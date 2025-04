Los aranceles recíprocos de Trump entrarían en vigor el miércoles

United States Politics and GovernmentInternational Trade and World MarketTrump, Donald JCustoms (Tariff)Stocks and BondsStandard & Poor's 500-Stock IndexEuropean UnionLeavitt, Karolinevon der Leyen, Ursula

El presidente de EE. UU. no reveló los detalles sobre los aranceles recíprocos, pero sugirió que seguiría adelante con los impuestos a la importación a los socios comerciales del país.

El presidente Donald Trump ha acordado un plan definitivo para imponer aranceles "recíprocos", que se espera que entren en vigor el miércoles, después de que anuncie los detalles en una ceremonia por la mañana en la Rosaleda.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el calendario en una reunión informativa con periodistas el martes, añadiendo que Trump había estado reuniéndose con su equipo de comercio para concretar los detalles de un enfoque destinado a poner fin a "décadas de prácticas comerciales injustas".

Cuando se le preguntó si al gobierno le preocupaba que los aranceles pudieran resultar en un enfoque equivocado, Leavitt se mostró confiada: "No será equivocado", dijo. "Va a funcionar".

El gobierno ha estado sopesando varias diferentes estrategias arancelarias en las últimas semanas. Una de las opciones examinadas por la Casa Blanca es un arancel fijo del 20 por ciento sobre todas las importaciones, que según los asesores podría ayudar a recaudar más de 6 billones de dólares en ingresos para el gobierno estadounidense.

Pero los asesores también han discutido la idea de asignar distintos niveles arancelarios a los países en función de las barreras comerciales que esos países impongan a los productos estadounidenses. También han dicho que algunos países podrían evitar por completo los aranceles si llegaran a acuerdos comerciales con Estados Unidos.

En declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval el lunes, Trump dijo que Estados Unidos sería "muy amable, relativamente hablando", al imponer aranceles a un gran número de países --incluidos los aliados de Estados Unidos-- que, en su opinión, están inhibiendo injustamente el flujo de exportaciones estadounidenses.

"Esa palabra recíproca es muy importante", dijo Trump a los periodistas. "Lo que ellos nos hacen, nosotros se lo hacemos a ellos".

El martes, Leavitt dijo que el presidente había tomado una decisión y que ahora estaba con su equipo de comercio "perfeccionándola". Cuando se le preguntó si las empresas podían hacer algo para evitar los aranceles, Leavitt dijo que el presidente estaba "siempre dispuesto a atender una llamada telefónica" de las empresas, pero que estaba "muy concentrado en arreglar los errores del pasado".

También dijo que muchos gobiernos extranjeros habían llamado al presidente y a su equipo para hablar de los aranceles, pero que Trump estaba centrado en los intereses de Estados Unidos.

"El presidente cuenta con un brillante equipo de asesores que llevan décadas estudiando estas cuestiones, y estamos centrados en restaurar la edad de oro de Estados Unidos y en convertir a este país en una superpotencia manufacturera", dijo.

La perspectiva de los aranceles ha inquietado a los mercados. Las acciones bajaron al inicio de las operaciones, y el índice S&P 500 abrió un 0,4 por ciento a la baja antes de recuperarse tras una jornada agitada el lunes, que terminó con el peor mes y el peor trimestre del índice desde 2022.

Los inversores siguen buscando claridad sobre el alcance de los aranceles recíprocos de Trump, y la incertidumbre económica que rodea a una guerra comercial mundial ha alimentado la volatilidad del mercado bursátil en las últimas semanas.

También ha trastocado a la industria manufacturera, que mostró signos de contracción en marzo, según los datos publicados el martes por el Instituto de Gestión de Suministros, que la Casa Blanca sigue de cerca. El informe detectó descensos en el empleo y en los nuevos pedidos, mientras las empresas alzaron advertencias sobre la naturaleza de los aranceles de Trump y la perspectiva de represalias mundiales costosas.

Está previsto que el presidente reciba el martes informes de sus asesores sobre casi dos decenas de temas relacionados con el comercio, que le aconsejarán sobre cómo proceder para abordar una serie de cuestiones.

Los informes, que deben presentar los Departamentos de Comercio y del Tesoro, así como la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, analizarán las causas de los persistentes déficits comerciales, las prácticas comerciales desleales de otros países, las lagunas de los acuerdos comerciales vigentes y las recomendaciones para lograr reciprocidad en las relaciones comerciales, entre otras cuestiones.

El representante comercial, por ejemplo, era responsable de identificar los países con los que Estados Unidos debería negociar nuevos acuerdos comerciales, y de determinar si China ha cumplido sus compromisos en virtud de un acuerdo comercial para 2020 que Trump firmó en su primer mandato.

En varios casos, Trump ha actuado antes incluso de ver los detalles de los informes. Aunque pidió que se examinara si los metales extranjeros suponían un riesgo para la seguridad nacional, Trump ya ha impuesto aranceles del 25 por ciento a las importaciones de acero y aluminio. También golpeó a Canadá, México y China con aranceles destinados a frenar el flujo de fentanilo y migrantes hacia Estados Unidos, que es otra área que su administración estaba estudiando.

Cómo piensa proceder Trump el miércoles sigue siendo una cuestión abierta, que ha dejado a los socios comerciales de Estados Unidos luchando por determinar una respuesta.

La Unión Europea ya ha anunciado que responderá a los aranceles de Trump sobre el acero y el aluminio con contramedidas. Pero los funcionarios europeos siguen contemplando cómo responder a los aranceles que Trump dará a conocer el miércoles.

Aunque la respuesta europea se ha centrado hasta ahora en imponer aranceles más elevados a una amplia variedad de bienes --whisky, motocicletas y ropa de mujer son algunos de los productos que podrían verse afectados--, los funcionarios también están abiertos a poner barreras comerciales a los servicios, utilizando una nueva arma comercial que se desarrolló apenas en 2021.

Esa herramienta podría utilizarse para golpear a las grandes empresas tecnológicas, dijeron dos diplomáticos familiarizados con el asunto, pero que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas. Eso significa que, en lugar de afectar los bienes físicos, podría repercutir en empresas como Google, Meta o incluso los bancos estadounidenses.

El objetivo sería dar más ventaja a la Unión Europea, ya que Europa compra más servicios a Estados Unidos de los que exporta, lo que convierte su mercado, y el acceso a los consumidores europeos, en una herramienta potencialmente poderosa. Pero no se ha tomado ninguna decisión.

"Europa tiene muchas cartas en la mano", dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en un discurso pronunciado el martes. "Desde el comercio a la tecnología, pasando por el tamaño de nuestro mercado".

Los funcionarios insisten en que su objetivo sigue siendo negociar, aunque responderán con firmeza si es necesario.

"Todos los instrumentos están sobre la mesa", dijo Von der Leyen.

Danielle Kaye colaboró con reportería.

Tony Romm cubre política económica y el gobierno de Donald Trump para el Times desde Washington. Más de Tony Romm

Ana Swanson cubre comercio y economía internacional para el Times desde la corresponsalía en Washington. Ha sido periodista por más de una década. Más de Ana Swanson

Jeanna Smialek es jefa del buró del Times en Bruselas. Más de Jeanna Smialek

Danielle Kaye colaboró con reportería.