Puede que tu gato te quiera o no, pero conoce tu olor

Un gato sin cola descansa en un parque de Nagasaki, el 26 de abril de 2025, en el sur de Japón. (AP Foto/Eugene Hoshiko)

Los gatos, animales cariñosos y cariñosos, tienden a ser independientes o incluso distantes. Suelen tener sus propias ideas sobre lo que deberían hacer, que pueden coincidir o no con los deseos de sus dueños.

La naturaleza independiente de los gatos podría explicar por qué la investigación sobre su comportamiento se ha quedado atrás de las exploraciones científicas sobre el de otros animales domésticos, incluidos los perros. “En realidad, los gatos comprenden muchas cosas tan bien como los perros, pero no lo demuestran en su comportamiento y son más reservados, lo que dificulta la realización de experimentos", afirmó Hidehiko Uchiyama, profesor de zootecnia en la Universidad de Agricultura de Tokio.

Pero en un estudio publicado el miércoles en la revista PLOS One, el Dr. Uchiyama y su equipo lograron algunos hallazgos en la investigación sobre el comportamiento felino, estableciendo que los gatos responden de manera diferente a los olores de sus dueños que a los de extraños. Esto sugiere que tu amigo felino sabe a qué hueles, además de cómo te ves y cómo hablas.

Gracias a recomendaciones de amigos y colegas, los investigadores reclutaron a 30 gatos y a sus dueños para participar en el estudio. Los dueños de los gatos captaron su propio olor frotándose hisopos de algodón detrás de las orejas, entre los dedos de las patas y bajo las axilas. Se reclutó a ocho personas adicionales que no tenían mascotas y no conocían a los dueños de los gatos para que fueran “donantes de olor”.

A cada gato del estudio, en la comodidad de su hogar, se le presentaron varios tubos de ensayo con los hisopos de algodón con olor de su dueño, un desconocido y un control en blanco. Una cámara instalada en el equipo experimental registró las reacciones de los gatos a los tubos de ensayo.

Los gatos responden de manera diferente a los olores de sus dueños que a los de extraños. (Unsplash)

Los gatos pasaron más tiempo oliendo las muestras de los extraños que de sus dueños, una indicación de que los gatos podían reconocer los olores de sus dueños y dedicaban más tiempo a explorar los que nunca habían olido antes.

Aunque este hallazgo pueda parecer de sentido común, es “una información muy importante”, afirmó el Dr. Carlo Siracusa, profesor asociado de comportamiento animal en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania, quien no participó en el estudio. “Así funciona la ciencia. Hay que demostrarlo todo”.

El Dr. Uchiyama y sus colegas analizaron grabaciones de video de los gatos olfateando los tubos de ensayo y observaron que estos utilizaban predominantemente su fosa nasal derecha para oler los tubos de ensayo de los desconocidos, independientemente de su ubicación dentro del conjunto. Estos hallazgos parecieron corroborar estudios previos con otros animales, incluyendo perros, que también utilizaban su fosa nasal derecha al explorar olores extraños.

“La fosa nasal izquierda se utiliza para los olores familiares, y la derecha para los nuevos y alarmantes, lo que sugiere que la percepción del olfato podría estar relacionada con el funcionamiento del cerebro”, afirmó el Dr. Uchiyama. “Es probable que el hemisferio derecho sea el preferido para procesar los olores emocionalmente alarmantes”.

El Dr. Siracusa instó a la cautela al interpretar si el olfateo de los gatos se relaciona con la función cerebral. “El estudio no demostró que el hemisferio derecho del cerebro esté activado”, afirmó. Para demostrarlo, se requerirán gatos dispuestos a cooperar con el escaneo cerebral mientras olfatean.

Los gatos comprenden muchas cosas tan bien como los perros, pero no lo demuestran en su comportamiento y son más reservados.

Si bien se necesitan más investigaciones para confirmar si la fosa nasal que usan los gatos para oler a las personas es una ventana a la mente felina, el Dr. Siracusa afirmó que estudios como el del Dr. Uchiyama son importantes para profundizar la comprensión humana del comportamiento felino, lo que puede ayudarnos a brindarles una mejor atención. También destacó la proeza logística de diseñar un protocolo de estudio considerado aceptable por los felinos participantes.

“Felicito sinceramente a este grupo de científicos por su éxito al involucrar a 30 gatos en esta tarea”, dijo el Dr. Siracusa. “La mayoría de los gatos no quieren saber nada de su investigación”.

(c) The New York Times