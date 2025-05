Venezuela celebra elecciones para el Esequibo, territorio de otro país

United States International Relations Offshore Drilling and Exploration Oil (Petroleum) and Gasoline Territorial Disputes Elections Exxon Mobil Corp International Court of Justice (UN) International Crisis Group Maduro, Nicolas Guyana Venezuela

La mayoría de los países y los habitantes de esta región están de acuerdo: pertenece a Guyana. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro convocó elecciones para este territorio rico en petróleo.

El domingo, Venezuela tiene previsto celebrar elecciones a gobernador y legisladores para representar al Esequibo, un territorio escasamente poblado y rico en petróleo.

Pero hay un problema. El Esequibo está reconocido internacionalmente como parte de Guyana, el país vecino, no de Venezuela.

La mayoría de los países y las 125.000 personas que viven en el Esequibo están de acuerdo: pertenece a Guyana, nación de unos 800.000 habitantes, y no a Venezuela, de unos 28 millones.

Al convocar elecciones legislativas y regionales el domingo, incluidas las del Esequibo, el presidente autocrático de Venezuela, Nicolás Maduro, según los analistas, pretende legitimar su gobierno en el extranjero y también dentro de su nación, profundamente insatisfecha, donde, al parecer, la lealtad de los militares se está resquebrajando.

El año pasado, Maduro declaró la victoria en las elecciones presidenciales, pero no aportó ninguna prueba que respaldara su afirmación. En su lugar, los escrutinios recogidos por los observadores electorales mostraron que su oponente había ganado de forma aplastante. Muchos países, incluido Estados Unidos, no reconocieron a Maduro como vencedor.

Según los analistas, al gobierno de Venezuela le preocupan especialmente los recuentos de votos que la oposición recogió en los cuarteles militares y que mostraban que gran parte de las fuerzas armadas votaron en contra de Maduro.

Maduro está utilizando la votación en el Esequibo para avivar el sentimiento nacionalista y conseguir apoyo para su gobierno, dijo Benigno Alarcón, director de un centro de investigación de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, que realiza encuestas entre los votantes.

Las reivindicaciones sobre la región del Esequibo están profundamente arraigadas entre muchos venezolanos, quienes creen que la tierra les perteneció históricamente bajo el dominio colonial español y no consideran legítimo un acuerdo del siglo XIX que cedió la zona a Guyana.

Las elecciones del Esequibo son "una manera de tratar de unificar a la gente, en especial a la Fuerza Armada en contra de un enemigo común", dijo Alarcón.

Pero la mayoría de las personas que viven en el Esequibo hablan inglés, se identifican culturalmente como guyaneses y dicen que quieren seguir formando parte de Guyana, el único país que la mayoría ha conocido. Incluso bajo el dominio español se consideraba un puesto remoto. En toda Guyana, las tiendas y los coches están llenos de pegatinas que proclaman la propiedad del Esequibo por parte del país.

En los últimos años, Maduro ha intensificado sus reivindicaciones sobre la región, que comprende aproximadamente dos tercios de Guyana e incluye enormes bloques petrolíferos en alta mar donde Exxon Mobil está ampliando la producción.

En 2023, Maduro reavivó la larga disputa celebrando un referendo en el que se preguntaba a los votantes si su gobierno debía seguir reclamando el Esequibo. La votación se consideró un esfuerzo por desviar la atención de las crisis política y económica de Venezuela.

La autoridad electoral del país dijo que el 95 por ciento de los votantes había aprobado que se hiciera la reivindicación, pero los observadores dijeron que la participación fue realmente baja.

Ahora Maduro está avivando de nuevo una crisis geopolítica como forma de desviar la conversación interna, dijeron los analistas.

Aunque la mayoría de los venezolanos está a favor de recuperar el Esequibo, Alarcón dijo que su confianza en las intenciones y la capacidad del gobierno para hacerlo era baja.

"Es un tema que ha ido perdiendo conexión con la gente porque ha pasado mucho tiempo", dijo. "Estamos hace 100 años discutiendo esto. ​​Ya mucha gente siente que ese es un tema muy difícil de revertir en este momento".

El día de las elecciones, los venezolanos de la región fronteriza con Guyana elegirán entre cuatro candidatos a gobernador, incluido el candidato del partido gobernante, Neil Villamizar, almirante de la armada. Los votantes también elegirán a ocho representantes legislativos de la región.

No está claro exactamente cómo piensa Venezuela administrar las elecciones en un territorio gobernado por un país diferente, y la autoridad electoral venezolana no ha proporcionado información clara.

"No tiene ni pies ni cabeza", dijo Alarcón.

El ministro de seguridad nacional de Guyana, Robeson Benn, ha dicho que se reforzó la seguridad fronteriza y que las autoridades detendrían a cualquier guyanés que apoyara las elecciones.

La disputa actual sobre el Esequibo se remonta a 1899, cuando un tribunal de París determinó la frontera reconocida internacionalmente. Pero muchos venezolanos afirman que la decisión fue nula porque implicaba un acuerdo secreto en el que Venezuela no participó.

Las antiguas tensiones se suavizaron bajo el mandato del expresidente venezolano Hugo Chávez, quien abandonó en gran medida la cuestión.

Pero eso fue antes de que un auge del petróleo convirtiera a Guyana, durante mucho tiempo uno de los países más pobres de Sudamérica, en una potencia energética mundial y transformara su economía en una de las de más rápido crecimiento del mundo.

En cambio, Venezuela, que posee las reservas de petróleo más grandes del mundo, se vio impulsada en su día por un próspero sector petrolero. Pero años de sanciones estadounidenses, una mala gestión y el deterioro de las infraestructuras la han dejado en la ruina. A diferencia de Chávez, Maduro debe enfrentarse a una economía colapsada y al descontento generalizado de la población.

En 2020, la disputa entre los dos países sobre el Esequibo fue llevada al máximo tribunal de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, donde sigue pendiente. Este mes, el tribunal ordenó a Venezuela que se abstuviera de elegir funcionarios para supervisar la zona. Pero Maduro ha rechazado la jurisdicción del tribunal sobre la cuestión.

En los últimos meses, Guyana ha informado de varios ataques armados contra sus soldados a lo largo de la frontera venezolana y ha denunciado lo que calificó de incursión ilegal de un buque de la armada venezolana en aguas disputadas donde Exxon Mobil está explotando un vasto yacimiento de petróleo mar adentro.

El gobierno de Venezuela ha negado esos reportes y ha acusado a la oposición de conspirar con Estados Unidos y Guyana para derrocar al gobierno de Maduro.

A medida que aumentan las tensiones, Guyana ha intensificado los lazos militares con Estados Unidos, que tiene un gran interés en proteger las inversiones multimillonarias de Exxon Mobil en las reservas de petróleo de Guyana.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este mes en una conferencia de prensa en Georgetown, la capital de Guyana, donde estuvo junto al presidente guyanés, Irfaan Ali, que habría "consecuencias" si Venezuela emprende acciones militares contra su vecino.

"Sería un día muy malo para el régimen venezolano si alguna vez atacara a Guyana o a Exxon Mobil", dijo Rubio.

Sin embargo, incluso la oposición venezolana se ha apoderado de las reclamaciones territoriales. María Corina Machado, la líder opositora más destacada, visitó la zona en canoa en 2013 para promover la reivindicación de Venezuela.

Es posible que Maduro intente negociar algún tipo de acuerdo con Guyana, dijo Phil Gunson, analista del International Crisis Group, quien lleva más de dos décadas en Venezuela.

"Puede que lo que Maduro esté intentando realmente sea acosar tanto a los guyaneses que estos decidan finalmente comprarlo con alguna parte de los ingresos del petróleo o una porción de territorio", dijo. "Y quizá entonces Venezuela pueda declarar la victoria y todo se calme".

En Guyana, el domingo, todos los barcos, vehículos, casas, edificios y vallas estarán cubiertos de banderas guyanesas, dijo Vilma De Silva, funcionaria electa en el Esequibo. Venezuela celebra sus elecciones un día antes del Día de la Independencia de Guyana.

"Nuestra región está en alerta máxima", dijo "Estamos aquí y no vamos a renunciar a ninguna montaña. No vamos a renunciar a ningún árbol. No vamos a renunciar a ningún río que pertenezca al Esequibo. Es nuestro".

Genevieve Glatsky es reportera del Times, radicada en Bogotá.