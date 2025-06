Anne Burrell, famosa chef de la televisión, muere a los 55 años

Burrell, Anne (1969- ) Deaths (Obituaries) Chefs Food Food Network

Su característico cabello rubio y su actitud confiada en la cocina la convirtieron en una de las chefs de comida italiana más reconocidas de Estados Unidos.

Anne Burrell, chef y personalidad de la televisión conocida por su cabellera rubia y cinética y una enorme energía, murió el martes en Brooklyn. Tenía 55 años.

Su familia anunció su muerte en un comunicado, en el que no se decía la causa.

Burrell pasó años trabajando en restaurantes italianos en Manhattan, como el restaurante Savoy y Felidia Ristorante, antes de ganar fama en la cadena televisiva Food Network. Empezó como sous chef del efusivo chef Mario Batali en el programa Iron Chef America, pero su actitud confiada la distinguió de él, por lo que la cadena le ofreció un programa propio. Ese programa, Secrets of a Restaurant Chef, se estrenó en 2008 y duró nueve temporadas.

Burrell siguió siendo una figura importante de Food Network y presentaba el exitoso programa Los peores cocineros y aparecía en programas favoritos de la cadena como Chopped y Food Network Star.

En un comunicado, una portavoz de Food Network dijo que "Anne era una persona y un talento culinario extraordinarios: enseñaba, competía y siempre compartía la importancia de la comida en su vida y la alegría que puede dar una comida deliciosa".

Burrell y su socio Phil Casaceli también dirigieron brevemente Phil & Anne's Good Time Lounge, un restaurante en Brooklyn que ella describió como "funky, cool y hogareño". Cerró en 2018, menos de un año después de su apertura.

Anne W. Burrell nació el 21 de septiembre de 1969 en Cazenovia, al norte del estado de Nueva York. Siguió su amor por el legado culinario de Julia Child hasta Italia, donde asistió al Instituto Culinario Italiano para Extranjeros. Cuando regresó a Estados Unidos en 1998, la contrataron para trabajar en Felidia Ristorante, donde conoció a la célebre chef Lidia Bastianich.

Claudette Zepeda, que compitió con ella en el programa de Food Network House of Knives en 2025, dijo que Burrell tuvo su buena ración de "momentos fénix", en los que tuvo que salir de la sombra de Batali, quien en 2017 fue acusado de acosar sexualmente a mujeres que trabajaban para él. (Dos años después, un funcionario de la policía de Nueva York dijo que el departamento había cerrado tres investigaciones sobre acusaciones de agresión sexual contra Batali, alegando que los detectives no tenían pruebas suficientes para proceder a una detención).

"Presentarse como un ser humano propio y como competidora autónoma fue un gran momento para ella", dijo Zepeda. "Todo el mundo juntó esas dos cosas y asumió que había complacencia. Tener que salir de ese mundo y forjarse su camino personal como su propia persona --como Anne Burrell-- no fue fácil para ella".

Pero sus colegas dijeron que Burrell tenía una intensidad que la convertía en una fuerza digna de reconocimiento tanto dentro como fuera de la televisión.

"Era la persona más competitiva de la historia", dijo el chef y personalidad televisiva Scott Conant, quien fue coprotagonista de Burrell en Los peores cocineros. "Una vez, en un especial, la vencí en Los peores cocineros. Mi equipo le ganó al suyo. No me habló en tres meses, estaba muy enojada".

Ese espíritu implacable le granjeó la admiración de los jóvenes cocineros que competían en sus programas. "No tenía reparos, se definía a sí misma y contaba su historia a través de la comida", dijo Conant.

A Burrell le sobreviven su marido, Stuart Claxton, ejecutivo de mercadotecnia con el que se casó en 2021; su madre, Marlene Burrell; su hermana menor, Jane Burrell-Uzcategui, y su hijastro, Javier Claxton.

Burrell aportó su perfeccionismo a dos libros de cocina exitosos, Cook Like a Rock Star: 125 Recipes, Lessons, and Culinary Secrets y Own Your Kitchen: Recipes to Inspire & Empower .

Suzanne Lenzer, estilista de alimentos, autora de libros de cocina y colaboradora de Burrell en ambos libros, dijo: "Tenía una voz fuerte". Y también tenía opiniones fuertes.

"Odiaba la pimienta", recordó Lenzer. "Decía que era una especia como el rábano picante. ¿Por qué le pondrías pimienta a todo?".

Hizo una excepción con la pasta carbonara. "Ni siquiera le gustaba en la carbonara", añadió Lenzer, "pero sabía que tenía que estar, porque es tradicional".

Priya Krishna es reportera de la sección Food del Times.