El gobierno de Israel lideró la campaña del país para intentar ganar Eurovisión

En un momento en que los artistas israelíes se ven rechazados en los escenarios mundiales por las acciones de su país en Gaza, Eurovisión parece haber cobrado importancia para el gobierno de Israel.

Apenas unos minutos antes de que Yuval Raphael subiera al escenario para representar a Israel en la final del Festival de la Canción de Eurovisión el pasado fin de semana, el primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, publicó un llamado a sus 1,5 millones de seguidores de Instagram.

"Vota #04 -- New Day Will Rise", instaba la publicación del primer ministro a sus seguidores. "¡Vota 20 veces!", añadía, en referencia al número máximo de votos permitidos por las normas del concurso.

En un día en que el ejército israelí empezaba a movilizarse para avanzar más dentro de Gaza, y los negociadores de Israel y de Hamás mantenían conversaciones sobre el alto al fuego, quizá fue sorpresivo que Netanyahu interviniera en un espectacular concurso de pop de alto nivel.

Sin embargo, en un momento en que los cantantes y artistas israelíes suelen ser rechazados en los escenarios del mundo por las acciones de su país en Gaza, Eurovisión parece haber cobrado importancia para el gobierno de Israel.

Los seguidores de Eurovisión votan por diversos motivos, pero la petición directa de Netanyahu formaba parte de un esfuerzo más amplio del gobierno y de grupos proisraelíes para generar apoyo para la concursante israelí, mediante publicaciones en las redes sociales, campañas por correo electrónico y anuncios en YouTube.

Israel obtuvo el mayor número de votos del público en la final de Basilea, Suiza, lo que condujo a un final apasionante. Israel parecía a punto de ganar hasta el último minuto del recuento de votos, cuando Austria, que había obtenido mejores resultados en el puntaje de los jurados expertos, se adelantó.

Fue un giro sorprendente para Israel. Los activistas propalestinos e incluso algunos concursantes de Eurovisión llevaban pidiendo la exclusión de Israel del certamen desde 2023 debido a la guerra en Gaza. El furor por su participación amenazó con eclipsar el espectáculo el año pasado.

Dean Vuletic, autor de un libro sobre Eurovisión y la política, dijo que la campaña mediática de Israel sin duda ayudó este año. Pero añadió que muchos aficionados a la música también habrían votado por Israel simplemente porque les gustó la canción de Raphael, "New Day Will Rise", una balada interpretada en una escalera resplandeciente, acompañada de pirotecnia. Otros votantes habrían respondido a la historia de Raphael, añadió Vuletic: es una superviviente de los ataques del 7 de octubre dirigidos por Hamás contra el festival de música Nova, los cuales superó fingiendo estar muerta, oculta bajo una pila de cadáveres.

Los analistas de Medio Oriente dijeron que la campaña de Israel en Eurovisión se ajustaba a sus objetivos más amplios de diplomacia cultural.

Daniel Levy, presidente del grupo de expertos U.S./Middle East Project, dijo que el gobierno de Israel "intentaba desesperadamente encontrar espacios de poder blando" y que Eurovisión era una de las pocas oportunidades que le quedaban.

Michael Koplow, analista del Foro de Política Israelí de Nueva York, dijo que Eurovisión también había adquirido mayor importancia psicológica para los israelíes. Si a una cantante israelí le va bien en un concurso decidido por votación pública, dijo Koplow, "da esperanzas de que quizá Israel no esté tan aislado políticamente como parece".

La oficina del primer ministro de Israel no respondió a una solicitud de comentarios.

Durante la final de Eurovisión, los espectadores pueden votar por teléfono, mensaje de texto o a través de la aplicación y el sitio web de Eurovisión. Para fomentar una mayor participación, los organizadores permiten desde 2004 los votos múltiples, pero los limitan a 20 por espectador. El voto del público constituye la mitad de la puntuación final de cada artista, y el resto procede de jurados de profesionales de la industria musical.

La cuenta oficial de Instagram de Israel publicó 10 mensajes el sábado pasado instando a sus 1,5 millones de seguidores a votar hasta 20 veces por Raphael.

Ninguno de los otros 25 países de la final utilizó cuentas de Instagram equivalentes para conseguir votos de esa forma, aunque los ministerios de Asuntos Exteriores de Lituania y Ucrania publicaron cada uno un único llamado en la aplicación y ninguno solicitó múltiples votos. Los dirigentes de Polonia, Letonia y Estonia hicieron lo mismo en X, donde otros dirigentes o cuentas oficiales de gobierno se limitaron a desear buena suerte a sus concursantes.

El gobierno de Israel también publicó 10 llamamientos a votar en su cuenta oficial de X y tres en TikTok; la Agencia de Publicidad del Gobierno de Israel, que depende de la oficina del primer ministro, compró anuncios en YouTube animando a votar, según datos de Google.

Vuletic dijo que, aunque muchos países utilizan Eurovisión para la diplomacia cultural, nunca había visto una campaña en las redes sociales tan "amplia y minuciosa" como la de Israel.

Antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre que desencadenaron la guerra en Gaza, la cuenta de Instagram de Israel apenas mencionaba a Eurovisión. No hay publicaciones relacionadas con los concursos de 2021 y 2022 en su archivo, y solo dos de 2023.

La escalada de este año ha alarmado a otros competidores de Eurovisión. Una portavoz de AVROTROS, la emisora de radiodifusión pública neerlandesa, dijo en un correo electrónico que la "visible interferencia gubernamental" en Eurovisión socavaba la credibilidad del concurso. En un comunicado de prensa, NRK, la emisora de radiodifusión pública noruega, dijo que le "preocupaba que se pusiera en tela de juicio la confianza en el proceso de votación del Festival de la Canción de Eurovisión" y pidió una "revisión exhaustiva del sistema de votación".

Los organismos de radiodifusión de Finlandia, Países Bajos y Bélgica emitieron declaraciones esta semana instando al organizador de Eurovisión a revisar las normas.

En un comunicado del viernes, la Unión Europea de Radiodifusión, que organiza el concurso, dijo que examinaría el sistema de votación para asegurarse de que "la promoción no afecta de forma desproporcionada a la movilización natural de las comunidades y diásporas".

Conrad Myrland, director general de With Israel for Peace, organización proisraelí con sede en Noruega, dijo que no había prestado mucha atención a Eurovisión hasta el año pasado, cuando activistas propalestinos pidieron la exclusión de Israel.

Este año, dijo Myrland, su organización había utilizado correos electrónicos, mensajes de texto y publicaciones en las redes sociales para instar a sus 15.000 miembros a que cada uno emitiera el máximo de 20 votos a favor de Israel. Calculó que su organización había ayudado a conseguir "cientos de miles de votos". Quería "demostrar que Israel sí tiene cabida", dijo.

Sacha Stawski, fundador de dos organizaciones proisraelíes en Alemania llamadas Honestly Concerned y I Like Israel, dijo que había utilizado Facebook para instar a sus seguidores a hacer lo mismo. Algunos de esos mensajes instaban a los seguidores a utilizar varios métodos de votación y a emitir 20 votos a través de cada uno de ellos. "Quería enviar un mensaje contra el odio", dijo Stawski.

Martin Green, director del Festival de la Canción de Eurovisión, dijo en un comunicado que las normas de Eurovisión no prohíben que "las emisoras participantes o terceros" animen a los seguidores a votar. "Muchas delegaciones emplean campañas de promoción pagadas para apoyar la canción, el perfil y las futuras carreras de sus artistas", añadió.

La campaña de Israel acercó al país a la victoria, pero Levy, analista de Medio Oriente, dijo que fácilmente podría haber resultado contraproducente. Si Israel hubiera ganado, se habría asegurado el derecho a albergar el concurso del año próximo, dijo. "No creo que Eurovisión pudiera celebrarse con éxito en Tel Aviv", dijo Levy: "La presión pública sobre los artistas y las emisoras para que boicotearan sería inmensa".

Vuletic, el autor, hizo una valoración similar. Los organizadores de Eurovisión habrían "respirado aliviados", dijo, cuando Israel no ganó.

Gabby Sobelman colaboró ​​con reportería desde Rehovot, Israel.

Alex Marshall es un reportero del Times que cubre la cultura europea. Está radicado en Londres.

