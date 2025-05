El temor a los incendios está cambiando las normas de uso de las baterías portátiles en los aviones

Una línea de producción de baterías de litio en China en 2019. Reuters

Las normas sobre vuelos con baterías portátiles se están volviendo más confusas a medida que algunas aerolíneas y gobiernos cambian sus políticas, citando el riesgo de incendios.

Southwest Airlines es la primera de las cuatro mayores aerolíneas estadounidenses en endurecer sus normas, a raíz de incidentes relacionados con baterías en vuelos de varias compañías. A partir de este miércoles, exige a los pasajeros mantener los cargadores portátiles visibles mientras los usan.

Las aerolíneas de Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Singapur, Malasia y Hong Kong también han modificado sus normas de forma similar o han prohibido el uso de cargadores portátiles en vuelo desde que un incendio destruyó un avión de Air Busan en la pista de aterrizaje en Corea del Sur en enero. Este fue uno de los varios incidentes recientes de aviación que generaron ansiedad en los viajeros.

No existe un vínculo definitivo entre las baterías portátiles y el incendio de Air Busan, y se está llevando a cabo una investigación.

Dado que las normas varían según la aerolínea, podrías tener que reempacar o apagar las baterías al abordar un avión. Esto es lo que necesitas saber.

Un avión de Southwest Airlines en Dallas. La aerolínea exigirá a los pasajeros que mantengan visibles los cargadores portátiles mientras los usan. Desiree Rios para The New York Times

¿Qué aerolíneas han cambiado sus reglas y por qué?

Los pasajeros de Southwest no podrán cargar dispositivos mientras estén guardados en los compartimentos superiores. Esta norma ayudará a los auxiliares de vuelo a actuar con mayor rapidez si una batería se sobrecalienta o se incendia, según informó Southwest en un comunicado.

La Agencia Federal de Aviación únicamente exige que los dispositivos que contienen baterías de iones de litio se guarden en el equipaje de mano, y el regulador de aviación de la Unión Europea tiene normas similares.

Las normas varían entre las principales aerolíneas europeas. Ryanair, la aerolínea irlandesa de bajo coste, recomienda a los pasajeros retirar las baterías de litio antes de guardar el equipaje en el compartimento superior. La británica EasyJet y la alemana Lufthansa no lo hacen.

El gobierno de Corea del Sur ahora exige que los pasajeros mantengan los cargadores portátiles al alcance de la mano y fuera de los compartimentos superiores, afirmando que la norma se implementó para aliviar la ansiedad sobre el riesgo de incendios de baterías.

Las principales aerolíneas taiwanesas implementaron cambios similares tras el incidente de Air Busan. EVA Air y China Airlines anunciaron la prohibición del uso o la carga de baterías externas en sus aviones, aunque las baterías aún pueden almacenarse en los compartimentos superiores.

El avión incendiado en el Aeropuerto Internacional Gimhae en Busan, Corea del Sur, el 29 de enero del 2025. (Son Hyung-joo/Yonhap via AP)

Thai Airways, la aerolínea insignia de Tailandia, anunció que implementaría una prohibición similar sobre el uso y la carga de baterías externas, citando “incidentes de incendios durante el vuelo en aerolíneas internacionales, presuntamente relacionados con el uso de baterías externas”. Singapore Airlines y su filial de bajo coste, Scoot, también anunciaron nuevas normas.

Malaysia Airlines, la aerolínea de bandera del país, ha prohibido el uso y la carga de baterías portátiles, así como su almacenamiento en los compartimentos superiores. El organismo regulador de la aviación de Hong Kong ha implementado una normativa similar para todas las aerolíneas del territorio, incluida Cathay Pacific.

Desde 2016, la Organización de Aviación Civil Internacional, la agencia de las Naciones Unidas que coordina las regulaciones de la aviación mundial, ha prohibido las baterías de iones de litio, del tipo que se encuentran comúnmente en los bancos de energía, en las bodegas de carga de los aviones de pasajeros.

Pero no existe un estándar industrial sobre cómo las aerolíneas regulan los bancos de energía, dijo Mitchell Fox, director del Centro de Asia Pacífico para la Seguridad de la Aviación.

Se han convertido en parte de la vida cotidiana sólo en los últimos años y algunos consumidores pueden no ser conscientes de los riesgos, dijo.

Los cargadores portátiles fueron los principales responsables, seguidos de los cigarrillos electrónicos. (foto: El Español)

¿Qué riesgos suponen estas baterías?

Las baterías de iones de litio se han utilizado durante décadas para alimentar teléfonos inteligentes y computadoras portátiles, y se usan comúnmente en bancos de energía portátiles.

Cada batería tiene una celda que puede calentarse rápidamente en una reacción en cadena que provoca un incendio o una explosión. La FAA advierte que esta reacción puede ocurrir si la batería se daña, se sobrecarga, se sobrecalienta o se expone al agua. Los defectos de fabricación son otra posible causa.

Algunos productos que utilizan baterías de iones de litio, como teléfonos inteligentes, portátiles y vehículos eléctricos, están sujetos a estrictas regulaciones y estándares de control de calidad, afirmó Neeraj Sharma, profesor de química de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney, Australia, quien estudia baterías. Otros, como las baterías externas, los cigarrillos electrónicos, las bicicletas eléctricas y los patinetes eléctricos, están menos regulados, añadió, lo que aumenta el riesgo de mal funcionamiento.

“Asegúrese de adquirir sus dispositivos de fabricantes con buena reputación”, dijo el profesor Sharma.

¿Con qué frecuencia se incendian las baterías en los aviones?

La frecuencia de incidentes relacionados con baterías de iones de litio en aerolíneas estadounidenses ha ido en aumento. El año pasado se registraron 84, frente a los 32 de 2016. Estos incluyeron casos, en las cabinas de aviones de pasajeros y de carga, en los que las baterías se incendiaron, emitieron humo o se sobrecalentaron. Los cargadores portátiles fueron los principales responsables, seguidos de los cigarrillos electrónicos, según la FAA.

EVA Air y China Airlines anunciaron la prohibición del uso o la carga de baterías externas en sus aviones. (Foto: Universidad de Washington)

Durante años, las aerolíneas de todo el mundo han exigido a los pasajeros que lleven baterías de iones de litio de repuesto en su equipaje de mano, en lugar de en el equipaje facturado, para que cualquier humo o incendio de las baterías se detecte rápidamente. En la bodega de carga, un incendio podría pasar desapercibido para el sistema automático de extinción de incendios del avión hasta que se convierta en un problema crítico.

¿Qué hacen las tripulaciones de vuelo cuando hay un incendio?

Los incendios en las cabinas de los aviones provocados por baterías de iones de litio rara vez son mortales y las tripulaciones de vuelo generalmente están bien preparadas para lidiar con ellos, afirmó Keith Tonkin, director general de Aviation Projects, una empresa de consultoría de aviación en Brisbane, Australia.

En muchos casos, los pasajeros notarán que sus dispositivos electrónicos se sobrecalientan e informarán a los miembros de la tripulación, quienes colocarán el dispositivo en una bolsa de contención térmica o agua, con pocas interrupciones en el vuelo, según la FAA.

(c) The New York Times