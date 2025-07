Trump dice que rechazó la invitación de Epstein para visitar su isla: 'Nunca tuve el privilegio de ir'

Los comentarios son parte de los esfuerzos del presidente Trump por distraer, negar y desviar la atención de su larga relación con Jeffrey Epstein.

El lunes, el presidente Donald Trump dijo que "nunca había tenido el privilegio" de visitar las islas privadas de Jeffrey Epstein porque había rechazado una invitación del financiero.

Como parte de un esfuerzo continuo de Trump por distraer, negar y desviar la atención de su larga relación con Epstein, el presidente negó enérgicamente haber visitado alguna vez las islas privadas de Epstein en el Caribe, al mismo tiempo que acusó sin fundamentos a uno de sus predecesores, el expresidente Bill Clinton, de haber visitado las islas, el intento más reciente de desviar la atención de la conspiración.

"Nunca fui a la isla, y supuestamente Bill Clinton fue" varias veces, dijo Trump en un viaje a Escocia. Epstein poseía dos islas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos: Little St. James y Great St. James, donde entretenía a amigos famosos y se presume que traficaba con menores de edad con fines sexuales.

Continuó: "Nunca tuve el privilegio de ir a su isla, y lo rechacé, pero mucha gente de Palm Beach fue invitada a su isla. En uno de mis mejores momentos, lo rechacé".

Clinton ha negado haber visitado las islas o tener conocimiento de la conducta delictiva de Epstein, y ha dicho que desearía no haberlo conocido nunca. Cuando se le preguntó por las acusaciones de Trump, un ayudante de Clinton se remitió a un desmentido original, añadiendo que habían pasado 20 años desde que Clinton había estado en contacto con Epstein.

En 2002, Clinton había volado en un jet privado propiedad de Epstein como parte de una visita a África --viaje que suscitó una oleada de atención mediática--, pero la fiscalía o los funcionarios no han relacionado al expresidente con alguna de las acusaciones penales contra Epstein. Entre 1993 y 1997, mientras Trump y Epstein mantuvieron su amistad, el nombre de Trump apareció siete veces en los registros de vuelo de Epstein.

El lunes, durante una aparición, Trump también contradijo una explicación anterior de la Casa Blanca sobre la ruptura de su relación. Sus colaboradores habían dicho que Trump prohibió a Epstein la entrada a su club de Mar-a-Lago "por ser un tipo repugnante". El lunes, el presidente dijo que Epstein estaba en la lista negra porque había contratado a algunos de sus empleados.

"Durante años, no hablé con Jeffrey Epstein", dijo Trump. "No quería hablar porque hizo algo que era inapropiado. Contrató ayuda y le dije: 'No vuelvas a hacer eso'. Robó a gente que trabajaba para mí. Le dije: 'No vuelvas a hacerlo'. Volvió a hacerlo. Y lo eché del lugar, persona non grata. Lo eché y se acabó".

No estaba claro a qué empleados se refería Trump, y la Casa Blanca no ofreció inmediatamente una explicación. Virginia Giuffre, una víctima de la red de tráfico sexual de Epstein quien murió por suicidio el año pasado, había dicho que fue reclutada a la órbita del financiero mientras trabajaba en un spa de Mar-a-Lago.

Los dos hombres también habían tenido un enfrentamiento en 2004, cuando ambos intentaron comprar una mansión frente al mar en Palm Beach que había sido embargada.

Las conspiraciones en torno a los delitos de Epstein, impulsadas por Trump y sus aliados, han consumido la actividad de Washington en las últimas semanas. Tras dar marcha atrás en sus promesas de descubrir una verdad potencialmente siniestra sobre la muerte de Epstein, el fervor conspirativo alimentado por el presidente Trump y sus subordinados ha resultado contraproducente, y ha desencadenado una reacción política entre los partidarios más fervientes y abiertos de Trump.

Trump también ha intentado distanciarse de Epstein después de que nuevos informes de The Wall Street Journal y The New York Times detallaran su relación pasada.

Chris Cameron es un reportero del Times que cubre Washington y se centra en las noticias de último momento y el gobierno de Trump.