Muere Michael Madsen, perenne tipo rudo del cine

Michael Madsen, un actor arrollador que se convirtió en uno de los pesos pesados de Hollywood gracias a sus indelebles interpretaciones en las cintas de Quentin Tarantino Perros de reserva y Kill Bill, así como en la película de mafiosos Donnie Brasco, aclamada por la crítica, murió el jueves en su casa de Malibú, California. Tenía 67 años.

La causa fue un paro cardíaco, dijo su representante, Ron Smith.

Madsen nunca alcanzó el estatus de verdadero protagonista, como sus compañeros del alma Charles Bronson y James Gandolfini, aunque quizá, por volumen, sí lo haya logrado. Un tipo duro de los duros, parecía omnipresente en su apogeo de la década de 1990, uno de esos actores que estaban en todo, como Don Cheadle y Luis Guzmán.

Su entrada en la Internet Movie Database (IMDb) enlista 346 créditos como actor. En comparación, Bronson, un intérprete conocido por sus películas estelares como la serie Death Wish, tenía 164 cuando murió en 2003 a los 81 años.

Con algo de Mickey Rourke, una pizca de Sylvester Stallone y el físico de un defensa de fútbol americano, Madsen tenía el aire de un villano atemporal de Hollywood que parecía haber salido de una película de cine negro de los años cuarenta.

El propio actor lo tenía muy claro.

"Quizá nací en la época equivocada, hombre", dijo en una entrevista de 2004 con The Guardian. "Soy un poco un regreso a la época de las películas en blanco y negro. Aquellos tipos de entonces tenían un cierto tipo de franqueza. Muchos de los guiones, las tramas, eran muy simplistas: dieron lugar a un tipo de antihéroe que quizá se adapte mejor a mí".

Si el papel requería una pizca de sadismo, Madsen era el hombre ideal, como demostró en Perros de reserva (1992), el thriller revelación de Tarantino sobre un grupo de ladrones con trajes elegantes que fracasan en un robo de diamantes de la forma más sangrienta posible. Formó parte de un reparto en el que también estaban Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn y Steve Buscemi.

Pocos podrán olvidar --o dormir-- después de ver la estremecedora interpretación de Madsen en la película como el muy castaño Mr. Blonde que juguetea con el mando de un equipo de música, y luego se pavonea por un almacén con una navaja de afeitar y el desparpajo de un psicópata al son de "Stuck in the Middle With You", la exitosa canción de 1973 de Stealers Wheel, mientras alarga la tortura de un agente de policía secuestrado que pronto se quedará sin orejas.

A medida que se desarrollaba su carrera, Madsen permaneció en el círculo íntimo de Tarantino. Aportó su seriedad de matón a los baños de sangre con espadas samurai del director en Kill Bill: volumen 1 (2003) y Kill Bill: volumen 2 (2004), en el papel de Budd, alias Sidewinder, el portero de un club de striptease y antiguo asesino al que el personaje de la asesina de Uma Thurman ha jurado matar.

En 2015, se reencontró con Roth, otro de los Perros de reserva, en la extensa historia de venganza del oeste de Tarantino, Los 8 más odiados , interpretando a Joe Gage, un vaquero rudo con un toque sartorial. Madsen también hizo un cameo en Érase una vez en Hollywoo d, la película de 2019 del director en la que se mezcla la industria del cine con la familia Manson.

Madsen recibió elogios de la crítica por otra interpretación forajida: el amenazador y frío jefe de la mafia Sonny en Donnie Brasco , la película de 1997 basada en una historia real sobre un policía infiltrado (Johnny Depp) que entabla amistad con un desgastado matón de la mafia (Al Pacino) para infiltrarse en una banda de la familia Bonanno.

En una entrevista de 2008 con Film.com, Madsen expresó sentimientos encontrados sobre su rol como rompehuesos por defecto de Hollywood.

"Cuando quieren poner a Michael Madsen en su película porque ya lo ha hecho antes y crees que va a salvar tu película, entonces es un fastidio", dijo. "Pero si estás rodeado de personas que entienden que hay algo más de complejidad que apretar un gatillo, entonces es un verdadero placer".

Michael Madsen nació el 25 de septiembre de 1957 en Chicago, uno de los tres hijos de Calvin y Elaine (Melson) Madsen. Su madre ha trabajado como cineasta y productora; su padre era bombero. Una de sus dos hermanas es la actriz Virginia Madsen, quien recibió una nominación al Oscar por su interpretación junto a Paul Giamatti en Entre copas, testamento de 2004 de Alexander Payne sobre la vida enófila.

En sus primeros años, Madsen trabajó como mecánico y más tarde como paramédico, pero su trayectoria profesional dio un gran giro en 1980, cuando acompañó a un amigo a ver una producción de De ratones y hombres, basada en la novela de John Steinbeck, de la renombrada Steppenwolf Theater Company de Chicago.

Embelesado por la actuación de su estrella, John Malkovich, Madsen lo localizó entre bastidores. "Me pidió mi dirección y dijo que me enviaría un folleto con clases de interpretación", recordó Madsen en una entrevista de 2016 con el periódico británico The Independent. "Pensé que solo quería deshacerse de mí".

Malkovich cumplió lo prometido, y después de que Madsen tomó clases de actuación, acabó consiguiendo un papel en otra producción del Steppenwolf de la misma obra, interpretando a un peón de rancho.

Pronto se trasladó a Hollywood y consiguió un papel en Juegos de guerra , el thriller informático de 1983 protagonizado por Matthew Broderick, y en Racing With the Moon (1984), una historia de chicos que maduran ambientada en la Segunda Guerra Mundial, con Sean Penn y Nicolas Cage en los papeles principales.

Madsen robó cámara en The Doors (1991), de Oliver Stone, interpretando a Tom Baker, un fanfarrón poeta amigo de Jim Morrison, y en La brigada del sombrero (1996), como un detective de Los Ángeles, sí, un tipo duro.

Madsen abandonó su personaje de thombre rudo en la innovadora película de carretera feminista Thelma y Louise (1991), en la que aportó "matices de Elvis Presley al papel del novio de Louise, antes libre y ahora devoto", como escribió Janet Maslin en una crítica en The New York Times. (Louise era el personaje de Susan Sarandon). Volvió a hacerlo en la tierna película Liberen a Willy (1993), en la que un chico conoce a una orca.

A veces Madsen conseguía hacerse con el papel protagonista, como en Fuerza y honor (2007), en la que interpretó a un agotado boxeador irlandés que tiene que desempolvar sus guantes para pagar una operación de corazón a su hijo.

También participó en más películas de serie B de las que le habría gustado mencionar.

"Te dan esas horribles películas que van directo a video por muy poco dinero", dijo a The Guardian, "y luego vas al Festival de Cannes y tienen un póster tuyo de 12 metros de altura en la peor película del mundo. Te quedas como: 'Dios mío. ¡Quiten esa cosa!'" (Salpicó la frase con un improperio).

Además de su hermana Virginia, le sobreviven su tercera esposa, DeAnna Madsen; sus hijos, Christian, Max, Luke y Calvin Madsen; su madre; y otra hermana, Cheryl Madsen. Su hijo, Hudson, murió a los 26 años de una herida de bala autoinfligida en 2022.

Incluso en la vida real, Madsen tenía su lado duro. El pasado agosto, fue detenido por un delito menor de agresión doméstica contra su esposa. Más tarde se retiraron los cargos.

Su personalidad en la pantalla también afectaba a la forma en que los fans reaccionaban ante él en la calle. "Creo que la gente realmente me tiene miedo", dijo en una entrevista de 2018 con The Hollywood Reporter.

"Pero yo no soy ese tipo", añadió. "Solo soy un actor. Soy padre, tengo siete hijos. Estoy casado, llevo 20 años casado. Cuando no estoy haciendo una película, estoy en casa, en pijama, viendo El hombre del rifle en la tele, con suerte con mi hijo de 12 años haciéndome una hamburguesa con queso.

"Seguro que tuve mis días caóticos", añadió, "pero tarde o temprano tienes que superarlo y seguir adelante".

Ash Wu colaboro con reportería.

Alex Williams es un reportero del Times en la sección de Obituarios.

