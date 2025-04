Rubio dice que EE. UU. decidirá en días si es 'posible' poner fin a la guerra en Ucrania

Russian Invasion of Ukraine (2022)United States International RelationsUnited States Politics and GovernmentPolitics and GovernmentInternational RelationsMacron, Emmanuel (1977- )Putin, Vladimir VRubio, MarcoWitkoff, StevenZelensky, VolodymyrFranceParis (France)EuropeUkraineRussia

"Si no es posible poner fin a la guerra en Ucrania, tenemos que pasar a otra cosa", dijo el secretario de Estado Marco Rubio al salir de unas reuniones en París.

Estados Unidos abandonará sus esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania si resulta imposible lograr avances significativos en los próximos días, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, al partir de París el viernes en unas declaraciones que aumentan la presión sobre Kiev.

"Si no es posible poner fin a la guerra en Ucrania, tenemos que pasar a otra cosa", dijo Rubio a los periodistas un día después de reunirse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Añadió que el gobierno del presidente Donald Trump decidiría "en cuestión de días si es o no factible hacerlo en las próximas semanas".

Las declaraciones de Rubio no dejaron del todo claro si quería decir que Estados Unidos se limitaría a abandonar sus esfuerzos por lograr un alto al fuego de 30 días entre Rusia y Ucrania, el objetivo inmediato del presidente Trump, o si abandonaría por completo los compromisos de Washington con Ucrania.

Pero sus comentarios seguramente causarán preocupación en Ucrania, que depende en gran medida del apoyo militar estadounidense, y parecían destinados a inyectarles urgencia a los esfuerzos europeos para empujar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hacia un compromiso doloroso. Más tarde, el viernes, Trump expresó su frustración por la forma en que al menos un país no había respondido a las propuestas estadounidenses.

"Si por alguna razón una de las dos partes lo pone muy difícil, simplemente diremos que son unos necios, unos tontos, unas personas horribles, y pasaremos de largo", dijo Trump desde el Despacho Oval. "Pero esperemos que no tengamos que hacerlo".

Trump dijo que la guerra estaba costando la vida de 2500 soldados cada semana, pero no ha ejercido prácticamente ninguna presión sobre Rusia para que ponga fin a los combates y, en un momento dado, afirmó que Ucrania era responsable de la invasión rusa de 2022.

Aunque Estados Unidos es el principal interlocutor de Rusia en las negociaciones, Europa tiene mucha más influencia sobre Zelenski. Trump dijo el jueves que "no era un gran admirador" del dirigente ucraniano. En cambio, al hablar de sus relaciones con el presidente ruso Vladimir Putin durante su primer mandato, Trump dijo que "yo era la luz de sus ojos". Está claro, sobre todo en Kiev, dónde se encuentra la simpatía de Trump.

Mientras Trump y Rubio expresaban su impaciencia, el vicepresidente JD Vance mostró un tono diferente durante una visita a Roma con su familia. En declaraciones previas a una reunión con Giorgia Meloni, la primera ministra de extrema derecha que es favorita del gobierno de Trump por sus opiniones conservadoras, dijo que se sentía "optimista" sobre las negociaciones para poner fin a los combates en Ucrania.

"No voy a prejuzgarlos, pero sí nos sentimos optimistas y esperamos poder poner fin a esta guerra, esta guerra tan brutal", dijo.

El enfoque de Trump en materia de gobernanza a menudo parece darles menos prioridad a la coordinación y la planificación entre los miembros del gabinete que a mantener a sus interlocutores en vilo con declaraciones aparentemente dispersas. Esto parece ser otro ejemplo de esa práctica.

Rubio dijo que Trump "ha pasado 87 días en el más alto nivel de este gobierno esforzándose repetidamente por ponerle fin a esta guerra. Ahora estamos llegando a un punto en el que tenemos que decidir y determinar si esto es posible o no".

Antes de asumir el cargo, Trump dijo que pondría fin a la guerra en "24 horas".

En respuesta a los comentarios de Rubio, el Kremlin señaló que no tenía prisa por un alto al fuego, un mensaje constante por parte de Moscú a lo largo de los intentos de Trump por poner fin a la guerra.

Las conversaciones de alto nivel mantenidas el jueves entre funcionarios estadounidenses, europeos y ucranianos fueron las primeras de este tipo, con la intención de lograr una "convergencia" entre las perspectivas sobre la guerra en Washington y en las capitales europeas. Rubio dijo que las conversaciones habían sido constructivas, pero parecía claro que Trump estaba perdiendo la paciencia.

Durante las conversaciones, se le presentó a Ucrania un "amplio marco" para la paz, en realidad un plan estadounidense. "Es un marco que nos pone en situación de ver Mira, va a haber diferencias; no hay Nadie dice que esto puede hacerse en 12 horas", dijo Rubio. Se negó a dar más detalles sobre la propuesta.

"No es nuestra guerra. Nosotros no la empezamos", dijo Rubio. "Estados Unidos lleva tres años ayudando a Ucrania y queremos que termine, pero no es nuestra guerra".

Y añadió: "Si no es posible --si estamos tan lejos que esto no va a suceder--, entonces creo que probablemente el presidente está en un punto en el que va a decir, bueno, hemos terminado. Haremos lo que podamos al margen". Describió a Trump como "muy convencido" de ello.

Rubio y Steve Witkoff, enviado de Trump, han dirigido la diplomacia estadounidense para poner fin a la guerra, la cual se ha agravado durante más de tres años. Witkoff se ha reunido varias veces con Putin y dijo que intentaba desarrollar una "amistad, una relación" con el líder ruso.

Pero Putin se ha resistido, poniendo diversas condiciones incluso para un alto al fuego de 30 días. El bombardeo ruso en Ucrania continúa.

Los comentarios de Rubio se produjeron después de que este hablara el jueves con Sergey V. Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso. En esa llamada, según el Departamento de Estado, Rubio dijo a su homólogo ruso que "la paz es posible si todas las partes se comprometen a alcanzar un acuerdo" y que Estados Unidos se sentía alentado por la respuesta de Ucrania y Europa en París al plan de paz de Trump.

La descripción de esa llamada por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso fue más cautelosa. Rusia dijo que Lavrov "reafirmó la disposición de Moscú a continuar los esfuerzos de colaboración con sus homólogos estadounidenses para abordar de manera integral las causas principales de la crisis ucraniana".

Cuando se le preguntó si Rusia tenía previsto responder a una oferta de alto al fuego de Trump esta semana, Dmitri S. Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que poner fin a la guerra "no era un tema sencillo" y que Rusia buscaba un acuerdo que "garantizara sus propios intereses".

"Estamos abiertos al diálogo", dijo Peskov. "Ya hay ciertos avances, pero quedan por delante muchas discusiones difíciles".

No hubo una reacción oficial inmediata de Kiev a las declaraciones de Rubio, que parecieron impactantes tras los tensos esfuerzos del jueves por demostrar la armonía entre los enfoques estadounidense y europeo de la guerra.

Mykhailo Samus, director de la Red de Investigación Nueva Geopolítica en Kiev, dijo que si los estadounidenses se salen de las conversaciones de paz, eso significaría un reconocimiento abierto de la "impotencia de Trump respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania".

Añadió que "esto pone en entredicho la firma de un acuerdo sobre recursos estratégicos entre Estados Unidos y Ucrania".

Ucrania y Estados Unidos firmaron a última hora del jueves un memorando de entendimiento como "paso hacia un acuerdo de asociación económica conjunta", según el ministro de Economía ucraniano, lo que acerca a ambas partes a un polémico acuerdo sobre minerales. El acuerdo, si se concluye, haría que el abandono estadounidense de Ucrania pareciera una posibilidad remota.

Los funcionarios que participaron en las conversaciones de París han acordado reunirse la próxima semana en Londres, y Rubio indicó que podría participar, pero no si la reunión era solo un ejercicio para seguir dialogando. Dijo que esperaba que los europeos siguieran participando en los esfuerzos para garantizar la paz en Ucrania. Las exigencias de Putin --entre ellas que Ucrania ceda el territorio que Rusia ha ocupado y abandone sus intentos de ingresar en la OTAN-- han sido rechazadas rotundamente por Ucrania.

"Creo que el Reino Unido, Francia y Alemania pueden ayudarnos a avanzar y acercarnos a una solución", declaró Rubio a la prensa en el aeropuerto de Le Bourget cuando se disponía a partir. "Me han parecido muy útiles y constructivos con sus ideas".

Anton Troianovski y Maria Varenikova colaboraron con reportería.

Roger Cohen es el jefe del buró en París del Times, que cubre Francia y más allá. Ha informado sobre las guerras en el Líbano, Bosnia y Ucrania, y entre Israel y Gaza, en más de cuatro décadas como periodista. En el Times ha sido corresponsal, editor extranjero y columnista.

Anton Troianovski y Maria Varenikova colaboraron con reportería.