Israel parece listo para atacar Irán, según funcionarios estadounidenses y europeos

El aumento de las tensiones viene tras meses de presión por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que EE. UU. aproveche lo que Israel considera un momento de vulnerabilidad iraní.

Israel parece estar preparándose para lanzar un ataque contra Irán próximamente, según funcionarios de Estados Unidos y Europa, un paso que podría inflamar aún más Medio Oriente y descarrilar o retrasar los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para negociar un acuerdo que corte el camino de Irán hacia la construcción de una bomba nuclear.

El miércoles, la preocupación por un posible ataque israelí y la perspectiva de represalias por parte de Irán llevaron a Estados Unidos a retirar a los diplomáticos de Irak y a autorizar la salida voluntaria de Medio Oriente de los familiares de militares estadounidenses.

No está claro el alcance del ataque que podría estar preparando Israel. Pero el aumento de las tensiones se produce después de meses en los que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha presionado al presidente Trump para que aproveche lo que Israel considera un momento de vulnerabilidad iraní ante un ataque.

Hace varios meses, Trump rechazó otro plan de Israel para atacar Irán, e insistió en que quería una oportunidad para negociar un acuerdo con Teherán que sofocara la capacidad de Irán de producir más combustible nuclear para una bomba. Hace dos semanas, Trump dijo que había advertido a Netanyahu sobre lanzar un ataque mientras las negociaciones de Estados Unidos con Irán estaban en curso.

No está claro cuánto se esforzó Trump por bloquear de nuevo a Netanyahu esta vez, pero el presidente se ha mostrado menos optimista en los últimos días sobre las perspectivas de un acuerdo diplomático después de que el líder supremo de Irán rechazara una propuesta del gobierno que habría eliminado de forma efectiva la capacidad de Irán de enriquecer uranio en su territorio. En el pasado, Netanyahu ha estado a punto de bombardear las instalaciones nucleares iraníes, solo para echarse atrás en el último momento.

La noticia de la decisión de Estados Unidos de retirar personal de la región, junto con una advertencia del Reino Unido sobre nuevas amenazas a la navegación comercial en Medio Oriente, se produjo horas después de que Trump dijera a The New York Post, en un pódcast publicado el miércoles, que tenía "menos confianza" en las perspectivas de un acuerdo con Irán que limitara su capacidad de desarrollar armas nucleares.

Los negociadores estadounidenses e iraníes tienen previsto reunirse el domingo para llevar a cabo otra ronda de conversaciones, aunque Trump dijo a la prensa el lunes que Irán había adoptado una postura "inaceptable" de negociación. Hasta el miércoles, el enviado de Trump a las conversaciones, Steve Witkoff, seguía planeando asistir a las negociaciones en Omán, dijeron las autoridades.

Al preguntarle por el motivo de la salida del personal estadounidense y sus dependientes de la región a su llegada al Kennedy Center de Washington para asistir a una representación de Los Miserables el miércoles por la noche, Trump dijo a los periodistas: "Bueno, eso vas a tener que averiguarlo tú mismo".

La advertencia británica provino de una agencia de comercio marítimo que vigila la navegación en Medio Oriente. En un aviso público, declaró que había sido "informada del aumento de las tensiones en la región, el cual podría conducir a una escalada de la actividad militar con repercusiones directas para los navegantes". El aviso instaba a los buques comerciales que transitan por el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz a extremar la precaución.

Funcionarios militares y gubernamentales iraníes ya se han reunido para discutir su respuesta a un posible ataque israelí, según un alto funcionario iraní.

El funcionario dijo que Teherán había ideado un plan de respuesta que implicaría un contraataque inmediato contra Israel con cientos de misiles balísticos. Sin embargo, en octubre de 2024, un importante ataque con misiles iraníes contra Israel, relacionado con la guerra en Gaza, causó daños limitados, en parte gracias a la ayuda de Estados Unidos para interceptar los misiles.

Trump habló por teléfono el lunes con Netanyahu, pero la Casa Blanca reveló pocos detalles sobre la conversación. Trump se había reunido el domingo por la noche en Camp David con su equipo de seguridad nacional.

El ministro de Defensa iraní, el general Aziz Nasirzadeh, hizo saltar las alarmas el miércoles con la advertencia de que, en caso de conflicto tras el fracaso de las conversaciones nucleares, Estados Unidos sufriría graves pérdidas. "Estados Unidos tendrá que abandonar la región porque todas sus bases militares están a nuestro alcance y, sin contemplaciones, las atacaremos en los países anfitriones", declaró a la prensa.

Los funcionarios iraníes también se opusieron a las declaraciones del martes del general Michael E. Kurilla, jefe del Comando Central. El general Kurilla declaró ante un comité de la Cámara de Representantes que había presentado a Trump y a Hegseth "una amplia gama de opciones" para un posible ataque contra Irán. Estaba previsto que el general Kurilla volviera a declarar el jueves ante la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado, pero su testimonio fue aplazado sin explicación.

La misión de Irán ante la ONU denunció los comentarios del general Kurilla en un mensaje publicado el miércoles en las redes sociales como "militarismo" que "alimenta la inestabilidad".

Las duras declaraciones se produjeron en medio de una semana de reuniones en Viena de la junta de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania han presentado una resolución al organismo que censuraría a Irán por el rápido avance de su programa nuclear y por violar otros compromisos contraídos en virtud de un acuerdo nuclear de 2015 negociado con esos países, junto con China y Rusia. Se espera que la junta vote la resolución de censura el jueves por la mañana.

La censura podría ser motivo para que el Consejo de Seguridad de la ONU restableciera, o "volviera a imponer", fuertes sanciones económicas a Teherán, las cuales se levantaron como parte del acuerdo de 2015, alcanzado por el gobierno de Barack Obama. Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos de ese acuerdo en 2018, una medida que, según Irán, le dio licencia para abandonar sus compromisos de limitar su actividad nuclear. Las partes europeas del acuerdo insisten en que sigue siendo aplicable mediante el restablecimiento de las sanciones.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo el miércoles en las redes sociales que la censura "obligará a Irán a reaccionar con FUERZA".

El Departamento de Estado no proporcionó detalles sobre cuánto personal sería retirado de Irak, ni por qué. Associated Press informó el miércoles de que el personal estadounidense no esencial sería retirado de Bagdad, y que se había autorizado que personal no esencial y familiares de diplomáticos salieran de las embajadas estadounidenses en Baréin y Kuwait.

Los dependientes militares autorizados a abandonar Medio Oriente pertenecen en su mayoría a familias de la Marina y de los Marines en Baréin, sede de una importante base naval estadounidense, dijo un alto cargo de la Marina.

El programa atómico de Irán ha progresado de forma espectacular desde que Trump abandonó el acuerdo de 2015. Los analistas afirman que Irán está ahora a punto de poder fabricar material nuclear suficiente para alimentar 10 armas nucleares.

La construcción de un dispositivo viable, si Irán optara por esa opción, podría llevar varios meses más. Pero muchos altos cargos israelíes ya consideran inaceptables los progresos de Irán y han amenazado abiertamente con una acción militar contra sus instalaciones nucleares.

Muchos funcionarios israelíes creen que tienen una oportunidad de oro para resolver un problema de décadas. Recientemente, Israel ha diezmado a Hizbulá y Hamás, grupos aliados iraníes en los que Teherán ha confiado durante mucho tiempo como elemento disuasorio de la acción israelí. Y los ataques aéreos israelíes del año pasado redujeron gravemente los sistemas de defensa antiaérea de Irán.

Algunos analistas advierten que Irán ha estado restaurando dichas defensas, lo que hace que las acciones israelíes contra el programa nuclear iraní sean más arriesgadas cada semana. Tampoco está claro si Israel puede infligir un daño decisivo al programa nuclear iraní sin ayuda militar estadounidense.

Los precios del petróleo estadounidense subieron por encima de 68 dólares el barril el miércoles por la tarde, su nivel más alto desde principios de abril, cuando Trump impuso aranceles a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. Los combates en la región podrían interrumpir el suministro de petróleo, al igual que el endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra Irán.

El portaaviones estadounidense Carl Vinson lleva varias semanas en el mar Arábigo. A bordo del Vinson hay más de 60 aviones, incluidos los avanzados cazas de ataque furtivos F-35.

El alto cargo de la Marina dijo que no había planes de cambiar la posición del portaaviones en respuesta a la evolución de la situación.

Estados Unidos también tiene varias decenas de cazas y aviones de ataque desplegados en Medio Oriente. Dichos aviones se utilizaron ampliamente para defender a Israel de los ataques iraníes el año pasado.

Rebecca Elliott colaboró con reportería desde Nueva York, y Javier C. Hernández desde Washington.

Michael Crowley cubre el Departamento de Estado de EE. UU. y política exterior para el Times. Ha reportado desde una treintena de países y con frecuencia viaja con el secretario de Estado.

David E. Sanger cubre el gobierno de Trump y la seguridad nacional. Ha sido periodista del Times durante más de cuatro décadas y ha escrito varios libros sobre los desafíos a la seguridad nacional estadounidense.

Farnaz Fassihi es la jefa del buró del Times para las Naciones Unidas y dirige la cobertura sobre la organización. También cubre temas iraníes y la guerra entre Irán e Israel. Trabaja desde Nueva York.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Ha informado sobre asuntos militares estadounidenses y antiterrorismo durante más de tres décadas.

Ronen Bergman es reportero de The New York Times Magazine y vive en Tel Aviv.

