El extraño caso de un heredero de Hermès, un emir y un acuerdo que salió mal

Nicolas Puech accedió a vender su participación multimillonaria en el imperio de artículos de lujo de su familia a la familia real de Catar, pero luego afirmó que no podía acceder a sus acciones.

Nicolas Puech es un heredero de la fortuna Hermès cuyas riquezas están rodeadas de misterio. Podría ser o no ser un multimillonario, y podría tener o no una participación considerable en la marca de lujo de su familia, dependiendo de cuándo y dónde surjan estos asuntos.

Una nueva demanda presentada ante un tribunal federal a finales del mes pasado afirma que Puech declaró recientemente que sí tiene esa participación, alrededor del 5 por ciento de la compañía, y que había firmado un acuerdo para vender más de seis millones de acciones de Hermès a la familia real de Catar. Pero Puech también ha declarado anteriormente a los tribunales de Suiza, donde reside, que sus acciones habían desaparecido en manos de un gestor de patrimonios.

La demanda ante el tribunal federal del Distrito de Columbia, inicialmente pública pero ahora sellada, acusaba a Puech de no cumplir la venta, añadiendo una nueva intriga al enigma permanente de su riqueza y ofreciendo un vistazo a las ambiciones de lujo de la monarquía de Catar. La demanda original fue rechazada por un tecnicismo del tribunal, y el demandante ha vuelto a presentar una moción para mantenerla sellada.

Puech, de 82 años, es bisnieto de Thierry Hermès, un fabricante de sillas de montar del siglo XIX que convirtió su negocio en una potencia de la moda venerada incluso por otras marcas del mundo de la moda. Hermès --conocida, entre otras cosas, por los exclusivos bolsos Birkin que vende solo a iniciados-- estaba valorada en 300.000 millones de dólares a mediados de febrero, solo unos días después de que Puech firmara un acuerdo para vender sus acciones, entonces valoradas en más de 15.000 millones de dólares, según los documentos presentados en la demanda.

No es la primera vez que Puech y su parte de la fortuna familiar son objeto de grandes debates y litigios.

En 2023, causó sensación tras buscar adoptar a su jardinero marroquí, casado y de mediana edad, para legarle la mitad de su fortuna, lo que provocó la resistencia de una organización benéfica que había formado, que esperaba la herencia.

En otro asunto, Puech declaró ante los jueces suizos que su gestor financiero de toda la vida le había estafado sus acciones. Pero un tribunal de apelación rechazó el año pasado las acusaciones de fraude y concluyó que Puech había dado a sabiendas al gestor financiero rienda suelta para manejar sus asuntos.

Además se han planteado interrogantes sobre la participación de Puech en Hermès --y cuánto de ella puede quedar-- desde que distanció a su familia al ponerse del lado de un magnate del lujo rival, Bernard Arnault de LVMH, en el intento fallido de Arnault de hacerse con el control de Hermès hace más de una década.

La nueva demanda, interpuesta por Honor America Capital, acusa a Puech de incumplimiento del contrato de venta de sus acciones, y pide al tribunal que le ordene cumplir su promesa y pagar 1300 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por "pérdida de ganancias, costos de oportunidad y daños a la reputación". La empresa fue creada por el emir adjunto de Catar en Washington en febrero, y los documentos judiciales muestran que está respaldada por el propio emir.

Un contrato y unas cartas presentadas con la querella muestran que el acuerdo se discutió durante meses y se firmó el 10 de febrero. Un representante de Honor America Capital escribió al abogado de Puech en Suiza para "confirmar que hemos obtenido un compromiso de financiación total de Su Alteza el Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir del Estado de Catar" para cerrar el acuerdo.

Pero Puech retrasó dos veces la transferencia de las acciones, según las cartas enviadas por su representante y presentadas ante el tribunal. El 19 de marzo, su abogado escribió a la empresa de la monarquía para decir que, a pesar de los "mejores y reiterados esfuerzos", su cliente era "incapaz" de conseguir sus acciones y había llegado a la conclusión de que sería "inútil" fijar otra fecha de cierre.

Los abogados de las partes no respondieron a las peticiones de comentarios. Pero el pasado de Puech no puede haber pasado desapercibido para los cataríes, quienes poseen una amplia cartera de participaciones en marcas de lujo y minoristas de gama alta --incluidos los grandes almacenes Harrods y Printemps-- a través de su fondo soberano y de vehículos de inversión respaldados por la familia real. Sin embargo, según algunos expertos, las posibilidades de hacerse con una parte de Hermès pesaban más que cualquier preocupación por hacer negocios con Puech.

El precio de las acciones de Hermès se ha disparado más de un 200 por ciento en cinco años, y la marca está cada vez más de moda, incluso cuando otros proveedores de lujo se han tambaleado. Una participación del 5 por ciento sería "supervaliosa", afirmó Eric Talley, profesor de la Universidad de Columbia especializado en derecho mercantil y transaccional.

Según Talley, sería difícil calcular los daños y perjuicios, teniendo en cuenta la estructura del acuerdo y las normas jurídicas sobre recursos, por lo que, en lugar de resolverlo, un juez podría simplemente ordenar a Puech que completara el acuerdo. Incluso si resulta que Puech tiene razón y no se puede acceder inmediatamente a las acciones, una sentencia a su favor daría a los cataríes una ventaja legal si finalmente llega a tener acceso a su patrimonio y las acciones vuelven a aparecer.

Pero desentrañar esas acciones podría resultar extremadamente difícil. Puech ha presentado una denuncia en Francia contra su ex gestor patrimonial, reiterando las afirmaciones que hizo en Suiza de que las acciones habían desaparecido.

Ephrat Livni es periodista del boletín de DealBook del Times, radicada en Washington.