Waymo limita su servicio en San Francisco al extenderse las protestas

Waymo Demonstrations, Protests and Riots Taxicabs and Taxicab Drivers Computers and the Internet Driverless and Semiautonomous Vehicles Robots and Robotics Bass, Karen Ruth Los Angeles (Calif) San Francisco (Calif)

El lunes la empresa de taxis autónomos empezó a restringir de manera preventiva los viajes a las zonas donde puedan reunirse los manifestantes.

Después de que unos manifestantes incendiaran cinco taxis robot de Waymo en Los Ángeles el domingo, el lunes la empresa empezó a limitar de manera preventiva los viajes a las zonas de San Francisco donde se esperaba que la gente se reuniera para mostrar su oposición a las políticas de inmigración del presidente Donald Trump.

Waymo no quiso decir en qué parte de San Francisco suspendería su servicio ni durante cuánto tiempo. Sus taxis robot son populares en la ciudad y se han convertido en una atracción turística. Los vehículos, que son Jaguar I-Paces eléctricos e incluyen decenas de cámaras y sensores, cuestan unos 100.000 dólares cada uno.

"Estamos al tanto de las posibles protestas y, como medida de precaución, no prestaremos servicio en las zonas donde puedan reunirse los manifestantes", dijo una portavoz de la empresa en un comunicado.

Los taxis robot se han convertido para algunos manifestantes en una forma de mostrar su resistencia a los estrechos vínculos de la industria tecnológica con el gobierno de Trump, dijo Elise Joshi, activista de San Francisco que asistió a las concentraciones del lunes.

"Los Waymos no tienen conductores humanos, carecen de humanidad", dijo. Los taxis robot destruidos son "un símbolo de los intentos, a lo largo de la historia de este país, de la industria tecnológica de despojarnos de nuestra comunidad".

Las medidas de Waymo en San Francisco se dieron después de la quema de sus coches autónomos en Los Ángeles el domingo, donde cientos de personas se han manifestado en los últimos días contra la intensificación de las medidas migratorias del gobierno de Trump. Las imágenes de los Waymos quemados --incluido un manifestante con una bandera mexicana que posó para las fotos sobre los coches calcinados-- se difundieron rápidamente por internet. Elon Musk e influentes de derecha compartieron esa imagen y otras similares como emblemas de la supuesta disfunción en Los Ángeles.

Waymo cortó su servicio en el centro de Los Ángeles el domingo por la noche, en coordinación con el Departamento de Policía de Los Ángeles, dijo una portavoz de la empresa. Dijo que sus vehículos simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado y añadió que la empresa no sabía si los vehículos dañados habían sido solicitados por manifestantes con la intención de ser destruidos, o si solo habían dejado pasajeros en la zona.

Waymo anunció en noviembre que su servicio estaba "abierto a todos en Los Ángeles". En 2023, la alcaldesa Karen Bass envió una carta a la Comisión de Servicios Públicos de California en la que destacaba varios incidentes con taxis autónomos y argumentaba que era necesario realizar más pruebas. Otros grupos, entre ellos organizaciones de defensa de los derechos de los discapacitados, han argumentado que los taxis autónomos pueden ayudar a sus integrantes.

En mayo, Waymo dijo que proporcionaba más de 250.000 viajes pagados en taxi robot a la semana en Los Ángeles, San Francisco, Austin y Phoenix.

Eli Tan cubre la industria tecnológica para el Times desde San Francisco.

Ryan Mac cubre la responsabilidad de las empresas del sector tecnológico mundial.