reemplazar las donaciones de armas estadounidenses que el presidente Trump ha cancelado, y también a aumentar y agilizar las entregas de armas a Ucrania con el tiempo. El jueves se anunció la primera venta de misiles de crucero.

Kiev también apuesta por su floreciente industria de defensa nacional, que ya ha suministrado drones que pululan por el campo de batalla y ahora trabaja para producir armas más potentes. Este mes, Ucrania anunció la finalización del desarrollo y el inicio de la producción de su primer misil de crucero de largo alcance de fabricación nacional.

El alcance de esta expansión militar sigue siendo incierto. Las naciones europeas, que ya lidian con restricciones presupuestarias, podrían tener dificultades para mantener el nivel de financiación que Ucrania afirma necesitar, y el ejército de Kiev debe abordar la persistente escasez de personal para convertirse en una fuerza verdaderamente disuasoria.

Pero Ucrania tiene pocas opciones aparte de reforzar su propia defensa. Las vagas promesas occidentales de garantías de seguridad posguerra aún no se han concretado, y la presión por un ejército más robusto refleja la preocupación de que tales promesas nunca se materialicen.

“La principal garantía de la seguridad de Ucrania es un ejército plenamente capacitado y bien entrenado que se mantenga en constante preparación para el combate”, declaró Ihor Klymenko, ministro del Interior de Ucrania, la semana pasada en una entrevista.s de navegación GPS, por un valor de 825 millones de dólares.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pronuncia un discurso en una reunión con el presidente Donald Trump y líderes europeos en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, el 18 de agosto de 2025. (Doug Mills/The New York Times)

Mientras la administración Trump impulsa un acuerdo de paz con Rusia, los aliados occidentales de Kiev han estado debatiendo las garantías de seguridad para asegurar que el fin de la guerra no sea seguido por una nueva invasión rusa. Algunos países europeos han manifestado su disposición a desplegar tropas en Ucrania, mientras que Estados Unidos ha anunciado que podría enviar apoyo aéreo. Francia recibirá a los líderes europeos y al Sr. Zelensky en París el jueves para continuar las conversaciones.

Pero estas conversaciones han dado pocos resultados hasta el momento, y Moscú ha intentado frustrarlas exigiendo participación en sus términos y oponiéndose a cualquier acuerdo de paz que implique el despliegue de tropas occidentales en territorio ucraniano.

Por lo tanto, Ucrania se centra en desarrollar sus propias garantías de seguridad que su vecino, mucho más grande, no pueda socavar. La producción nacional de armas de Kiev y la adquisición de armas occidentales son áreas en las que Moscú tiene poca influencia.

“Esto no es algo que los rusos puedan realmente discutir”, declaró Alyona Getmanchuk, nueva embajadora de Ucrania ante la OTAN. “Esa es nuestra ventaja”.

Ucrania espera poder contar pronto con su nuevo misil, llamado Flamingo. En teoría, puede volar más de 2900 kilómetros con una carga útil de 1130 kilos, según los expertos, lo que significa que podría alcanzar Moscú y ciudades rusas mucho más allá. Sin embargo, su eficacia en el campo de batalla aún no se ha probado.

Aun así, los expertos afirman que un arma de este tipo podría tener un efecto disuasorio más potente para el Kremlin que cualquier promesa de protección occidental. «Un arma de ataque profundo de producción masiva como el Flamingo es posiblemente la garantía de seguridad más sólida para Ucrania en un orden europeo de posguerra», escribió Fabian Hoffmann, experto en armas de la Universidad de Oslo, en un análisis reciente.

Trabajadores inspeccionan un misil de crucero Flamingo en una fábrica secreta de Fire Point en Ucrania, el lunes 18 de agosto de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Incluso si el ejército ucraniano crece, nunca podría igualar al de Rusia en tamaño. Por eso, Kiev considera esencial para su supervivencia a largo plazo la adquisición y producción de armas más avanzadas.

La convicción de Ucrania de que necesita asegurar su propia defensa se basa en la dura experiencia de ver cómo se derrumbaban las garantías de seguridad del pasado al ser puestas a prueba. Las autoridades ucranianas citan el Memorándum de Budapest, un compromiso firmado en 1994 que pretendía proteger al país tras su independencia.

En virtud de dicho acuerdo, Ucrania devolvió a Rusia las antiguas armas nucleares soviéticas a cambio de garantías de seguridad de Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin embargo, el acuerdo no detallaba dichas garantías ni ofrecía ninguna promesa de apoyo militar en caso de ataque. Ucrania afirma que la falta de especificidad dio a Rusia vía libre para atacar, como ya hizo a partir de 2014.

Tras la invasión a gran escala de Rusia en 2022, Ucrania inicialmente depositó sus esperanzas en unirse a la OTAN, considerando la cláusula de defensa mutua del Artículo 5 de la alianza como la garantía de seguridad más sólida a la que podía aspirar.

Esas esperanzas se vieron frustradas cuando Trump descartó la membresía en la OTAN. Como alternativa, los aliados europeos de Ucrania propusieron recientemente un marco de seguridad que ofrecería garantías similares a las del Artículo 5 sin admitir a Kiev en la alianza. Sin embargo, los ucranianos han recibido la idea con cautela, advirtiendo que su vaguedad podría repetir las ambigüedades del Memorándum de Budapest.

“Cualquier idea similar al Artículo 5 debe ser legalmente vinculante y estar respaldada por una verdadera fuerza de disuasión”, declaró el embajador ucraniano, Sr. Getmanchuk.

Aun así, los funcionarios ucranianos reconocen que construir una fuerza de disuasión creíble depende de la financiación extranjera para equiparla con armamento poderoso que ya no se obtiene gratuitamente de Estados Unidos.

Adquirir tales armas fue el objetivo principal de la propuesta del Sr. Zelensk a Trump el mes pasado en la Casa Blanca, donde ofreció comprar armas estadounidenses por valor de 90 000 millones de dólares. El paquete incluiría los sistemas de defensa aérea Patriot, los únicos capaces de interceptar misiles balísticos rusos, que pueden causar daños devastadores, como lo demuestran los recientes ataques mortales contra Kiev.

Un soldado ucraniano de la 30ª Brigada Mecanizada Separada Príncipe Kostiantyn Ostrozkyi de las Fuerzas Armadas de Ucrania lleva un proyectil para un obús autopropulsado 2S1 Gvozdika antes de disparar hacia las tropas rusas en la línea del frente, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania. 13 de agosto de 2025. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

El Sr. Zelensky afirmó que los aliados europeos de Kiev financiarían la mayor parte del paquete, probablemente a través del sistema de adquisiciones respaldado por la OTAN, que hasta la fecha ha conseguido más de 2.000 millones de dólares en fondos prometidos por ocho países europeos. El mecanismo se creó después de que la administración Trump dejara claro que ya no donaría armas a Ucrania, pero que aceptaría venderlas a socios europeos.

Esto impone la carga de financiar el desarrollo militar de Ucrania a las naciones europeas, incluso mientras emprenden sus propios y amplios programas de rearme nacional. Aun así, Europa ya ha superado a Estados Unidos en ayuda militar, proporcionando aproximadamente 95.000 millones de dólares frente a los 75.000 millones de dólares de Washington, según el Instituto Kiel para la Economía Mundial.

Las recientes promesas de Alemania y Noruega de proporcionar hasta 10.000 millones de dólares cada una en apoyo militar y civil el próximo año sugieren que Europa podría estar preparada para afrontar el reto.

Las grandes sumas implicadas marcan un cambio. Anteriormente, los socios occidentales proporcionaban asignaciones financieras más pequeñas y a corto plazo, a menudo en respuesta a necesidades urgentes en el campo de batalla.

Con mayores paquetes financieros comprometidos a lo largo de varios años, Ucrania puede planificar mejor la tarea a largo plazo de armar a su ejército, según los analistas.

“El modelo general consiste en obtener contratos, acuerdos escritos, que estipulan que tendremos esta cantidad de armas suministradas a Ucrania para este año, de Estados Unidos y de los europeos”, declaró Maksym Skrypchenko, presidente del Centro de Diálogo Transatlántico, un grupo de investigación con sede en Kiev.

Bomberos trabajan en el incendio de un edificio tras un ataque ruso en Kiev, el 28 de agosto de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

El Sr. Skrypchenko afirmó que Ucrania estaba trabajando para canalizar el dinero occidental no solo hacia la compra de armas extranjeras, sino también hacia su propia industria de defensa, que ha crecido rápidamente durante la guerra, pero aún carece de la financiación necesaria para producir a gran escala.

Esto podría permitir a Ucrania producir precisamente los misiles que sus socios occidentales se han mostrado reacios a suministrar —o que han entregado bajo estrictos límites de uso— por temor a una escalada. Estados Unidos, el Reino Unido y Francia han proporcionado pequeños lotes de misiles balísticos y de crucero, pero su uso está restringido para que no puedan utilizarse para atacar grandes ciudades rusas como Moscú. Alemania se ha negado durante mucho tiempo a transferir sus misiles de crucero Taurus de largo alcance.

Fire Point, la empresa de defensa ucraniana responsable del misil Flamingo, afirmó que recibiría con agrado la financiación occidental para acelerar la producción. La compañía afirma que actualmente fabrica un misil al día, pero planea septuplicar su producción para este otoño. Ucrania también ha desarrollado un misil balístico de corto alcance llamado Sapsan, que entró en producción recientemente.

“La mejor garantía de la independencia de Ucrania es nuestro propio programa de misiles”, declaró el Sr. Skrypchenko. “Cuando tengamos varios cientos de misiles balísticos con el alcance suficiente para alcanzar objetivos en Moscú, la situación cambiará por completo”.

