Para Musk, exhibir sus autos en la Casa Blanca es una revancha

Muchas cosas han cambiado desde que el expresidente Joseph R. Biden Jr. desairó al multimillonario en un acto en 2021.

No hace mucho, Elon Musk ni siquiera podía conseguir una invitación para ir a la Casa Blanca.

Corría el año 2021, y el presidente Joe Biden anunciaba normas más estrictas sobre contaminación y promocionaba sus políticas sobre vehículos eléctricos.

Detrás de él, en el césped, había relucientes ejemplares --un Ford F-150 Lightning, un Chevrolet Bolt EV, un Jeep Wrangler--, así como los directores ejecutivos de las empresas que los fabricaban. Pero el mayor fabricante de vehículos eléctricos del país no aparecía por ninguna parte.

"Parece extraño que no se haya invitado a Tesla", tuiteó Musk antes del acto.

La Casa Blanca de Biden explicó el desaire señalando que los fabricantes de automóviles que habían sido invitados eran los tres mayores empleadores del país del United Automobile Workers, un poderoso sindicato, y sugirió que el gobierno encontraría otras formas de asociarse con Tesla. (La animadversión sindical hacia los vehículos eléctricos se convirtió más tarde en un problema para Biden). Pero hoy, el momento se considera un punto de inflexión en una disputa entre Musk y Biden que algunos demócratas dicen haber llegado a lamentar profundamente.

"Dejaron fuera a Elon", dijo Mike Murphy, un estratega republicano que trabaja para que su partido adopte los vehículos eléctricos, "y ahora los odia".

Fue difícil no pensar en ese episodio ayer, cuando Musk y Trump alinearon varios Teslas, incluidos Cybertrucks, en la entrada de la Casa Blanca y procedieron a enlistar sus ventajas como residentes de una sala de exposiciones suburbana.

"Me encanta el producto", dijo Trump.

"Pruébalo", dijo Musk. "Te gustará".

Ahora Musk tiene la atención y promoción de la Casa Blanca que deseaba hace varios años --y con ella, un montón de beneficios potenciales para algunas de sus empresas--, pero le ha salido caro. Donó unos 300 millones de dólares, en gran parte a través de su propio comité independiente de campaña, para ayudar a Trump a ganar la elección. Mis colegas Theodore Schleifer y Maggie Haberman informaron ayer de que Musk ha manifestado su voluntad de aportar otros 100 millones de dólares a grupos controlados por la operación política de Trump.

Su alianza con Trump también ha mermado su clientela. Antes de las elecciones, dijo Murphy, los demócratas tenían cuatro veces más probabilidades que los republicanos de comprar un vehículo eléctrico. Ahora, las ventas de Teslas están cayendo, y algunos demócratas están devolviendo los suyos a los concesionarios.

Es posible que Musk espere encontrar un nuevo mercado en el otro extremo del espectro político. Trump, quien lleva años denigrando los vehículos eléctricos, insistió en que iba a comprar uno, con un cheque. Sean Hannity, aliado de Trump, dijo que él también compraría un Tesla Model S Plaid como muestra de solidaridad con Musk.

"Esta cosa arrasa", dijo en su programa, "y puedes recorrer 645 km sin necesidad de carga".

47 por ciento

Ese es el tamaño de los recortes de personal en el Departamento de Educación, una agencia que Trump ha dicho que quiere eliminar. El Departamento anunció el martes que iba a despedir a unos 1300 empleados. Otros 572 empleados aceptaron paquetes de indemnización ofrecidos en las últimas semanas, y 63 trabajadores en periodo de prueba fueron despedidos el mes pasado. El departamento empezó el año con más de 4100 trabajadores.

Los recortes supusieron un duro golpe para los esfuerzos que miden los logros en las escuelas estadounidenses. Al menos 800 empleados de investigación del Departamento de Educación y colaboradores externos han perdido su empleo.

