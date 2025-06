Los aranceles de Trump desacelerarán la economía mundial, según la OCDE

International Trade and World Market Customs (Tariff) United States Economy Economic Conditions and Trends Gross Domestic Product Organization for Economic Cooperation and Development Trump, Donald J

El crecimiento económico se estancará este año y el próximo, debido a que la guerra comercial obstaculiza el desarrollo en Estados Unidos y en todo el mundo, dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Se prevé que la guerra comercial del presidente Donald Trump desacelere el crecimiento de las principales economías del mundo, incluida la de Estados Unidos, este año y en los años venideros, a menos que los líderes mundiales puedan ponerse de acuerdo sobre el comercio.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico disminuyó sus perspectivas de producción mundial al 2,9 por ciento este año, a diferencia del 3,3 por ciento en 2024, dijo la organización en su informe económico publicado el martes.

La organización dijo que se prevé que el crecimiento económico en Estados Unidos sea especialmente endeble, con un aumento del 1,6 por ciento este año, lo que significa un descenso respecto al 2,2 por ciento previsto en marzo, y del 1,5 por ciento en 2026, por debajo de su estimación anterior del 1,6 por ciento. La economía estadounidense creció un 2,8 por ciento en 2024.

"Hasta finales de 2024, la economía mundial mostró una verdadera resiliencia", dijo Mathias Cormann, secretario general de la organización. "Pero el entorno económico mundial se ha vuelto significativamente más difícil desde entonces".

En los tres primeros meses del año, el crecimiento económico en los países supervisados por la organización, que tiene su sede en París, "cayó abruptamente" al 0,1 por ciento respecto a los tres últimos meses de 2024, lo que supone "la tasa de crecimiento más lenta desde el pico de la pandemia de COVID-19 hace unos cinco años", dijo Cormann.

Desde que asumió el cargo, Trump ha impuesto aranceles, luego los ha pausado durante varias semanas y después ha restablecido algunos, con la esperanza de conseguir nuevos acuerdos comerciales con distintos países, tanto aliados que solían ser cercanos --como Canadá, México y la Unión Europea-- hasta rivales, como China.

La falta de certidumbre derivada de esta estrategia intermitente, combinada con los frecuentes cambios en la cantidad final de los aranceles, ha conmocionado los mercados y alterado el flujo de bienes y servicios en todo el mundo. De enero a marzo, muchas empresas se apresuraron a enviar mercancías a Estados Unidos, con la esperanza de evitar los aranceles más elevados, muchos de los cuales entrarán en vigor en julio.

Incluso si el gobierno de Trump aumentara los aranceles a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos en tan solo un 10 por ciento, el crecimiento económico del país se reduciría en un 1,6 por ciento en dos años, señaló el informe. El crecimiento a escala mundial se contraería casi un punto porcentual completo en el mismo lapso.

El informe decía que las economías líderes, como las de la Unión Europea, se ven en la necesidad de aumentar el gasto militar a la vez que invierten en la transición hacia una economía verde.

Se prevé que las economías de los 20 países que utilizan la moneda común del euro crezcan un 1 por ciento en 2025 y un 1,2 por ciento en 2026, en línea con la previsión de la OCDE de marzo. Se espera que la economía china crezca un 4,7 por ciento este año y un 4,3 por ciento en 2026, un 0,1 por ciento menos que la previsión de primavera de la organización.

Los economistas de la organización instaron a los países a llegar a acuerdos sobre comercio y a aumentar la inversión para reactivar el crecimiento económico.

"Nuestra recomendación clave, dirigida a todos los gobiernos, es que se comprometan entre sí para abordar los problemas de un sistema comercial mundial de forma cooperativa", dijo Cormann.

