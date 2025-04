Una publicación de Trump en la que anima a sus seguidores a invertir suscita preguntas

United States Politics and GovernmentSecurities and Exchange CommissionSecurities and Commodities ViolationsTrump, Donald JStocks and BondsCustoms (Tariff)

¿El presidente de Estados Unidos estaba manipulando el mercado con su publicación en redes sociales, como dicen sus críticos, o tranquilizando a los estadounidenses, como asegura la Casa Blanca?

El miércoles, el presidente Donald Trump comenzó el día dando un consejo a quienes se sentían inquietos por sus aranceles elevados.

"¡CALMA!", dijo Trump a sus seguidores en las redes sociales tras la apertura de los mercados. Solo un par de minutos después escribió: "¡¡¡ES UN GRAN MOMENTO PARA COMPRAR!!! DJT".

Horas después, Trump suspendió por 90 días los gravámenes lo que hizo que los mercados subieran. El S&P 500 subió varios puntos porcentuales en cuestión de minutos y se encaminaba a su mejor día desde la recuperación de la crisis financiera de 2008.

Poco después de la suspensión de los aranceles de Trump, los demócratas y los expertos en ética gubernamental se hicieron una pregunta quizás obvia: ¿Trump dio luz verde a sus seguidores para sacar ventaja de una subida de las cotizaciones bursátiles?

"¿Cómo es que esto no es manipulación del mercado?", dijo en las redes sociales el representante Mike Levin, demócrata por California, al referirse a una acción potencialmente ilegal. "Si eres partidario de Trump e hiciste lo que dijo y compraste, entonces lo hiciste muy bien. En cambio, si eres un jubilado o una persona mayor o alguien de la clase media que en los últimos días no tenía tolerancia al riesgo y decidió vender, perdiste".

La noticia de la pausa arancelaria de Trump sucedió mientras Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, testificaba en el Capitolio. El representante Steven Horsford, demócrata por Nevada, lo presionó sobre el objetivo de Trump.

"No es una manipulación del mercado", dijo Greer. "Estamos intentando restablecer el sistema de comercio mundial".

"¿Cómo han logrado algo de eso?", preguntó Horsford. "Si no es manipulación del mercado, ¿qué es? ¿Quién se beneficia? ¿Qué multimillonario se acaba de hacer más rico?".

Funcionarios de la Casa Blanca han rechazado esas acusaciones y han dicho que el mensaje de Trump pretendía tranquilizar a los estadounidenses. Han intentado presentar su decisión de eliminar la mayoría de los aranceles no como una capitulación, sino algo que se produjo solo después de que algunos de los aliados más cercanos de China buscaran acuerdos con Estados Unidos.

"Es responsabilidad del presidente de Estados Unidos tranquilizar a los mercados y a los estadounidenses sobre su seguridad económica frente al incesante alarmismo de los medios de comunicación", dijo Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca. "En vez de aferrarse desesperadamente a esta situación y a juegos políticos partidistas, los demócratas deberían centrarse en trabajar con el gobierno para restaurar la grandeza estadounidense".

El senador Adam B. Schiff, demócrata por California, dijo que se pondría en contacto con la Casa Blanca para indagar quién conocía la inminente decisión de Trump de suspender los aranceles. Dijo que el cambio de postura ofrecía "oportunidades peligrosas para el uso de información privilegiada".

"¿Alguien compró o vendió acciones y se benefició a costa del público?", preguntó Schiff en las redes sociales.

Kathleen Clark, profesora de ética y corrupción gubernamental en la Escuela de Derecho de la Universidad de Washington, en San Luis, dijo que las acciones de Trump "normalmente derivarían en una investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores".

Dichos investigadores buscarían pruebas de que Trump sabía que iba a hacer un anuncio que alteraría al mercado y luego dio una pista a sus seguidores, dijo Clark.

"Si aún tuviéramos un Estado de derecho, un sistema sólido para el Estado de derecho, esto se investigaría", dijo.

La Comisión de Bolsa y Valores dijo en un comunicado que está analizando las posibles infracciones de las leyes federales sobre valores, y declinó responder preguntas sobre la publicación de Trump.

