Chuck Mangione, virtuoso del fliscorno y el jazz, muere a los 84 años

FILE Ñ Chuck Mangione holds his flugelhorn, at the Blue Note in New York on May 4, 2000. Mangione, whose limpid fluegelhorn ruled the upper stratosphere of BillboardÕs adult contemporary charts in the 1970s and Õ80s with a culture-permeating lilt that helped create the genre known as Òsmooth jazz,Ó died at home in Rochester, N.Y. on Tuesday, July 22, 2025. He was 84. (Steve Berman/The New York Times)

Con su característico sombrero de fieltro, logró gran popularidad y 14 nominaciones a los Grammy, ganando el premio en dos ocasiones, al tiempo que escalaba las listas de Billboard en los años 70 y 80.

Chuck Mangione, cuyo límpido fliscorno dominó las listas Billboard de música contemporánea para adultos en las décadas de 1970 y 1980, con un ritmo que impregnaba la cultura y ayudó a crear el género conocido como smooth jazz, murió el martes en su casa de Rochester, Nueva York. Tenía 84 años.

Su muerte fue confirmada por su familia en un comunicado, en el que no se especificaba la causa.

Mangione era una auténtica estrella del pop con una silueta característica que se reconocía al instante: bigotudo, con el pelo largo coronado por un sombrero de fieltro. Fue nominado 14 veces a los premios Grammy y ganó dos: en 1976 a la mejor composición instrumental con "Bellavia", y en 1979 a la mejor interpretación instrumental pop, por la canción principal de su partitura para la película Los hijos de Sánchez .

Los éxitos de Mangione podían ser grandilocuentes, como "Land of Make Believe", o ligeramente funky, como su gran éxito "Feels So Good", que alcanzó el Top 10 en 1978. Siempre melódicos, sus notas suaves podían penetrar en los sentidos de los oyentes con un subidón que levantaba el ánimo.

El smooth jazz de Mangione se inspiró en gran medida en la fusión --la fusión de instrumentos electrónicos en la corriente principal del jazz que Miles Davis había liderado a finales de los 60--, dosificándola con una delicada guitarra flamenca y un ritmo de fondo disco, la almohada sónica perfecta para su lírico fliscornio. El resultado fue un híbrido pop-jazz con un enorme atractivo comercial.

"Feels So Good", lanzada en octubre de 1977 como canción principal de lo que rápidamente se convirtió en un álbum de doble platino, convirtió a Mangione en una superestrella y consolidó su estilo. Estaba impregnada de guiños al jazz, pero no tenía mucha verdadera improvisación jazzística. Sin embargo, acercó la noción de jazz a un vasto público comprador de música que, durante al menos una década, se había centrado casi exclusivamente en el rock and roll y sus derivados.

[Video: Watch on YouTube.]

Las raíces jazzísticas de Mangione eran profundas. Su primer trabajo había sido como trompetista en la década de 1960 en las big bands de Woody Herman y Maynard Ferguson y en el quinteto del baterista Art Blakey (que también incluía a un joven Keith Jarrett al piano), y sabía soplar. El estrellato en el negocio discográfico no acabó de gratificarle.

"Recibía muchas llamadas de distintas compañías", recordaba. "'Oh, sí, Chuck, tú empezaste ese sonido de smooth jazz y nos encantaría tenerte. Esto es lo que nos gustaría hacer: nos gustaría que el tempo fuera así y tiene que tener este sonido, y un malabarista y tres elefantes, y '. Eso no me entusiasmaba".

Mangione se convirtió incluso en su propia caricatura de dibujos animados, apareciendo como una versión de sí mismo en la comedia animada de Fox El rey de la colina . El chiste recurrente era que cuando el personaje de Mangione empezaba a tocar cualquier canción, inevitablemente terminaba convirtiéndose en "Feels So Good".

Mangione también compuso música de fondo para dos Juegos Olímpicos: "Chase the Clouds Away", para los Juegos de Verano de 1976 en Montreal, y "Give It All You Got", que interpretó en directo para la ceremonia de clausura televisada mundialmente de los Juegos de Invierno de 1980 en Lake Placid, Nueva York. Esa actuación le valió un Emmy y se convirtió en su segundo éxito en el Top 40.

Charles Frank Mangione nació el 29 de noviembre de 1940 en Rochester. Su padre, Frank, trabajaba para Eastman Kodak, y su madre, Nancy (Bellavia) Mangione, trabajaba en Samson United, fabricante de electrodomésticos con sede en Rochester, antes de que ambos abrieran una tienda de comestibles llamada Mangione's Market.

Sus padres, amantes de la música, matricularon a Chuck en la escuela de música cuando tenía 8 años. A los 10 vio El trompetista, la película de Kirk Douglas, y decidió que quería tocar la trompeta. Su hermano mayor, Gaspare, un pianista en ciernes conocido en la familia como Gap, se convirtió en su compañero de actuaciones en casa.

El padre de Mangione pronto empezó a llevar a sus hijos al cercano Ridgecrest Inn, donde solían tocar grandes estrellas del jazz como Miles Davis, Art Blakey y Dizzy Gillespie. "Mi padre se acercaba a alguien como Dizzy y le decía: 'Hola, Gillespie. Estos son mis dos hijos y saben tocar'. Y nos sentábamos", recordaba Mangione en una entrevista con la revista JazzTimes en 1999.

"Luego", continuó, "mi padre invitaba a todo el mundo a nuestra casa a comer espaguetis y vino casero. Papá tenía una tienda de comestibles pegada a la casa, y a mamá le encantaba cocinar, así que podíamos montar una fiesta en un minuto. Esta semana sería Dizzy, la siguiente Carmen McRae, luego Sarah Vaughan, Art Blakey, Kai Winding".

Gillespie se convirtió en su mentor y Mangione decía que era su "padre musical". Como regalo, Gillespie le regaló a Mangione, de 15 años, una de sus características trompetas inclinadas hacia arriba.

Cuando aún estaban en el instituto, los hermanos Mangione formaron un quinteto, los Jazz Brothers. Chuck ingresó en la Escuela de Música Eastman de Rochester en 1958, y se licenció en música en 1963. Fue en Eastman donde tocó el fliscorno por primera vez.

Gracias a la admiración del gran saxofonista Cannonball Adderley, los hermanos empezaron a grabar para Riverside Records mientras el menor de los Mangione aún estaba en Eastman. Publicaron su primer álbum, The Jazz Brothers, en 1960, y dos más, Hey Baby y Spring Fever, al año siguiente.

Chuck Mangione se fue a Nueva York tras graduarse y se unió a los Jazz Messengers de Art Blakey en 1965 por recomendación de Gillespie. Al año siguiente, hizo algunos arreglos para los Outsiders, una banda de garage-rock de Cleveland, incluso en "Help Me Girl", una canción que alcanzó el Top 40 de Billboard.

Unos años más tarde, mientras se centraba cada vez más en el fliscorno, Mangione formó un cuarteto que incluía al saxofonista y flautista Gerry Niewood. También regresó a la Escuela Eastman como director de su conjunto de jazz.

En 1970, dirigió y actuó con la Filarmónica de Rochester en un concierto de su propia música que mostraba su fusión de jazz, pop, folk y clásica. Se hizo una grabación del evento y, aunque Mangione insistió luego en que "nunca se pensó inicialmente que fuera un álbum", se publicó uno en privado con el título Friends and Love. Mercury Records lo retomó, lo que condujo a un contrato discográfico y a la primera nominación de Mangione a los Grammy, en 1971, por el tema "Hill Where the Lord Hides".

En 1973, publicó Land of Make Believe, básicamente una suite orquestal, con la bella voz de Esther Satterfield que se grabó en el Massey Hall de Toronto (el lugar donde se celebró un famoso concierto de Dizzy Gillespie y Charlie Parker en 1953). Land of Make Believe se reprodujo ampliamente en emisoras de radio FM de rock alternativo y contribuyó a que Mangione firmara con la discográfica A&M de Herb Alpert (Alpert también tocó el fliscorno en varias ocasiones). Con A&M, Mangione grabó sus álbumes de mayor éxito, Chase the Clouds Away en 1975 y Feels So Good.

El consiguiente pandemónium popular abrumó a Mangione. "Hacia el final, me sentí entumecido", reconoció a JazzTimes. "Era como si estuviera en un tiovivo. Alguien me entregaba una agenda y yo cogía un avión, me iba a un hotel y pedía servicio de habitación. Era el momento de recargar las pilas".

En 1989, tras grabar un disco en directo en el Village Gate de Nueva York, se tomó cuatro años sabáticos que solo terminaron con la muerte de Dizzy Gillespie. "Justo antes de que Dizzy muriera en enero de 1993, me dijo: 'El año que viene, tú y yo volveremos'", dijo Mangione. "Volví a tocar en conciertos y clubes en 1994".

Los años siguientes trajeron giras de reunión y actuaciones grandes y pequeñas, pero nada que se acercara a su éxito de la década de 1970. Su regreso incluyó una reticencia a grabar que dio como resultado pocos nuevos lanzamientos.

"No quería grabar algo que no me gustara", dijo Mangione, "porque si se convertía en un éxito, no sería feliz interpretándolo".

En febrero de 2009, perdió a dos compañeros, Niewood y el guitarrista Coleman Mellett, en un accidente aéreo cerca de Buffalo. Sus muertes lo atormentaron.

Siguió residiendo en Rochester hasta el final, dando clases en Eastman y actuando a nivel local, incluso en lo que él llamaba matinés para niños "El gato en el sombrero". "Nadie puede entrar sin un niño", decía. "Tocamos nuestra música y hablamos de ella, luego los subimos al escenario para que intenten sacar un sonido de los instrumentos".

A Mangione le sobreviven sus hijas, Nancy Piraino y Diana Smith; una hermana, Josephine Shank; su hermano, Gap; tres nietos y dos bisnietos. Su esposa, Rosemarie, murió en 2015.

"He escrito probablemente el 95 por ciento de la música que he tocado", dijo Mangione en una ocasión, "pero no me atribuyo el mérito de escribir la música. Me siento como el cable entre el enchufe en la pared y la grabadora; espero a que me llegue alguna información nueva, y luego intento presentarla de la mejor manera posible. Lo protejo mucho y no lo expongo hasta que siento que realmente está sucediendo".

Y añadió: "Dizzy me enseñó que si quieres tocar lo que te dé la gana sin tener en cuenta al público, está bien. Pero si quieres que te paguen, ya estás en otro juego".

Ash Wu colaboró con la reportería.

Ash Wu colaboró con la reportería.