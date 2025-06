El Birkin inspira, otra vez, la creación de un bolso

Handbags and Purses Fashion and Apparel Luxury Goods and Services Intellectual Property Shopping and Retail LL Bean Co Hermes International SA

El Boatkin, un nuevo bolso de mano, fusiona el diseño del Birkin de Hermès y el material del Boat and Tote de L. L. Bean.

Súbete a un autobús Hampton Jitney o a un ferry que vaya a Nantucket este verano y probablemente verás algún Boat and Tote de L. L. Bean o, tal vez incluso verás un Birkin de Hermès. También es posible que veas un nuevo bolso que parece el hijo de esos dos: el Boatkin.

Presentados en enero por Hathaway Hutton, una marca de Filadelfia, los Boatkins están hechos de lona --algunos de antiguos Boat and Totes-- y tienen una forma y unos herrajes similares a los de los Birkin.

"Lujo tranquilo con un toque burlón" es como la fundadora de Hathaway Hutton, Jen Risk, describió el bolso. "Quería jugar con la seriedad de todo ello y darle algo de personalidad".

Risk, de 41 años, una costurera autodidacta que fundó su marca en 2017, se ha posicionado como una especie de Dr. Frankenstein de los artículos de lujo: ha vendido bolsos Goyard pintados a mano y trajes de piscina hechos con toallas de playa vintage de Hermés. El bolso Boatkin es su creación más reciente, y uno de los últimos accesorios que ha tomado prestada parte de la influencia del Birkin. Antes tuvimos: la bolsa de la compra de Telfar, también conocida como el "Bushwick Birkin"; las sandalias "Birkinstock" del colectivo de diseño MSCHF; y la réplica del Birkin de cuatro caras de Slow and Steady Wins the Race.

Cada Boatkin se fabrica en un espacio de trabajo en casa de Risk, dijo, un proceso que puede durar hasta 10 horas. (Un Birkin, en comparación, puede tardar más de 18 horas en hacerse, mientras que un Boat and Tote puede coserse en menos de 10 minutos). Los Boatkins hechos a partir de los Boat and Totes proporcionados por los clientes cuestan a partir de unos 1200 dólares; las versiones hechas con materiales obtenidos por Risk, unos 1600 dólares. Ha vendido más de 300 bolsos desde que introdujo este estilo.

Las reacciones al Boatkin han sido diversas. "A la mayoría de la gente le encanta, lo que ha sido muy divertido", dijo Risk. "Unos pocos se enfadan extrañamente", añadió, por su precio.

El precio valió la pena por la novedad del producto para compradores como Yolande Dolly Fox, de 62 años, productora de televisión y teatro en Nueva York. "Me gustó mucho el humor del bolso", dijo. Leah Melby Clinton, de 39 años, que se compró un Boatkin esta primavera, lo describió como "un bolso que tiene una vibra de que lo puedes llevar a todas partes, lanzarlo de un lado al otro, que no es un artículo de demasiado lujo" que evocaba la historia del origen del Birkin, que se desarrolló como bolso el que podían llevar de todo las madres jóvenes (en concreto, una joven Jane Birkin, que da nombre a la cartera).

A pesar de los orígenes utilitarios del bolso, Melby Clinton dijo que no siempre se sentía cómoda utilizando su Birkin, que compró de segunda mano. "Y, sinceramente, a veces me angustia que la gente piense que llevo una falsificación", añadió. "A medida que más y más falsificaciones han inundado el mercado, se siente diferente".

Entre esas imitaciones está el llamado Wirkin, un bolso super falso vendido por Walmart que se difundió ampliamente en las redes sociales el año pasado antes de que el minorista dejara de venderlo. Entre los propietarios de los Wirkin se encuentra Bethenny Frankel, de 54 años, la estrella de Real Housewives of New York convertida en empresaria e influente.

Frankel, quien tiene varios Birkin, dijo en una entrevista que también acababa de comprar un Boatkin, que, según ella, tiene un atractivo que va más allá de ofrecer el aspecto de un Birkin por menos dinero.

"Es innovador, creativo, divertido e irónico", dijo. "La forma precisa en que alguien debe inspirarse en un original y no sentirse derivado o como una copia barata".

Risk dijo que ni L. L. Bean ni Hermès se han puesto en contacto con ella en relación con el Boatkin. Un representante de L. L. Bean declinó hacer comentarios para este artículo, y los representantes de Hermès no hicieron comentarios.

En 2023, Hermès ganó un pleito de marcas contra el creador de "MetaBirkins", réplicas virtuales de Birkin que un jurado determinó que se parecían demasiado a los bolsos reales. Joseph Carrafiello, abogado de Cincinnati especializado en propiedad intelectual, quien no participó en el caso "MetaBirkin", dijo que el Boatkin podría encontrarse en una zona más bien gris.

"La ley podría considerar el Boatkin como lo que podríamos denominar en el ámbito de la propiedad intelectual una obra transformadora y expresiva que se inspira en productos o ideas existentes, pero que no los copia", dijo.

El tiempo de espera para un nuevo Boatkin es ahora de unas 16 semanas, dijo Risk, frente a las ocho semanas de hace unos meses. Este verano, tiene previsto vender estilos prefabricados en la tienda Aerin de Southampton, Nueva York.

Las personas que quieren comprar Birkins Hermés nuevos también suelen tener que esperar meses --y a veces años-- para conseguir uno. Y en estos días, quienes compren un nuevo Boat and Tote también tendrán que esperar un poco. "La mayoría de los tamaños y colores están pendientes de pedido hasta julio o más tarde", dijo Rachel Kennedy, una asesora de 36 años de Chattanooga, Tennessee.

Kennedy no tiene un Birkin: compró uno de segunda mano en 2011 y ya lo ha vendido. Pero sí tiene un Boat and Tote, que lleva bordada la frase "Mi otro bolso es un Birkin". Recientemente ha pensado en deshacerse de él, dijo, para que el bolso pueda convertirse en un Boatkin.