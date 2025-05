Cómo ganar Eurovisión en 7 sencillos pasos

¿Cuál es la mejor manera de ganar el Festival de la Canción de Eurovisión, el acontecimiento cultural más visto del mundo?

¿Deberías presentar una canción disco sobre un conflicto militar olvidado hace mucho tiempo (como hizo Abba en su día)? ¿Una canción en francés para hacer ejercicio (como la ganadora de Celine Dion en 1988)? ¿Quizá algo de rock fanfarrón sobre marchar al ritmo de tu propio tambor (como Maneskin)?

Hemos analizado la música, la letra y las actuaciones sobre el escenario de todos los ganadores desde el año 2000 para conocer los secretos de una canción perfecta para Eurovisión.

Canta sobre la liberación personal

Un buen comienzo es tener una canción sobre creer en ti mismo, ser dueño de tu propio destino o no preocuparte por lo que piense la sociedad.

Tomemos como ejemplo a Conchita Wurst, una drag queen barbuda que representó a Austria en 2014 con la épica canción "Rise Like a Phoenix". La buena fe de la autoayuda quedaba clara desde el título: Wurst resurgía de las cenizas de los problemas del pasado, y nadie podía detenerla.

En 2008, Dima Bilan ganó para Rusia con "Believe", en la que canta que nadie puede impedir sus sueños. "Incluso cuando el mundo intente derribarme", ruge: "No dejaré que apaguen mi fuego". Y Mans Zelmerlow, El ganador de Suecia en 2015, cantó en "Heroes" que todos podemos ser "los héroes de nuestro tiempo".

Un giro feminista sobre el empoderamiento ayudó a asegurar la victoria de Netta para Israel en 2018 con "Toy". Esa canción comienza con Netta cacareando como una gallina, pero en el estribillo se muestra desafiante, cantando: "No soy tu juguete / Niño estúpido".

Canta en inglés

Las normas de Eurovisión exigían que los concursantes cantaran en una lengua oficial de su país. Luego, en 1999, las normas cambiaron; desde entonces, la mayoría de los ganadores han cantado en inglés. Nuestros datos muestran que 18 de los últimos 24 ganadores cantaron íntegramente en la lengua de Shakespeare, y otros dos utilizaron el inglés junto con su lengua nacional.

Por ejemplo, Ruslana, quien ganó por Ucrania en 2004 con "Wild Dances". Cantó en inglés las dos primeras estrofas de su enérgico tema ("I want you to want me as I dance / Round and round and round", en español "Quiero que me desees mientras bailo / Giro y giro y giro"). Luego, una vez que quedó claro su mensaje positivo sobre el baile --con la ayuda de algunos movimientos frenéticos--, cambió al ucraniano.

Obviamente, es imposible saber hasta qué punto es importante la elección del idioma. "Fairytale", un zapateado con violín que triunfó en 2009, podría haber ganado incluso si Alexander Rybak hubiera cantado la pegadiza melodía en la lengua de su país, Noruega. Pero es dudoso que tanta gente hubiera seguido la melodía desde casa.

Alude a la música folclórica(Pero no mandes una canción folk)

Es un cliché de Eurovisión mezclar la música tradicional de un país con un estimulante estribillo pop: tiene que haber un acordeonista en algún sitio --¡en cualquier sitio!-- en el escenario, como en "Trenuletul", la participación de Moldavia en 2022.

De hecho, esto puede dar sus frutos: siete ganadores desde 2000 han utilizado instrumentos folclóricos o melodías tradicionales. Sertab Erener, por ejemplo, ganó el concurso de 2003 por Turquía con "Everyway That I Can", una canción que incluía ritmos de Medio Oriente y bailarinas de danza del vientre en el escenario.

Dos años más tarde, Helena Paparizou, en representación de Grecia, ganó con "My Number One", un número pop al estilo de Britney Spears que incluía solos tocados con la lira cretense, un instrumento griego de tres cuerdas similar a un violín.

Más recientemente, la Orquesta Kalush de Ucrania ganó en 2022 con "Stefania", un tema que incluía una melodía pegadiza tocada con la telenka, una flauta ucraniana.

Una advertencia: no te pases de la raya y presentes una canción folclórica de verdad. Eurovisión es un concurso pop, y aunque está bien tener algo de sabor folk, ningún acto puramente folclórico ha ganado este siglo.

Olvídate de los cambios drásticos de tonalidad

Antes, un cambio de tonalidad cerca del final era esencial para ganar Eurovisión. Basta con escuchar "Fly on the Wings of Love" de los hermanos Olsen, que ganó para Dinamarca en 2000. A unos dos tercios del final, los hermanos hicieron una pausa dramática, alzaron la mano hacia el cielo y luego cantaron el estribillo en un tono más alto.

Hoy en día, sin embargo, es mejor evitar un cambio de tono.

Desde que Marija Serifovic ganó por Serbia en 2007 con "Molitva", una balada de amor en la que no hubo uno, sino dos cambios de tonalidad, esos dramáticos cambios de tono no han aparecido en ninguna de las canciones ganadoras. Su desaparición es tan pronunciada que, en 2023, los organizadores de Eurovisión publicaron una entrada en su blog lamentando la desaparición de este "amado truco de pop".

Ve con todo en la puesta en escena

Una gran canción no ganará Eurovisión por sí sola. También necesitas una actuación o un atuendo que haga que los espectadores se levanten y pregunten: "¿Qué demonios ha sido eso?".

Tomemos como ejemplo a Nemo, quien ganó para Suiza el año pasado interpretando "The Code" mientras se balanceaba peligrosamente sobre un disco giratorio gigante. O Dima Bilan, el ganador de Rusia en 2008, cuyo montaje incluía una pista de hielo en miniatura, en la que Bilan cantaba mientras un bailarín sobre hielo giraba a su alrededor.

Eurovisión tiene normas que impiden que los artistas hagan demasiadas locuras. (Por ejemplo, no puede haber animales vivos en el escenario). Y una actuación memorable no tiene por qué ser de alta tecnología. En 2012, Loreen, que representaba a Suecia, simplemente usó algunas máquinas de viento para lograr un efecto dramático en su éxito de baile ganador "Euphoria".

Sin embargo, los artistas deben tener cuidado de que sus trucos sobre el escenario no sean demasiado tontos. En 2014, Donatan & Cleo, de Polonia, cantaron "My Slowianie", una celebración de su herencia eslava, mientras una mujer vestida con un traje folclórico batía mantequilla seductoramente. Quedaron en la posición 14.

Prende fuego a algo(Pero no quemes un piano)

Emmelie de Forest (Dinamarca) interpretando su canción ganadora de 2013, "Only Teardrops".

Pase lo que pase en el escenario, hay algo que siempre ayuda: el fuego. Ocho ganadores recientes han utilizado ampliamente las llamas o la pirotecnia.

Por ejemplo, "Only Teardrops", de Emmelie de Forest, que triunfó para Dinamarca en 2013. Dado el título ("Solo lágrimas"), De Forest quizás debería haber terminado su actuación con una cascada de agua desde el techo. En su lugar, llovió fuego.

Ni siquiera hace falta que las llamas sean reales. Ruslana, quien ganó para Ucrania en 2004, actuó delante de pantallas que mostraban un infierno digital. Quizá el presupuesto de producción no alcanzaba para las de verdad.

Sin embargo, una cosa que nunca debes hacer es quemar un piano. En 2015, a mitad de una interpretación de "I am Yours" del grupo indie austriaco The Makemakes, el cantante Dominic Muhrer extendió los dedos como un mago y las cuerdas de su instrumento estallaron en llamas.

Los Makemakes empataron en último lugar con cero puntos.

No hagas un acto excéntrico

Las bandas y los cantantes con una idea central divertida suelen presentarse a Eurovisión, pero solo un acto excéntrico ha ganado desde el año 2000: Lordi, una banda finlandesa de heavy metal que ganó en 2006 con "Hard Rock Hallelujah". Sus miembros llevaban trajes de monstruos y, en un momento dado, el cantante principal, Lordi, desplegó unas alas de murciélago y agitó una enorme hacha hacia el público.

Aunque los actos demasiado inusuales tienen dificultades para ganar, pueden convertirse fácilmente en parte del folclor de Eurovisión. ¿Quién podría olvidar a Subwoolfer, la actuación de Noruega en 2022 con "Give That Wolf a Banana"? ¿O a Verka Serduchka, una drag queen de ciencia ficción que representó a Ucrania en 2007 con "Dancing Lasha Tumbai"?

Quedó en segundo lugar, pero los fans acérrimos de Eurovisión aún recuerdan su himno.

Videos: Unión Europea de Radiodifusión

Alex Marshall es un reportero del Times que cubre la cultura europea. Está radicado en Londres.