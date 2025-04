Un texto inédito del papa Francisco habla del amor y el matrimonio

PopesMarriagesBooks and LiteratureRoman Catholic ChurchFrancis

Aunque el pontífice fue considerado reformador y modernizador, también protegió la doctrina de la Iglesia católica, bajo su propio estilo.

En los días transcurridos desde su muerte, al papa Francisco se le ha llamado reformador, alternativo, influenciador y modernizador. Era todo eso. Pero también fue el administrador de la institución más antigua del mundo occidental. Protegió la doctrina de la Iglesia católica, aunque lo hiciera con su propio estilo.

Eso queda patente en uno de los últimos escritos de Francisco, que se facilitó a The New York Times y no se había publicado anteriormente. Es un breve prólogo a un libro, escrito para jóvenes católicos, sobre las enseñanzas de la Iglesia sobre el amor y el matrimonio. El libro es de la Fundación YOUCAT (abreviatura de catecismo juvenil, o doctrina), una organización aprobada por el Vaticano para publicar las enseñanzas de la Iglesia de forma que los jóvenes puedan entenderlas. La fundación distribuye libros en 70 idiomas de todo el mundo.

En el prólogo, Francisco articula la postura de la Iglesia sobre el matrimonio: que es una prioridad, de importancia sagrada, y solo entre un hombre y una mujer. No abre nuevos caminos doctrinales. Sin embargo, la carta ilustra quién es Francisco como papa: un comunicador pragmático y compasivo que ha sabido reformular hábilmente, sin cambiarla necesariamente, la doctrina de la Iglesia para la era moderna. (Lee el texto completo en inglés aquí).

"Es la confirmación de un legado", dijo Raúl Zegarra, profesor de catolicismo en Harvard. "Es realmente un texto clásico del papa".

Su estilo retórico

En sus primeras líneas, Francisco capta gran parte de su enfoque del papado.

"En mi patria, Argentina, hay un baile que me gusta mucho y en el que participaba a menudo cuando era joven: el tango", escribe Francisco, el primer papa latinoamericano. Luego compara el tango, en toda su "disciplina y dignidad", con el matrimonio.

"Siempre me conmueve ver a jóvenes que se aman y tienen el valor de transformar su amor en algo grande: 'Quiero amarte hasta que la muerte nos separe'. ¡Qué promesa tan extraordinaria!"

Con ello, Francisco subraya una enseñanza católica fundamental: que el matrimonio es un compromiso santo y supremo. Pero lo hace con encanto, no con austeridad. "Es característico de su forma de enseñar", dijo Brett C. Hoover, teólogo católico y profesor de la Universidad Loyola Marymount.

Francisco es un experto en utilizar símbolos para transmitir lecciones espirituales (siguiendo la tradición de las parábolas bíblicas de Jesús). Es una habilidad que Francisco pudo haber desarrollado a los 20 años, cuando enseñaba literatura a jóvenes de secundaria. Como papa, tejió metáforas, símbolos e incluso chistes en las narraciones. Francisco dijo una vez que un buen sacerdote debe "oler a oveja". Comparó la Iglesia con un "hospital de campo" que atendía a los más enfermos de la sociedad.

Este enfoque ayudó a Francisco a conectar con un público amplio, en contraste con su predecesor, el tímido y escolástico papa Benedicto XVI.

"Hizo accesible su comentario", dijo Margaret Susan Thompson, profesora de Historia en la Universidad de Siracusa. "Es tanto visual como táctil".

Su conexión con la realidad

Francisco ha sido recordado en los últimos días como "el papa del pueblo". Se volvió hacia las duras realidades de la vida --pobreza, enfermedad, sufrimiento-- y se negó a mirar hacia otro lado. Lavó los pies a los presos. Llamaba todas las noches a las personas refugiadas en una iglesia de Gaza. "Siempre trató de arrojar luz sobre los problemas de nuestro tiempo", dijo el cardenal Giovanni Battista Re en la homilía del funeral de Francisco.

Esto es evidente en el prólogo. Francisco se apresura a fundamentar la aspiración del matrimonio en la realidad: la probabilidad estadística de divorcio. "No estoy ciego, y ustedes tampoco", escribió. "¿Cuántos matrimonios fracasan hoy después de tres, cinco, siete años?". Incluso personalizó el mensaje: "Quizá también sus padres iniciaron el sacramento del matrimonio con ese mismo valor, pero fueron incapaces de llevar su amor hasta el final".

A lo largo de su papado, Francisco demostró que comprendía que los edictos de la Iglesia --sobre el divorcio, el celibato antes del matrimonio y los matrimonios entre personas del mismo sexo-- podían parecer inalcanzables.

"Francisco fue párroco y luego obispo urbano", dijo Zegarra. Desde la primera línea de la fe, Francisco vio cómo la gente luchaba por vivir las enseñanzas de la Iglesia. Aunque no cambió la doctrina, Francisco intentó ver "si la teología del matrimonio que tenemos se extendería lo suficiente como para incorporar a personas que tradicionalmente no están incorporadas por ella", dijo Hoover.

Poco después de su elección, hizo caso omiso de la tradición y casó a 20 parejas, entre ellas algunas que ya vivían juntas y otra que tenía un hijo mayor. En 2016, abrió la puerta a que los católicos divorciados y vueltos a casar recibieran la comunión, dando más libertad a los sacerdotes y obispos locales. En 2023, decidió permitir a los sacerdotes bendecir a las parejas del mismo sexo.

"Esta experiencia es realmente algo que da forma a este prefacio, y que realmente da forma a todo su papado", dijo Zegarra.

Su legado

Ahora que Francisco ha fallecido, su carta ya no se imprimirá en el libro para jóvenes sobre el amor: eso será tarea del papa entrante, según la Fundación YOUCAT.

Aun así, destaca no solo el estilo del papa, sino también algunas de sus políticas emblemáticas. En ella, Francisco hace referencia varias veces a su exhortación apostólica de 2016, "Amoris Laetitia", un documento de 256 páginas sobre la familia que pide a la Iglesia que sea más inclusiva. También hace referencia a su recomendación de que las iglesias establezcan un "catecumenado matrimonial", un programa que prepararía a las personas para el matrimonio.

Para algunos, la carta afirmará el legado de amor de Francisco, practicándolo y dándole prioridad. Para otros, servirá como último recordatorio de que no ha ido tan lejos como esperaban en la evolución de la doctrina de la Iglesia.

También es un documento que podría ser considerado, entre todos sus escritos, por el comité que decidirá si Francisco será canonizado. El comité intenta ser exhaustivo al analizar todo lo que ha escrito el Papa, dijo Thompson.

A quien lo lea, Francisco hace un último llamamiento.

"Crean en el amor, crean en Dios y crean que son capaces de emprender la aventura de un amor que dure toda la vida. El amor quiere ser permanente; 'hasta nueva orden' no es amor", escribe.

"Los humanos tenemos el deseo de ser aceptados sin reservas, y quien no tiene esta experiencia a menudo arrastra --sin saberlo-- una herida para el resto de su vida. En cambio, quien entra en una unión no pierde nada, pero lo gana todo: la vida en su plenitud".

Lauren Jackson es redactora y editora asociada de The Morning, el boletín emblema del Times.