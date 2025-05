Trump y Putin hablan de la guerra en Ucrania en una llamada crucial

Russian Invasion of Ukraine (2022) Trump, Donald J Putin, Vladimir V United States International Relations Peace Process

El presidente de Rusia dijo que estaba dispuesto a negociar un acuerdo de paz, pero dejó claro que no iba a ceder en su resistencia a un alto al fuego si no viene acompañado de concesiones a su país.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no reveló ningún avance tras una llamada de dos horas el lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Putin dijo a los periodistas que estaba dispuesto a negociar un acuerdo de paz con Ucrania, pero repitió su exigencia de amplias concesiones antes de que Rusia deje de combatir.

Putin afirmó que le había dicho a Trump que Rusia estaba "dispuesta a trabajar con el bando ucraniano en un memorando sobre un posible acuerdo de paz futuro". Putin dijo que la conversación, la tercera llamada de la que se tiene conocimiento entre los presidentes desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero, fue "muy significativa y bastante franca".

No obstante, el presidente ruso dejó claro que no iba a ceder en su resistencia a un alto al fuego inmediato si este no viene acompañado de concesiones a Rusia. Al final de su declaración de tres minutos, Putin repitió su mantra de que un acuerdo de paz debe "eliminar las causas profundas de esta crisis", una referencia a la exigencia rusa de poder ejercer una amplia influencia sobre Ucrania.

"Rusia también está a favor de una resolución pacífica de la crisis de Ucrania", dijo Putin en su breve declaración a los periodistas en Sochi, Rusia. "Solo tenemos que identificar las formas más eficaces de avanzar hacia la paz".

Poco después de la declaración de Putin, Trump ofreció en redes sociales una visión más optimista de la llamada, asegurando que "salió muy bien" y que Rusia y Ucrania "iniciarán de inmediato las negociaciones para lograr un Alto al fuego y, lo que es más importante, el FIN de la Guerra".

Putin señaló que sus ayudantes podrían revelar más detalles de la llamada durante el día. El presidente ruso habló con los periodistas en un centro para niños con altas capacidades que visitaba el lunes y desde donde habló con Trump.

La llamada había generado mucha expectativa, en medio de una impaciencia cada vez mayor del gobierno de Trump ante la negativa de Putin a acordar un alto al fuego inmediato, a pesar de la disposición de Ucrania a hacerlo.

Cuando Trump asumió el cargo en enero, prometió poner fin con rapidez al combate en Ucrania, pero pronto se encontró con las diferencias profundas y aparentemente irreconciliables entre los países enfrentados. Trump ha recurrido a una combinación de amenazas e incentivos --la mayoría de ellos incumplidos-- para conseguir que Rusia y Ucrania dejen de luchar. Sin embargo, ambas partes creen que el tiempo está de su parte.

Putin ha intentado apaciguar al presidente estadounidense aparentando negociar la paz, pero sin ofrecer ninguna concesión significativa a Kiev. Dadas sus repetidas afirmaciones de que Rusia tiene los medios para conseguir todos sus objetivos en la guerra, hacer concesiones podría hacer que Putin pareciera débil.

El lunes, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, cuestionó la postura de Putin.

"No estoy seguro de que Vladimir Putin tenga una estrategia propia sobre cómo deshacer la guerra", dijo Vance a los periodistas en el Air Force Two. "Tiene un millón de hombres en armas; ha rediseñado toda su economía. Lo que antes eran fábricas que hacían productos para que la gente los utilizara en su vida civil, ahora están haciendo proyectiles para tanques y proyectiles de artillería y drones".

Las contradicciones inherentes de la estrategia de Putin quedaron de manifiesto durante el fin de semana. En una aparente demostración de fuerza, Rusia lanzó ataques mortíferos con drones contra objetivos civiles en Ucrania el sábado y el domingo, a pesar de que Trump ha criticado tales ataques y ha dicho que son contraproducentes.

El sábado, los ataques rusos provocaron la muerte de al menos a 14 civiles ucranianos. El domingo, al menos un civil murió luego de que Rusia lanzara uno de los mayores ataques con drones sobre Kiev de la guerra.

Trump no ha hecho ningún comentario sobre los ataques más recientes. A finales de abril, sin embargo, lanzó una inusual reprimenda a Putin por haber hecho un ataque similar.

"No estoy contento con los ataques rusos contra KIEV. No son necesarios y son muy inoportunos", escribió Trump. "Vladimir, ¡PARA!".

Trump dijo en su publicación de Truth Social que, tras conversar con Putin el lunes, habló con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y con sus aliados europeos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo en un comunicado que habló con los líderes de Estados Unidos, Italia, Francia y Alemania el domingo por la noche para discutir la posibilidad de obligar a Rusia a aceptar un alto al fuego incondicional, y el uso de nuevas sanciones "si Rusia no se compromete seriamente".

Las llamadas se producen en medio de una serie de maniobras diplomáticas delicadas por parte de Ucrania y Rusia que han generado esperanzas de una solución negociada a un conflicto que ha dejado más de un millón de soldados muertos o mutilados. Sin embargo, estos esfuerzos también han evidenciado lo alejadas que siguen estando ambas partes.

El viernes, en Estambul, representantes de Rusia y Ucrania se reunieron para mantener las primeras conversaciones directas en tres años. En la breve reunión, las partes acordaron el mayor intercambio de prisioneros de la guerra y detallaron sus condiciones para un alto al fuego.

El domingo, Zelenski se reunió en Roma con Vance y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, después de que los tres asistieran a la misa de inauguración del papa León XIV. La reunión representó una victoria para Zelenski, cuyas relaciones con Vance parecen haber mejorado luego de una polémica reunión en la Casa Blanca que tuvieron en febrero.

Putin ha estado mostrando su propia fuerza diplomática este mes, en un aparente intento de exhibir las crecientes alianzas de Rusia. Ha recibido a más de 20 jefes de Estado, incluyendo a los dirigentes de China y Brasil para un desfile militar en Moscú. Desde entonces, ha mantenido un elevado número de reuniones y llamadas telefónicas con dirigentes de países en desarrollo.

Ucrania y sus aliados europeos han estado exigiendo que Rusia acepte un alto al fuego incondicional de 30 días antes de iniciar las negociaciones de paz. Putin ha exigido lo contrario, afirmando que las negociaciones sobre lo que él llama las "causas profundas" de la guerra deben llevarse a cabo antes de que sus fuerzas, que están a la ofensiva en Ucrania, dejen las armas.

En términos prácticos, Trump ha estado del lado de Putin. La semana pasada dijo públicamente a Zelenski que iniciara conversaciones con Rusia, precipitando una serie de acontecimientos que desembocaron en la reunión de Estambul.

El Kremlin redobló su insistencia en que haya negociaciones antes de cualquier alto al fuego, horas antes de la llamada del lunes, mitigando las expectativas de un gran avance.

"Queda por delante un trabajo meticuloso y quizá, en algunos aspectos, prolongado", declaró Peskov a los periodistas, refiriéndose a una solución diplomática a la guerra.

Vance sugirió que el lunes Trump podría ofrecer a Putin incentivos económicos para que acepte algunas concesiones sobre Ucrania y las conversaciones de paz avancen.

Después de la llamada, Trump también se enfocó en el comercio. "Rusia quiere hacer COMERCIO a gran escala con Estados Unidos cuando este catastrófico 'baño de sangre' termine, y yo estoy de acuerdo", escribió en Truth Social. "Existe una oportunidad estupenda para que Rusia cree enormes cantidades de empleos y riqueza. Su potencial es ILIMITADO".

Putin ha ofrecido posibles acuerdos comerciales, incluyendo algunos relacionados con energía y metales de tierras raras, como incentivo para levantar las sanciones y normalizar la relación entre Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Trump ha dicho que la paz en Ucrania debe ser lo primero.

"Nos damos cuenta de que hay un punto muerto aquí, y creo que el presidente va a decirle al presidente Putin: ¿Es en serio? ¿De verdad estás comprometido con esto?", dijo Vance en el Air Force Two en su regreso a Washington desde Roma. "Mira, hay muchos beneficios económicos en mejorar las relaciones entre Rusia y el resto del mundo, pero no vas a obtener esos beneficios si sigues matando a mucha gente inocente".

Anatoly Kurmanaev cubre Rusia y su transformación tras la invasión a Ucrania.

Anton Troianovski es el jefe del buró en Moscú del Times. Escribe sobre Rusia, Europa del Este, el Cáucaso y Asia Central.