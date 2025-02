Un video falso que se burla de Trump y Musk es reproducido en los monitores del Departamento de Vivienda

United States Politics and GovernmentRumors and MisinformationArtificial IntelligenceHousing and Urban Development DepartmentMusk, ElonTrump, Donald J

El video, que parecía generado por inteligencia artificial, llevaba el mensaje "Larga vida al Verdadero Rey".

Los monitores de la sede del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano en Washington D. C. mostraron el lunes brevemente un video falso en el que aparecía el presidente Donald Trump chupándole los dedos de los pies a Elon Musk, según empleados del departamento y otras personas familiarizadas con lo ocurrido. El video, que parecía generado por inteligencia artificial, mostraba el mensaje "Larga vida al Verdadero Rey".

El breve video apareció dos días después de que Musk --el multimillonario de la industria de la tecnología nombrado por Trump para realizar recortes en todo el gobierno federal-- ordenara a los trabajadores federales que respondieran a un correo electrónico en el que se les exigía que resumieran sus logros durante la última semana laboral, amenazando con que el incumplimiento se interpretaría como una renuncia. Esa amenaza no aparecía en el correo electrónico, que daba a los empleados federales un plazo hasta el lunes por la noche para responder con unos cinco puntos que describieran lo que habían logrado durante la última semana.

Un grupo de secretarios del gabinete, incluidos los que se ocupan de asuntos de seguridad nacional, dieron instrucciones a los organismos bajo su liderazgo para que no cumplieran la directiva, dado el carácter delicado de sus actividades laborales. Según tres personas familiarizadas con la situación en el Departamento de Vivienda, los empleados han pedido a sus superiores que les orienten sobre el cumplimiento de la orden, pero aún no se ha dado ninguna directriz a nivel de todo el organismo.

El video en bucle dio la bienvenida a los empleados del Departamento de Vivienda el primer día en que se esperaba que todos los trabajadores estuvieran de vuelta en su sede a tiempo completo, para cumplir con las órdenes de Trump de eliminar el trabajo a distancia para los trabajadores federales. Los dirigentes no pudieron identificar inmediatamente cómo se habían hackeado los monitores para mostrar las imágenes, y decidieron desconectar varios dispositivos, según dos personas familiarizadas con lo ocurrido.

"Otro despilfarro de dinero y recursos de los contribuyentes. Se tomarán las medidas apropiadas con todos los implicados", afirmó Kasey Lovett, vocera del departamento.

