El choque aéreo en India vuelve a poner bajo la lupa a Boeing

Los aviones Boeing 787 Dreamliner han sido objeto de un mayor escrutinio después de que denunciantes expresaran su preocupación por problemas de fabricación y calidad que datan de años.

El accidente de un avión de pasajeros Boeing 787 Dreamliner ocurrido el jueves en el oeste de India ha renovado el escrutinio sobre el historial de seguridad de la compañía tras una crisis de calidad de años.

Un avión de pasajeros de Air India con 242 pasajeros y miembros de la tripulación que se dirigía a Londres se estrelló el jueves en el oeste de India. Según Air India, 169 de los pasajeros y tripulantes eran indios, 53 británicos, siete portugueses y uno canadiense. No hubo información inmediata sobre supervivientes.

Los aviones Boeing 787 Dreamliner han sido objeto de un mayor escrutinio después de que denunciantes expresaron su preocupación por problemas de fabricación y calidad que se remontan a muchos años atrás. Pero no se ha producido ningún episodio mortal con este avión desde que empezó a transportar pasajeros en 2011, según la base de datos de la Red de Seguridad Aérea.

"Estamos al tanto de los informes iniciales y estamos trabajando para reunir más información", dijo Boeing en un comunicado.

Determinar la causa de un suceso de este tipo puede llevar meses o años. En los accidentes de aviación pueden intervenir múltiples factores, como choques con aves, errores de los pilotos, defectos de fabricación o mantenimiento inadecuado.

El primer Dreamliner se entregó en 2011 a All Nippon Airways, la mayor aerolínea de Japón. En la actualidad hay más de 1100 en servicio, incluidas casi tres decenas operadas por Air India, según Cirium, una empresa de datos de aviación.

El avión implicado en el suceso del jueves fue entregado a Air India en enero de 2014 y había acumulado más de 41.000 horas de vuelo, según Cirium. El avión había despegado o aterrizado casi 8000 veces a lo largo de su vida, una cantidad típica para un Dreamliner de esa antigüedad.

La tragedia se produce mientras Boeing aún lidia con las repercusiones de dos episodios mortales de su avión 737 Max en 2018 y 2019, en los que murieron 346 personas. La empresa llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia el mes pasado, el cual evitaría que Boeing asumiera responsabilidades penales por los accidentes.

Según el acuerdo, Boeing aún tendría que admitir que obstruyó la supervisión federal, pagar una multa, contribuir a un fondo para las familias de las víctimas e invertir en programas de seguridad y calidad. El acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez, fue rechazado por muchas de las familias de las víctimas del accidente.

El fabricante de aviones se ha enfrentado a otros destacados problemas de seguridad. En enero de 2024, se abrió un agujero en un Boeing 737 Max 9 durante un vuelo de Alaska Airlines, lo cual expuso a los pasajeros a fuertes vientos. Boeing comunicó a los reguladores el pasado agosto que rediseñaría los paneles para detectar mejor cualquier fallo de funcionamiento.

Aquel episodio provocó amplias reformas en la empresa. Entre ellas, una reestructuración de la alta dirección, incluido su director ejecutivo, cambios sustanciales en los procesos y procedimientos de calidad, un mayor escrutinio regulador y la compra por Boeing de un importante proveedor de carrocerías Max.

El año pasado, un ingeniero de Boeing también expresó su preocupación por el Dreamliner, al afirmar que algunas secciones del fuselaje, o cuerpo, del avión estaban mal sujetas entre sí y podían romperse en pleno vuelo tras años de uso.

Boeing afirmó entonces que había realizado pruebas exhaustivas del Dreamliner y que no había encontrado riesgos para la seguridad. El año pasado, la empresa declaró a los periodistas que las pruebas consistieron en someter un fuselaje del 787 al equivalente de 165.000 vuelos --mucho más de lo esperado a lo largo de la vida útil del avión-- y no encontraron signos de fatiga.

Kelly Ortberg, quien asumió el cargo de director ejecutivo de Boeing el verano pasado, describió 2025 como "nuestro año de recuperación" en un mensaje a los empleados en abril, cuando la compañía publicó resultados financieros trimestrales mejores de lo esperado. En aquel momento, la empresa dijo que había estabilizado la producción del Dreamliner en cinco aviones al mes, pero que planeaba aumentarla a siete al avanzar el año.

Las acciones de la empresa habían caído alrededor de un 5 por ciento a las 10:50 a.m. del jueves.

Air India, una de las mayores compañías aéreas del país, tuvo una serie de incidentes peligrosos hace unos 15 años. Antes del jueves, el último accidente mortal de la aerolínea se produjo en agosto de 2020. La aerolínea, que pasó a manos del Grupo Tata en 2022 tras décadas de propiedad gubernamental, ha trabajado en los últimos años para mejorar su historial de seguridad y modernizar y ampliar su flota de aviones.

Alex Travelli y Pragati K.B. colaboraron con reportería.

