Localizaron en una prisión rusa al profesor estadounidense desaparecido desde su condena por “mercenario”

Una fotografía proporcionada por el Tribunal Municipal de Moscú muestra a Stephen James Hubbard dentro de la jaula del acusado en octubre pasado. Servicio de Prensa del Tribunal Municipal de Moscú.

Tras meses sin contacto, Stephen James Hubbard, un profesor estadounidense jubilado que fue sacado de su casa en el este de Ucrania por soldados rusos poco después de que Rusia invadiera el país en febrero de 2022, ha sido localizado en una prisión rusa en Mordovia.

Su familia desconocía su paradero desde su condena penal el otoño pasado. Pero en las últimas semanas, ha podido llamar a uno de sus hijos.

El Sr. Hubbard es el único estadounidense que permanece en Rusia y que ha sido designado por el Departamento de Estado de EE. UU. como “detenido injustamente”, lo que indica que Estados Unidos cree que los cargos en su contra son falsos. Dada esta designación, es probable que sea uno de los principales candidatos en cualquier posible intercambio de prisioneros que se esté negociando entre Rusia y Estados Unidos.

El Sr. Hubbard, que ahora tiene 73 años, fue acusado de ocupar un puesto de control y luchar por Ucrania, y luego condenado por Rusia por ser mercenario en octubre pasado y sentenciado a casi siete años en una colonia penal.

Después de eso, la familia del Sr. Hubbard no pudo encontrarlo en el sistema penitenciario ruso. En una medida sumamente inusual, el juez ruso retiró del público su expediente, incluso información básica como el nombre de su abogado.

Documentos revisados ​​por The New York Times muestran que el Sr. Hubbard está detenido en la colonia penal IK-12 de Mordovia, la región del suroeste de Rusia conocida comúnmente como “tierra prisión”.

Además, los documentos de la sentencia revisados ​​por The Times, que no se habían publicado previamente, describen la acusación rusa contra el Sr. Hubbard y su argumento de que luchaba por Ucrania. Entrevistas recientes con uno de los hijos del Sr. Hubbard y otras personas, así como mensajes de texto que intercambió con dicho hijo, contradicen la versión rusa.

Martin De Luca, abogado del Sr. Hubbard, afirmó que su equipo había hablado con él tres veces desde abril. El 28 de mayo, se le permitió al Sr. Hubbard llamar a otro hijo, que reside en Chipre, según el Sr. De Luca y su hermana.

“Ha tenido tres años y medio difíciles”, dijo De Luca.

Los prisioneros de guerra ucranianos que estuvieron detenidos con el Sr. Hubbard declararon al Times que lo habían torturado repetidamente por ser estadounidense: lo habían golpeado, lo habían obligado a permanecer de pie todo el día, le habían dado poca comida y le habían dado mala atención médica. En entrevistas tras su liberación, los ucranianos dijeron que temían por su vida. Es el único estadounidense conocido que fue sacado de Ucrania y luego encarcelado en Rusia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia no respondió a una solicitud de comentarios. Hasta el momento, el gobierno ruso no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el Sr. Hubbard.

Funcionarios estadounidenses han planteado el encarcelamiento del Sr. Hubbard a funcionarios rusos y han solicitado su liberación inmediata, según declaró recientemente un funcionario estadounidense. La Embajada de Estados Unidos en Moscú no ha tenido acceso al Sr. Hubbard, añadió el funcionario, a pesar de la obligación de Rusia de hacerlo, según el derecho internacional. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de las negociaciones.

En una llamada telefónica el 19 de mayo, el Sr. Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, hablaron sobre un posible nuevo intercambio de prisioneros, según agencias de noticias rusas que citaron a Yuri Ushakov, asesor del Kremlin. El Sr. Ushakov declaró a la prensa que ambos líderes habían acordado preparar un intercambio humanitario de prisioneros de nueve personas de cada lado, calificándolo de “importante acción humanitaria”.

Estados Unidos ha acusado a Rusia de inflar e inventar cargos criminales contra ciudadanos estadounidenses para poder canjearlos por rusos detenidos en otros lugares o usarlos como moneda de cambio internacional.

El Sr. Hubbard es el único estadounidense que permanece en Rusia y que ha sido designado por el Departamento de Estado de EE. UU. como "detenido injustamente". Patricia Hubbard Fox

El Sr. Hubbard creció en Michigan, sirvió en la Fuerza Aérea en California, se casó joven y se divorció. Luego se casó con una japonesa que conoció en el estado de Washington y se mudó a Japón, donde enseñó inglés. Finalmente, la pareja se divorció.

En 2012, el Sr. Hubbard se retiró a Chipre, donde vivía Joseph Coleman, hijo de su primer matrimonio. Allí conoció a una ucraniana llamada Inna, a quien siguió hasta la ciudad oriental de Izium. Ganó dinero enseñando inglés a algunos estudiantes japoneses en línea.

El Sr. Hubbard estaba solo en casa cuando los rusos lanzaron su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022.

“En retrospectiva, supongo que fue demasiado optimista”, dijo Hisashi Tanaka, de 36 años, hijo del Sr. Hubbard de su segundo matrimonio, en una entrevista reciente. “Iba a esperar. Pensó que no se metería en muchos problemas considerando su edad y su condición de civil”.

El día que comenzó la guerra, el Sr. Hubbard no parecía estar inicialmente consciente de lo que estaba sucediendo, dijo su hijo.

“¡No te dejes atrapar en el fuego cruzado!”, le escribió por Skype el Sr. Tanaka, que vive en Japón.

“Supongo que debería leer las noticias”, respondió el Sr. Hubbard, quien acababa de celebrar su 70.º cumpleaños. “Hasta ahora, aquí hay paz”.

Los rusos dicen que Hubbard se alistó al día siguiente en la unidad de defensa territorial regional en un centro de reclutamiento en un jardín de infantes en Izium, para ganar al menos 1.000 dólares al mes, según los documentos de sentencia revisados ​​por The Times.

Los documentos afirman que el Sr. Hubbard declaró a los reclutadores que se sentía más saludable que muchos jóvenes. “De hecho, Hubbard lucía un aspecto deportivo y en muy buena forma para su edad”, afirman los documentos.

Los rusos afirmaron que el Sr. Hubbard recibió entrenamiento en combate y en el manejo de armas y artefactos explosivos. Los documentos indican que recibió los apodos “Samurái” y “Ninja”, y que estuvo a cargo de un puesto de control en un puente sobre un río. Los rusos también afirman que el Sr. Hubbard dejó de trabajar para la unidad de defensa territorial después de unas semanas porque temía por su vida, y que lo arrestaron en la casa de un conocido en abril de 2022.

Pero los mensajes entre el Sr. Hubbard y el Sr. Tanaka en Japón, primero por Skype y luego a través de mensajes de texto en los teléfonos de conocidos del Sr. Hubbard, no muestran evidencia de que este se alistara en el ejército. Le dijo repetidamente a su hijo que todo estaba bien.

“Estoy sentado en una iglesia ahora”, escribió el 27 de febrero. “Hablemos un poco más tarde, por favor”.

Dio actualizaciones diarias de su vida.

La mayoría de las tiendas estaban agotadas, escribió, pero logró comprar caviar “para alimentarse”. Un monje le dijo que podía usar el refugio antiaéreo de la iglesia. La carretera entre Járkov e Izium, también escrita como Izyum, estaba cortada. Aun así, daba clases de inglés en línea a estudiantes japoneses cuando podía.

“Buenas noches”, le escribió al Sr. Tanaka el 2 de marzo. “Un avión de guerra sobrevoló Izyum mientras daba mi clase. Escuché una explosión. Me dijeron que la planta de gas natural fue alcanzada”.

Se fue la calefacción. Se fue la luz. No tenía agua. “Tengo que salir”, le escribió el Sr. Hubbard a su hijo el 4 de marzo. “Estoy bien, pero no puedo comunicarme mucho”.

El teléfono del Sr. Hubbard se quedó sin saldo y era imposible recargarlo. Les pidió a sus amigos en Ucrania que le enviaran mensajes a su hijo, y parecía especialmente preocupado por sus alumnos. El 21 de marzo, escribió: “Díganles a mis alumnos que sigo sin poder dar clases de inglés”.

“Todavía estoy bien”, escribió el 26 de marzo. Y de nuevo el 30 de marzo: “Estoy bien”.

El último mensaje, enviado desde el teléfono de un amigo, llegó unos días después, justo después de que los rusos tomaran la ciudad de Izium: “Estoy bien, esperando que termine la guerra”.

(c) The New York Times