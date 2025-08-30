Reseña de 'Atrapado robando': Austin Butler tiene prisa

El actor interpreta a un camarero atribulado en la odisea de Darren Aronofsky por la Nueva York caótica y salvaje de la década de 1990.

Austin Butler y su adorable rostro se llevan una golpiza en Atrapado robando, la aventura de acción violenta e hiperactiva de Darren Aronofsky. Butler interpreta a Hank, un camarero del East Village con un pasado sinuoso que parece menos atractivo a medida que las noches se convierten en día. El problema es que Hank tiene una fiable tendencia a servirse demasiadas copas, una propensión que horas después se parece mucho a una adicción. Es desolador verlo vomitar en la puerta principal de su edificio, sobre todo porque esta película inconexa insiste en utilizar los problemas cada vez más grandes de Hank como materia prima para una comedia exuberante. Es tan divertido como ver una fiesta salvaje de los Looney Tunes en el infierno.

Gran parte de la película transcurre en un Hades alternativo, también conocido como el centro de Nueva York de finales de la década de 1990. Allí, cuando su novia Yvonne (una Zoë Kravitz irritantemente desaprovechada) no está, todo lo que podría ir mal en la vida de Hank va mal. Sus problemas empiezan con Russ (Matt Smith), un punk que vive junto a él en su edificio destartalado. Russ, un británico desgarbado con un mohawk ridículo, vuelve a casa a toda prisa por una emergencia familiar y pone a su gato, Bud, al cuidado de Hank. Bud, una belleza airada de cabello largo pone en marcha la máquina de Rube Goldberg de la película cuando entra en el apartamento de Hank. Es una incursión inocua que muy pronto desemboca en un asalto total en diversos frentes.

El guion de Atrapado robando fue escrito por Charlie Huston, quien lo adaptó de su novela homónima de 2004. La historia ha avivado claramente la nostalgia de Aronofsky por el duro East Village de hace unas décadas y sus alrededores, un área que se conmemora en la película con amor con abundantes grafitis, montones de basura y un reconocimiento evidente a Kim's Video. Los pasillos del edificio de Hank y Russ han sido grafiteados a la perfección, y en la puerta de un apartamento maltrecho hay una calcomanía que interpela al alcalde ("Giuliani es un imbécil"). Sin embargo, hay pocos signos de la gentrificación destructora del ambiente que ya estaba en marcha; quizá me perdí la toma del Gap de St. Marks Place y Second, que en 1998 llevaba abierto una década.

Una vez que el gato está fuera de la caja narrativa, por así decirlo, todo se acelera. Dos matones con acento de Europa del este y la cabeza rapada aparecen buscando algo y acaban enviando a Hank al hospital. Pierde un riñón y otros personajes empiezan a perder la vida. Hay un pequeño misterio que Hank intenta resolver entre sus borracheras, sus pesadillas recurrentes y todo el kilometraje que acumula mientras huye y corre alternativamente hacia el peligro. Durante sus aventuras, viaja a tierras exóticas (Brooklyn et al.) y conoce a Bubbe (Carol Kane), un estereotipo de judía ortodoxa que le sirve sopa con una albóndiga de matzá del tamaño de un melón y que tiene dos hijos, Lipa (Liev Schreiber) y Shmully (Vincent D'Onofrio).

Los hermanos resultan ser villanos asesinos, auténticos monstruos, como advierte a Hank la solícita detective Ramon, interpretada por Regina King, cuando su complicada situación se torna violenta y pide ayuda a la policía. Aronofsky, sin embargo, despliega a Lipa y Shmully solo para buscar risas, como si la mera imagen de dos judíos ortodoxos con armas, barbas pobladas y patillas elásticas que actúan como forajidos de serie B fuera intrínsecamente graciosa. No lo es. Los profesionales y curtidos Schreiber y D'Onofrio les dan a sus personajes suficientes destellos de personalidad para evitar que se conviertan en un espectáculo de juglares, así que al menos eso es lo que hay. (La obra de Aronofsky está llena de referencias al judaísmo, y él mismo ha dicho que se crió como judío culturalmente).

Todo avanza rápido, a pesar de todas las complicaciones, y tiene un aspecto siempre atractivo; incluso la suciedad y el gore están bien iluminados. Por supuesto, Butler es aún más agradable de ver, tanto en reposo como en movimiento frenético, algo que Aronofsky y su director de fotografía, Matthew Libatique, aprovechan para enfatizar el físico del actor. En un momento dado, en una escena en una comisaría de policía tras un incidente terrible, los cineastas encuadran el rostro abatido de Hank en un primer plano cerrado, con el fondo suavemente difuminado a su alrededor. Hank parece conmovedoramente vulnerable, casi santo, aunque a menudo parezca más un mártir de sus propias malas decisiones. Es un interludio inesperadamente conmovedor en una película que suele caer en una violencia vertiginosa.

Aronofsky tiene talento para meterse en la piel de sus personajes y en lo más profundo de sus mentes, como ha demostrado en los pasajes expresionistas de sus mejores y más exitosas películas, como El cisne negro y Noé. (También tiene una vena malvada, que convirtió su película anterior, La ballena, sobre un hombre confinado en su casa, en un espectáculo terriblemente cruel). Por la razón que sea, Aronofsky se mantiene siempre a una distancia frustrante de Hank, lo que aplana las apuestas emocionales y psicológicas que Butler se esfuerza tanto en plantear. Por otra parte, no ayuda que Aronofsky se quite el sombrero ante Después de hora (1985) de Martin Scorsese, otra odisea pesadillesca. El casting de la estrella de esa película, Griffin Dunne, como jefe de Hank no ayuda a esto ni a la película de Aronofsky, sobre todo cuando lo único que yo quería era volver a ver la película de Scorsese.

Atrapado robando Clasificada R por violencia explícita. Duración: 1 hora y 47 minutos. En cines.

Manohla Dargis es la crítica cinematográfica jefa del Times.