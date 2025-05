Trump se retracta de algunas promesas arancelarias

United States Politics and GovernmentInternational Trade and World MarketCustoms (Tariff)United States International RelationsCommerce DepartmentTreasury DepartmentLutnick, Howard WBessent, ScottTrump, Donald J

Tras semanas de alardear sobre los próximos "acuerdos" comerciales con países extranjeros, el presidente Trump dice que, después de todo, Estados Unidos no necesita preocuparse por ellos.

Desde que el presidente Donald Trump anunció que iba a imponer aranceles severos a países de todo el mundo, ha estado prediciendo que estos gravámenes obligarían a sus socios comerciales a firmar acuerdos importantes y beneficiosos para Estados Unidos.

Pero el martes, con el primer ministro canadiense sentado a su lado en el Despacho Oval y sin que se hubiera alcanzado algún nuevo tratado comercial entre ambos países, Trump tenía un mensaje diferente para la opinión pública: "No tenemos que firmar acuerdos".

"Todo el mundo dice: '¿Cuándo cuándo cuándo van a firmar acuerdos?'", dijo Trump, señalando en un momento dado a Howard Lutnick, secretario de Comercio. "No tenemos que firmar acuerdos. Podríamos firmar 25 acuerdos ahora mismo, Howard, si quisiéramos. No tenemos que firmar acuerdos. Ellos tienen que firmar acuerdos con nosotros. Ellos quieren nuestro mercado. Nosotros no queremos una parte de su mercado. No nos importa su mercado".

Pocos días después de que el 2 de abril se anunciaran los aranceles generalizados, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que unos 70 países ya estaban llamando para llegar a acuerdos. El asesor comercial de Trump predijo que habría 90 acuerdos en 90 días.

Pero más de un mes después, no se ha materializado ningún acuerdo. Y el reloj sigue avanzando.

Trump predijo que los primeros acuerdos podrían firmarse esta semana. Pero funcionarios del gobierno también hicieron esa predicción la semana anterior, y la anterior a esa.

El martes, el presidente dijo a los miembros de la prensa reunidos a su alrededor que pronto haría un anuncio importante, pero advirtió que podría no tratarse de un tratado comercial.

"No paran de escribir sobre acuerdos acuerdos, '¿cuándo vamos a firmar?'", dijo Trump, mostrándose fastidiado por las preguntas de los periodistas.

En otro momento se desahogó: "Ojalá dejaran de preguntar cuántos acuerdos vamos a firmar esta semana".

Entonces Trump pareció cambiar la definición misma de un trato, pasando de un acuerdo bilateral a una exigencia unilateral.

En las próximas dos semanas, dijo el presidente, se sentaría con sus principales ayudantes y haría "acuerdos" unilaterales que el gobierno anunciaría sin la participación de otros países.

"Un día vendremos y les daremos 100 acuerdos", dijo el presidente.

En el Capitolio, Scott Bessent, secretario del Tesoro, en un tono menos desenvuelto, dijo que esta semana podrían anunciarse algunos tratados comerciales.

Bessent declaró ante una comisión de la Cámara de Representantes que estaba negociando con 17 grandes socios comerciales, pero no con China, la mayor economía del mundo después de Estados Unidos.

"Muchos de nuestros socios comerciales se han acercado a nosotros con muy buenas ofertas", dijo.

La negociación de tratados comerciales es famosa por su complejidad y el tiempo que lleva.

El Instituto Peterson de Economía Internacional sostuvo en un análisis de 2016 que las negociaciones de un solo acuerdo comercial pueden durar a menudo más de un año, mientras que su aplicación puede llevar varios.

Y en cuanto a los acuerdos comerciales a los que llega Trump, los puede deshacer con rapidez. El principal acuerdo comercial de su primer mandato fue el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que el presidente dice ahora que quiere renegociar.

Luke Broadwater cubre la Casa Blanca para el Times.