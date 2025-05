3 funcionarios de alto rango del ICE a cargo de las deportaciones dejan sus puestos

Deportation United States Politics and Government Illegal Immigration Appointments and Executive Changes Immigration and Customs Enforcement (US) Homeland Security Department Trump, Donald J Homan, Thomas D

Kenneth Genalo, el máximo responsable de deportaciones del ICE, se jubila, y otros dos funcionarios pasan a desempeñar diferentes labores, según ha anunciado el Departamento de Seguridad Nacional.

Varios dirigentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) dejan sus cargos, según anunció el jueves la agencia, en el tercer cambio importante entre sus líderes en los últimos meses.

Kenneth Genalo, el máximo responsable de deportaciones del ICE, se jubila; Garrett Ripa deja su puesto como adjunto de Genalo para volver a un puesto de liderazgo regional en Florida; y la persona que dirige el ala de Investigaciones de Seguridad Nacional de la agencia, Robert Hammer, se traslada a otro puesto en el ICE, decía el anuncio.

El gobierno del presidente Donald Trump ha tenido dificultades para cumplir las promesas electorales del presidente Trump de realizar deportaciones masivas, al lidiar con la falta de amplios recursos a pesar de los esfuerzos por incorporar personal de otras partes del sistema federal de aplicación de la ley.

Uno de los principales funcionarios de inmigración de Trump, Tom Homan, ha dicho en repetidas ocasiones que la agencia tenía que hacer más y que quería ver más detenciones.

"No estoy satisfecho con las cifras", dijo Homan a los periodistas el jueves. "Tenemos que aumentar".

El anuncio se produce un día después de que Stephen Miller, alto funcionario de la Casa Blanca, dijera a Fox News que la Casa Blanca pretendía que ICE detuviera a 3000 personas al día, lo que supondría un importante aumento de la aplicación de la ley. La agencia había detenido a más de 66.000 personas en los primeros 100 días del gobierno de Trump, una media de unas 660 detenciones al día.

"Queremos fijar un objetivo mínimo de 3000 detenciones diarias para ICE, y el presidente Trump va a seguir presionando para que esa cifra aumente cada día", dijo Miller.

Funcionarios de Seguridad Nacional dijeron que los cambios del jueves estaban destinados a ayudar a hacer realidad las promesas de Trump en materia de inmigración.

"Los reajustes organizacionales ayudarán al ICE a cumplir el mandato del presidente Trump y del pueblo estadounidense de detener y deportar a los delincuentes extranjeros ilegales y garantizar la seguridad de las comunidades estadounidenses", dijo el anuncio del departamento.

En febrero, ICE trasladó a dos altos funcionarios encargados de supervisar las deportaciones. Poco después, el director en funciones de la agencia, Caleb Vitello, también fue destituido de su cargo.

"Digo esto con total comprensión de que el cambio es difícil, pero sepan que todo nuestro equipo directivo está aquí para apoyarlos", escribió el jueves Todd Lyons, director en funciones del ICE, al personal en un correo electrónico obtenido por The New York Times. "Estoy orgulloso de trabajar junto a cada uno de ustedes, y siempre los respaldaré".

