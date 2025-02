Apple presenta el iPhone 16e, un modelo más barato con funciones de IA

iPhoneComputers and the InternetSmartphonesApple IncCook, Timothy D

El iPhone 16e es la primera actualización del modelo más asequible de la compañía desde 2022, pero tiene un precio más elevado: 599 dólares.

Menos de un año después de presentar sus capacidades de inteligencia artificial, Apple incorpora esta función a su iPhone más asequible.

El miércoles, la empresa anunció un iPhone que costará 599 dólares e incluirá un sistema de IA que denomina Apple Intelligence. El dispositivo aporta funciones de IA, como la elaboración de resúmenes de notificaciones y recomendaciones de escritura en inglés, al modelo de iPhone menos costoso de la empresa, mientras se prepara para ampliar esas funciones a otros idiomas en los próximos meses, como el chino, el portugués y el inglés localizado para India.

El nuevo teléfono, al que Apple ha llamado iPhone 16e, no tiene botón de inicio ni Touch ID, que se han eliminado gradualmente. En su lugar, el teléfono se desbloquea con un sistema de reconocimiento facial llamado Face ID que está disponible en la mayoría de los iPhone desde 2017.

El iPhone 16e es la primera actualización de la línea de celulares más baratos de la empresa desde 2022, y sustituye al iPhone SE. Los teléfonos más baratos han ayudado a Apple a introducir su producto estrella en los bolsillos de los clientes sensibles al precio, quienes a menudo lo cambian por modelos más costosos cuando compran un nuevo teléfono.

Apple presenta el nuevo iPhone en un momento crítico. El negocio del iPhone de la empresa atraviesa una caída: las ventas han bajado un 2 por ciento desde su máximo de 205.500 millones de dólares en 2022. Tim Cook, director ejecutivo de Apple, ha considerado que parte de los problemas del iPhone se deben a la limitada disponibilidad del Apple Intelligence, que se anunció meses antes de que estuviera disponible y solo se ofrece en los modelos más recientes de la empresa en mercados de habla inglesa como Estados Unidos. En una llamada con analistas el mes pasado, Cook dijo que las nuevas funciones de IA de la empresa impulsaron las ventas del iPhone en los mercados donde estaba disponible.

Pero las encuestas han revelado que la IA no ha sido una de las principales razones por las que la gente compra nuevos teléfonos, dijo Jeff Fieldhack, director de investigación de Counterpoint Research, una empresa de estudios de mercado. "La gente compra teléfonos por las mismas razones de siempre: la batería no se recarga o el teléfono envejece y no funciona", dijo.

El negocio de Apple también se beneficia de subir el precio de su modelo de lanzamiento. El iPhone 16e es un 40 por ciento más caro que el último iPhone SE, que costaba 429 dólares. El aumento significa que Apple recaudará 170 dólares más por cada uno de los iPhone más baratos que venda. Eso elevará las ventas totales en un momento en que el número de teléfonos que vende se ha mantenido relativamente estable, en unos 230 millones de teléfonos al año.

El aumento de precio se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera un arancel del 10 por ciento a todas las importaciones procedentes de China. Apple fabrica la mayoría de sus iPhones en China, pero su decisión de aumentar los precios de su iPhone de menor precio probablemente no tenga nada que ver, dijo Richard Kramer, socio de Arete Research, una empresa de investigación bursátil.

"Estas decisiones se toman meses antes de actuar", dijo Kramer. "Este es el comienzo de la subida de precios de Apple en toda la gama en un momento en que el crecimiento del volumen es bastante agonizante".

Ampliar la disponibilidad del Apple Intelligence es importante para los esfuerzos de la empresa por competir mejor con sus rivales y aumentar las ventas en el extranjero. En China, el segundo mercado más importante de Apple, la cuota de ventas de celulares de la empresa cayó 2,4 puntos porcentuales el año pasado, hasta el 15,5 por ciento, a medida que rivales como Huawei ganaban terreno, según Counterpoint Research.

En India, uno de los mercados de celulares de más rápido crecimiento del mundo, el iPhone 15 fue el teléfono inteligente más vendido en los tres últimos meses del año pasado, dijo Counterpoint. La popularidad del dispositivo ayudó a Apple a aumentar su cuota de mercado en India en dos puntos porcentuales, hasta el 11 por ciento.

Con el iPhone 16e, Apple introduce su primer chip de módem diseñado a medida, denominado C1. El chip proporciona conectividad 5G y sustituye a los chips de módem proporcionados por Qualcomm. Apple lleva desarrollando el chip desde 2019, cuando resolvió un litigio contra Qualcomm sobre las tarifas de licencia del fabricante de chips y compró el negocio de módems de Intel.

Ben Bajarin, director ejecutivo de Creative Strategies, una empresa de investigación tecnológica, dijo que el nuevo chip módem no tendrá todas las funciones de los módems de Qualcomm, pero permitirá a Apple probar el componente antes de incorporarlo a futuros lanzamientos del iPhone. Con el tiempo, dijo, el módem personalizado de Apple mejorará el rendimiento de la batería de los iPhone y llevará la conectividad inalámbrica a otros productos de Apple.

"¿Llegará a un iPad? ¿Llegará a la Mac? ¿Hasta dónde pueden llevar esto?", dijo Bajarin.

Apple presentó el iPhone 16e con menos espectacularidad de lo habitual. La empresa publicó en su sitio web un video de 13 minutos en el que Cook describía el nuevo teléfono. Cuando presentó el iPhone SE en 2022, celebró un evento de una hora en su sede de Cupertino, California.

Tripp Mickle informa sobre Apple y Silicon Valley para el Times desde San Francisco. Su cobertura sobre Apple se centra en lanzamientos de productos, problemas de fabricación y retos políticos. También escribe sobre tendencias en el sector tecnológico, como despidos, inteligencia artificial generativa y taxis robot. Más de Tripp Mickle